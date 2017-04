Annonce

La reconfiguration simultanée des paysages urbains et des pratiques patrimoniales sous l’effet des enjeux touristiques n’est pas un phénomène nouveau ; elle est aujourd’hui exacerbée à la fois par l’élargissement, jusqu’au vertige, du spectre de la patrimonialisation, par la multiplication des labels et marques touristiques, et par le chaos doctrinal qui ébranle désormais les certitudes acquises depuis la Charte de Venise (1964).

En effet, depuis la fin du XXe siècle, on constate l’accélération et l’universalisation de l’usage de procédés de détournement, fonctionnel et sémantique, éphémère ou irréversible, visant à “ajuster” le cadre bâti aux stratégies et aux imaginaires touristiques : recompositions ou reconstructions décomplexées de monuments historiques et de centres anciens, au point d’entretenir la confusion avec les parcs à thème ; bâtiments ou sites reconvertis en équipements touristico-culturels, parfois jusqu’à la saturation programmatique et au mépris de l’oeuvre originale ; perspectives historiques protégées défigurées par des installations touristiques privées ; construction posthume d’œuvres dont les plans étaient restés dans les cartons...

Certains de ces phénomènes ont même tendance à prendre de court les instances patrimoniales, quand celles-ci n’en sont pas les complices. Il en est ainsi de la mode des reconstructions “à l’identique”, dont l’organe consultatif de l’Unesco, l’Icomos, a dénoncé en 2011 l’exploitation commerciale avant de lancer, en 2014, une enquête internationale sur “les principes admis et les normes de reconstruction des monuments et des sites”.

En région parisienne, le remontage autofinancé de la flèche de la basilique de Saint-Denis, dont le principe a été récemment approuvé par le ministère de la Culture, mais aussi les reconversions prochaines de la Bourse du commerce et de Musée des arts et traditions populaires en lieux culturels et artistiques, soutenues chacune par un poids lourd de la philanthropie hexagonale, révèlent autant les lignes de forces contradictoires qui traversent le champ architectural, qu’elles questionnent la capacité de ce type de projet à vocation touristique à transformer, de manière durable et vertueuse, le paysage, l’image et l’équilibre socio-économique des territoires qu’ils affectent.

Réunissant chercheurs, praticiens et activistes du patrimoine, ces matinées d’étude auront pour ambition d’apporter un éclairage historique à ces détournements tout en accordant une large place à l’actualité brûlante et au débat entre intervenants et discutants invités. L’événement s’inscrit dans le cadre du programme de recherche exploratoire franco-espagnol « L’influence du tourisme sur la transformation de l’espace urbain : nouvelles fictions patrimoniales » (2016-2018), soutenu par la Casa de Velázquez-École des Hautes études hispaniques et ibériques et l’Universidad de Alcalá de Henares (Espagne).

Lundi 24 avril

09h00-12h30

Réinventions architecturales et urbaines à l’épreuve des enjeux touristiques

Institut national d’histoire de l’art, Galerie Colbert, 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris, Salle Vasari (1er étage)

Présidence : Pierre Chabard

Mot de bienvenue : Michel BERTRAND , directeur de la Casa de Velázquez ; Arnaud TIMBERT , conseiller scientifique pour l’architecture, Institut national d’histoire de l’art

, directeur de la Casa de Velázquez ; , conseiller scientifique pour l’architecture, Institut national d’histoire de l’art Présentation de la matinée, Julien BASTOEN , co-responsable du programme de recherche exploratoire “L’influence du tourisme sur la transformation de l’espace urbain : nouvelles fictions patrimoniales”

, co-responsable du programme de recherche exploratoire “L’influence du tourisme sur la transformation de l’espace urbain : nouvelles fictions patrimoniales” “Heritage washing”, l’œuvre face au patrimoine, Raphaël LABRUNYE , architecte, maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Rennes

