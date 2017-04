Annonce

Argumentaire

Depuis l’aube du nouveau millénaire, les pratiques artistiques s’appropriant du matériel d’archives—écrit, photographique, filmique et autre—ont été identifiées comme une tendance majeure sur la scène de l’art contemporain globalisée, et qualifiées d’ « archival turn ». En se concentrant sur la République Démocratique du Congo, cette journée d’échanges propose d’examiner les pratiques d’artistes contemporains mobilisant la photographie coloniale au Congo. Plongées par l’indépendance dans une longue obsolescence, ces archives iconographiques ont connu un regain d’intérêt accru pour les études postcoloniales, en particulier depuis le 50è anniversaire de l’autonomie du Congo, en même temps qu’elles ont été réappropriées par des artistes congolais et belges. Malgré cette résurgence concourante de l’archive coloniale dans des pratiques artistiques belges et congolaises, celles-ci ont été analysées séparément et le dialogue qu’elles produisent est resté non étudié. En rassemblant dans une configuration inédite des artistes belges et congolais, cette journée ambitionne de mettre en perspective les enjeux de ces manipulations d’archives pour des artistes africains issus d’une ancienne colonie d’une part, et des artistes européens d’une ancienne métropole, de l’autre.

Programme



9h00 : Accueil des participants

9h30 : Bienvenue et introduction

Sandrine Colard (Columbia University / LABEX CAP) et Maureen Murphy (université Paris 1 Panthéon Sorbonne / HICSA)

10h00 : Sandrine Colard . La photographie coloniale au Congo belge: création et odyssée d’une archive.

. La photographie coloniale au Congo belge: création et odyssée d’une archive. 10h30 : Anna Seiderer (université Paris 8 / LAMC). Freddy Mutombo, performance de la photographie coloniale.

11h00 : Pause café

11h30 : Entretien entre Luc Tuymans (artiste) et Michel Poivert (université Paris 1 Panthéon Sorbonne/HICSA)

12h15 : Pause déjeuner