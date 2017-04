Annonce

Présentation

Généralement associée dans ses projections externes à l’espace atlantique, voire pacifique, l’Union européenne est pourtant un acteur majeur dans la zone de l’océan Indien. Aussi est-il étonnant de relever que cette thématique-là a pour l’essentiel échappé à toute démarche universitaire globale ainsi que l’atteste l’absence de tous travaux significatifs à l’inverse d’une importante production éditoriale et scientifique consacrée à l’Union européenne et ses Outremers au point de jeter les bases d’une discipline en formation : le droit européen de l’outre-mer. Aussi, ce colloque porte-t-il la double ambition de combler à sa mesure cette lacune en suivant une double orientation. Donner à voir d’une part l’Union européenne comme une véritable puissance s’approchant davantage par l’ampleur de son action de la figure étatique que de celle de l’organisation internationale dans laquelle elle est parfois cantonnée. D’autre part, éclairer la mise en œuvre d’un ensemble de politiques publiques et de normes dans l’océan Indien en témoignage de l’enjeu géostratégique que cette zone représente pour l’Europe.

Programme

Jeudi 13 avril

13h30 Accueil des participants

14h00 Allocutions d’ouverture

L’union européenne dans l’océan indien vue par ses acteurs

Discours introductif, SEM Hamada Madi Boléro , Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien

, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien L’Union européenne dans l’océan Indien, SEM l’Ambassadeur Antonio Sánchez-Benedito , Délégation de l’Union européenne à Madagascar

, Délégation de l’Union européenne à Madagascar L’outre-mer européen dans l’océan Indien, M. Younous Omarjee, Député européen

Session I - L’action horizontale de l’union européenne dans l’océan indien, séance présidée par Yvan Combeau, Professeur à l’Université de La Réunion

15h00 Rapport introductif - L’intégration européenne dans l’océan Indien : une puissance commerciale au service du développement, Jacques Ziller , Professeur à l’Université de Pavie

, Professeur à l’Université de Pavie 15h20 Éléments de géopolitique de l’Union européenne dans l’océan Indien occidental, Annabel Céleste , Doctorante à l’Université de La Réunion, Christian Bouchard , Professeur à l’Université Laurentienne, Ontario, Canada et Erwan Lagabrielle , Maître de conférences à l’Université de La Réunion

, Doctorante à l’Université de La Réunion, , Professeur à l’Université Laurentienne, Ontario, Canada et , Maître de conférences à l’Université de La Réunion 15h40 Approche géographique des échanges entre l’Union européenne et le sud-ouest de l’océan Indien, Wilfrid Bertile , Professeur à l’Université de La Réunion

, Professeur à l’Université de La Réunion 16h00 Accords commerciaux préférentiels : quels enseignements pour les relations commerciales entre l’Union européenne et les économies de l’océan Indien ? Laurent Didier, Docteur de l’Université de La Réunion et Jean-François Hoarau, Professeur à l’Université de La Réunion

Discussion et pause

Session II - l’action transversale de l’union européenne dans l’océan indien, séance présidée par Hélène Pongérard-Payet, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

17h10 La Commission de l’océan Indien (COI), instrument de coopération multilatérale sous influence européenne, Elsa Percevault , Doctorante à l’Université de La Réunion

, Doctorante à l’Université de La Réunion 17h30 Audit de l’action européenne auprès de la COI en matière de protection de l’environnement depuis 1989, Jacques Colom, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

Vendredi 14 avril

8h30 Accueil des participants

Session III - l’action verticale de l’union européenne dans l’océan indien, séance présidée par Élise Ralser, Professeur à l’Université de La Réunion

9h00 L’action de l’Union européenne à Madagascar : un exemple de la complétude et des travers des relations UE-ACP, Chantal Rahalison Ramanankasina , Maître de conférences à l’Université d’Antananarivo

, Maître de conférences à l’Université d’Antananarivo 9h20 L’action de l’Union européenne au Mozambique, Madalena Chiconela , Maître de conférences à l’Université Wutive de Maputo, Conseiller au Tribunal administratif du Mozambique

, Maître de conférences à l’Université Wutive de Maputo, Conseiller au Tribunal administratif du Mozambique 9h40 L’action de l’Union européenne aux Comores et à Mayotte, Thomas M’Saïdié, Maître de conférences au Centre Universitaire de formation et de recherche de Mayotte

Pause

10h20 Aspects juridiques de la coopération entre l’Union européenne et Maurice, Pierre Rosario Domingue , Chief Executive Officer, Mauritius Law Reform Commission

, Chief Executive Officer, Mauritius Law Reform Commission 10h40 L’action territoriale de l’Union européenne à La Réunion, Safia Cazet , Maître de conférences à l’Université de La Réunion

, Maître de conférences à l’Université de La Réunion 11h00 La Réunion, porte de l’Europe dans l’océan Indien, Jean-Paul Virapoullé, Vice-président de la Région Réunion, délégation des affaires européennes

Pause

Session IV - L’action sectorielle de l’union européenne dans l’océan indien, séance présidée par Jonas Knetsch, Professeur à l’Université de La Réunion

11h40 The trade relationship between the European Union and South Africa, Trudi Hartzenberg , Directeur exécutif, Trade Law Centre, Stellenbosch

, Directeur exécutif, Trade Law Centre, Stellenbosch 12h00 La politique tarifaire de l’Union européenne dans l’océan Indien. Le cas de l’octroi de mer, François Hermet, Sabine Garabédian, Zoulfikar Mehoumoud Issop, Maîtres de conférences à l’Université de La Réunion et Yves Croissant, Professeur à l’Université de La Réunion

Discussion et pause

Vendredi 14 avril

Session V - L’union européenne dans l’océan indien : modèle de développement durable, de sécurité et de démocratie ? séance présidée par Anne Rigaux, Maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

14h30 Variété des échelles d’action de l’Union européenne : quelle stratégie environnementale dans l’océan Indien ? Anne-Sophie Tabau , Professeur à l’Université de La Réunion

, Professeur à l’Université de La Réunion 14h50 L’impact de la citoyenneté européenne dans l’océan Indien, Aude Bouveresse , Professeur à l’Université de Strasbourg

, Professeur à l’Université de Strasbourg 15h10 L’Union européenne, acteur de sécurité dans l’océan Indien, Isabelle Bosse-Platière , Professeur à l’Université de Rennes I

, Professeur à l’Université de Rennes I 15h30 Le modèle européen de démocratie libérale dans l’océan Indien, Rémi Barrué-Belou, Maître de conférences à l’Université de La Réunion

Discussion et pause

16h30 Rapport de synthèse, Denys Simon, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Direction scientifique

Didier BLANC , Professeur de droit public, Université de La Réunion, didier.blanc@univ-reunion.fr

Julie DUPONT-LASSALLE, Maître de conférences HDR en droit public, Université de La Réunion Faculté de Droit et d’Économie