, architecte, maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Rennes Patrimoine industriel dans les secteurs touristico-culturels de Madrid : modèles et contre-modèles, Cristina PEREIRA , architecte, doctorante en architecture, Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares

, architecte, doctorante en architecture, Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares Halles Pajol et Freyssinet : deux conversions de messageries ferroviaires parisiennes en hyper lieux, Soline NIVET , architecte, maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais - ACS

, architecte, maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais - ACS Les rives du Manzanares à Madrid : évolution de la forme urbaine et des usages culturels, José DE COCA Y LEICHER , architecte, professeur à l’Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares

, architecte, professeur à l’Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares Le Paseo del Prado et la construction de l’image touristique de Madrid, Ángeles LAYUNO , architecte, professeure à l’Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Ángel CHAVÉS MARTÍN , professeur à l’Universidad Complutense, Madrid

, architecte, professeure à l’Escuela de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, , professeur à l’Universidad Complutense, Madrid Entre appropriation locale et vision internationale : la labellisation de la ville de Matera, Patrimoine mondial de l'Unesco et Capitale Européenne de la Culture, Marina ROTOLO, architecte, doctorante contractuelle en architecture à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville – IPRAUS

Table ronde : "Tourisme et qualité architecturale"

Avec les intervenants de la matinée et :

Virginie PICON-LEFEBVRE , architecte, professeure à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville - IPRAUS)

, architecte, professeure à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville - IPRAUS) Joanne VAJDA, architecte, maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais – AHTTEP

Conclusion de la matinée : Jean-François CABESTAN / Julien BASTOEN / Pierre CHABARD

Mardi 25 avril

09h00-12h30

Les doctrines patrimoniales sont-elles solubles dans les stratégies touristiques ?

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, 144 rue de Flandre, 75019 Paris

Amphi 7 (à droite de l’allée centrale)

Présidence : Jean-François Cabestan

Mot de bienvenue : Bruno MENGOLI , directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette

, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette Présentation de la matinée : Julien BASTOEN , co-responsable du programme de recherche exploratoire “L’influence du tourisme sur la transformation de l’espace urbain : nouvelles fictions patrimoniales”

, co-responsable du programme de recherche exploratoire “L’influence du tourisme sur la transformation de l’espace urbain : nouvelles fictions patrimoniales” Patrimoine technologique et territoires en mutation : Gwenaël DELHUMEAU , architecte, maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles – LEAV

, architecte, maître-assistant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles – LEAV L’enjeu du tourisme dans les Monuments historiques après 1964 en France, Laure JACQUIN , architecte, enseignante contractuelle à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville

, architecte, enseignante contractuelle à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville La reconstruction « à l’identique » : évolution d’une pratique en France 1918-2018, Laurent CATHIARD , architecte, doctorant à l’Ecole de Chaillot / Université Paris I

, architecte, doctorant à l’Ecole de Chaillot / Université Paris I Le chantier comme attraction, in situ / on line. Quelques perspectives de recherche, Julien BASTOEN , historien, ingénieur de recherche à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville – IPRAUS

, historien, ingénieur de recherche à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville – IPRAUS Reconstruire le château de Saint-Cloud, Laurent BOUVET, président de l’association Reconstruisons le château de Saint-Cloud

Table ronde : "Médiation et mise en tourisme des chantiers"

Avec les intervenants de la matinée et :

Bruno MENGOLI , Architecte des Bâtiments de France, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette

, Architecte des Bâtiments de France, directeur de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette Cécile BANDO , maître de conférences, Université de Lorraine, Nancy

, maître de conférences, Université de Lorraine, Nancy Delphine ABOULKER , architecte, Architectures de collection

, architecte, Architectures de collection Benoît CARRIE , architecte, Benoît Carrié Architecture

, architecte, Benoît Carrié Architecture Philippe PLAGNIEUX, historien de l’art, professeur à l’Université Paris I

Mot de conclusion