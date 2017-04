Annonce

Argumentaire

Des nouvelles théories urbaines du début du XIXe siècle aux smart cities contemporaines, en passant par la reconstruction et les mégastructures des années 1950-60 ou les entreprises de rénovation, des années 1970 et 1990, l’espace public des villes européennes a été le lieu d’interventions, d’unions et de confrontations avec l’art et l’architecture.

Trente ans après le colloque « L’art et la ville : urbanisme et art contemporain » qui s’est tenu au Palais du Luxembourg en janvier 1986, il est intéressant d’esquisser un nouvel état des lieux sur la place de l’art et de l’architecture dans la ville. L’explosion de la population urbaine au cours du XIXe siècle a poussé des personnalités diverses à intervenir sur la ville en mutation : philanthropes, politiques, artistes, architectes… L’espace public devient le réceptacle et le miroir de leurs visions et de leurs valeurs, qui s’y sont sédimentées au cours des deux derniers siècles. Des nouvelles théories urbaines du début du XIXe siècle aux smart cities contemporaines, en passant par la reconstruction et les mégastructures des années 1950-60 ou les entreprises de rénovation des années 1970 et 1990, les villes européennes ont été le lieu d’interventions, d’unions et de confrontations avec l’art ou l’architecture.

Cette journée d’études propose d’étudier les interventions urbaines dans leur ensemble, en considérant les pratiques artistiques et architecturales comme un continuum plutôt que comme des réalisations parallèles, divergentes voire opposées. Il s’agit d’interroger le rapport entre créations artistiques et espace public — compris ici au sens large, c’est-à-dire aussi bien physique que métaphorique, constitué d’espaces ouverts ou de lieux clos à usage collectif, qu’ils relèvent du droit privé ou non.

La notion d’intervention évoquée ici se détache d’un découpage nécessairement historique ou typologique, pour mettre en lumière les positionnements et rapports qu’entretiennent ces projets avec la ville. Les interventions s’articuleront autour des notions de décors urbains, de réinventions spatiales et des visées entourant les usages collectifs.

Programme

9h30 – Introduction de la journée d’études, Philippe Bettinelli, conservateur du patrimoine, responsable de la collection art public au Centre national des arts plastiques

1 > Décors urbains, couleur et attractivité

10h05 – La révolution de la couleur : la réinvention de l’espace public en France au XIXe siècle, Alessandra Ronetti , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École normale supérieure de Pise

, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École normale supérieure de Pise 10h40 – Des façades bavardes. La Manufacture de Sèvres s’invite à Paris (1900-1938), Emeline Houssard , Université Paris-Sorbonne

, Université Paris-Sorbonne 11h15 – Pause

2 > Réinventions spatiales, monumentalité et effacement

11h30 – L'esthétisation de la ville assiégée ? L'architecture étrange de Lebbeus Woods, Brent Patterson , EHESS

, EHESS 12h05 – De l’in situ au décor spatialisé – Buren, Varini, Veilhan – un dialogue entre art et architecture dans l’espace public muséal, Marjolaine Beuzard, Université Paris-Sorbonne

12h50 – Pause déjeuner

3 > Usages collectifs, visées sociale et politique

14h30 – Intervenir dans la Révolution : architecture et transformation de la vie en URSS dans les années 1920, Claire Thouvenot , Université Paris-Ouest Nanterre la Défense

, Université Paris-Ouest Nanterre la Défense 15h05 – Nice, le tramway nommé désir, Michele Ginoulhiac Baudeigne, Université Toulouse Jean Jaurès 2

15h40 – Pause

15h55 – Entre mise en scène contemporaine et invention d’une « néo-médiévalisation » urbaine de l’espace public : l’exemple du centre historique de Barcelone, Justine François , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 16h30 – Table-ronde Pierre Chabard , Maître-assistant à l’ENSA Paris-la Villette

, Maître-assistant à l’ENSA Paris-la Villette 17h – Conclusion de la journée, Jean-Baptiste Minnaert , Professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris-Sorbonne

, Professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris-Sorbonne 17h30 – Apéritif

