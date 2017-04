Annonce

Présentation

L’événement est destiné avant tout au grand public (16h-19h30), mais s’adresse en particulier aux collaborateurs de l’Université de Bourgogne et aux participants des Rencontres d’Arts Martiaux Historiques Européens de Dijon qui se tient sur le campus du 4 au 7 mai prochain. Il cherche à promouvoir les Arts Martiaux Historiques Européens (voir dossier de présentation), en tant qu’activité de loisir (entre sport et arts martiaux) et sujet de recherche académique (champ d’études émergeant).

La conférence plénière présentera le sujet d’un point de vue pragmatique et académique. Elle s’inscrit également dans la promotion d’une monographie sur le sujet à paraître cette année. La table ronde réunissant des spécialistes (professeurs, chercheurs établis, chercheurs indépendants) permettra une discussion sur les développements récents et à venir sur les recherches académiques.

La conférence et la table ronde sont suivies d’une démonstration d’arts martiaux historiques européens, d’une verrée et d’une présentation des dernières publications sur le sujet. Le public sera invité à consulter une vingtaine de titres sur place, grâce à cinq maisons d’édition spécialisées qui sont représentées pour l’occasion. Certains des auteurs seront d’ailleurs présents.

Cet événement est organisé entre autres pour marquer un autre événement significatif (non ouvert au public) qui aura lieu avant les conférences : la constitution d’une société savante (association internationale de chercheurs). La Society for Historical European Martial Arts (SHEMAS) tiendra en effet son assemblée constitutive le 5 mai. Elle réunira des chercheurs académiques affiliés et des chercheurs indépendants qui s’uniront pour promouvoir leurs travaux, à travers des publications, l’organisation de conférences internationales spécialisées et le financement de projets de recherche scientifique. Cette société jouera un rôle essentiel dans les développements futurs du champ de recherche dans les milieux académiques et de sa médiation envers le grand public.

Programme

16h00 - Allocutions. Fabrice Cognot (organisateur HEMAG), Olivier Dupuis (président de la FFAMHE).

16h15 - Combattre à la fin du Moyen Âge. La (re)découverte des Arts Martiaux Européens. Conférence plénière. Daniel Jaquet (Université de Genève).

(Université de Genève). 17h00 - Les études sur les arts martiaux européens, un état des lieux et perspectives d’avenir. Table ronde. Avec la participation de Pascal Brioist (CESR, Tours), Audrey Tuaillon Demésy (Université de Franche Comté) et invités de l’HEMAG.

17h45 - Démonstration d'Arts Martiaux Historiques Européens. Association De Taille et d'Estoc

18h00 - Verrée et présentation des dernières publications.

Précédé par l’Assemblée Constitutive de la Society for Historical European Martial Arts Studies et présentation desrecherches pour les participants de l’HEMAG.

Organisation

Daniel Jaquet (Université de Genève), « De Taille et d’Estoc » (UBFC, Dijon).

Inscription

Entrée libre.