Annonce

Argumentaire

À travers cette journée d’étude, qui aura lieu le vendredi 5 mai, de 9h30 à 18h45, à l'ENS de Lyon (amphithéâtre Descartes) on cherchera donc à interroger la place du plaisir de lire par rapport aux dominations symboliques et légitimistes qui le mettent à distance. La thématique transversale du plaisir de lire, nous semble en effet à même de questionner les représentations souvent clivées de la lecture, en mettant en avant la question de l’empathie, de l’expérience personnelle du lire et les processus affectifs et émotionnels au cœur de toute lecture, de manière interdisciplinaire.

La journée est ouverte à tous, pas d'inscription nécessaire.

Programme

9h30-10h : Accueil des participants

10h-10h30 : Ouverture de la journée d'étude par Christine Détrez, professeur de sociologie et chargée de mission auprès du pôle recherche à l'ENS de Lyon, et présentation de l'argumentaire par Élodie Hommel, doctorante en sociologie (ENS de Lyon / Centre Max Weber) et Anne-Claire Marpeau, doctorante en littérature comparée (ENS de Lyon / CERCC)

10h30-12h - Première session « Lectures multiples, plaisirs multiples : articulation des usages de la lecture »

Discutantes : Christine Détrez, professeure de sociologie, ENS de Lyon, et Irène Le Roy Ladurie, doctorante en littérature comparée, Université de Bourgogne / CPTC

Christine Seux (doctorante en sociologie, Université Lumière Lyon 2 / Centre Max Weber) : « Lire pour le master professionnel : un plaisir à distance – Une enquête auprès d'étudiants en sciences de l'éducation »

Christine Seux (doctorante en sociologie, Université Lumière Lyon 2 / Centre Max Weber) : « Lire pour le master professionnel : un plaisir à distance – Une enquête auprès d'étudiants en sciences de l'éducation »

Séverine Tailhandier (docteure en didactique de la littérature, ESPE Mâcon / ÉCP) : « Quête de sens et plaisirs de (se) lire… La question de l'enseignement de la lecture littéraire »

Pierre-Louis Patoine (maître de conférence en études anglophones, université Sorbonne Nouvelle / PRISMES) : « Plaisirs du sensationnalisme. Aspects esthétiques, neurologiques et écologiques de la lecture empathique »

12h-14h : Déjeuner

14h-15h30 : Deuxième session « Intertextualité et sociabilité : plaisir du dialogue entre lectures et entre lecteurs »

Discutants : Henri Garric, professeur de littérature comparée, université de Bourgogne,et Morgane Maridet, docteure en sociologie, Université Sorbonne Paris Cité / Cerlis

Marine Siguier (doctorante en information-communication, Celsa / Gripic) : « Youtube et littérature : le plaisir “hors texte” de la lecture »

Marine Siguier (doctorante en information-communication, Celsa / Gripic) : « Youtube et littérature : le plaisir "hors texte" de la lecture »

Emmanuelle Guittet (doctorante en sociologie, université Sorbonne Nouvelle / Cerlis) : « Avant, pendant, après la lecture : des sociabilités au cœur du plaisir de lire »

Emmanuelle Rougé (doctorante en littérature comparée, université de Bourgogne / CPTC) : « Lecture distanciée et plaisir de lire: la poétique du clin d'œil dans les comic strip »

15h30-16h : Pause

16h-17h30 : Troisième session « Plaisir de se lire et de lire l’autre : lectures, identité, altérité »

Discutantes : Michèle Rosellini, professeur émérite de littérature française, ENS de Lyon, et Doriane Montmasson, docteure en sciences de l’éducation, Université Paris Descartes / Cerlis

Pauline Franchini (doctorante en littérature comparée, université de Bourgogne / CPTC) : « Littérature enfantine et postcolonialité : le plaisir de la “Merveille” chez Patrick Chamoiseau »

Pauline Franchini (doctorante en littérature comparée, université de Bourgogne / CPTC) : « Littérature enfantine et postcolonialité : le plaisir de la "Merveille" chez Patrick Chamoiseau »

Anne Grand d'Esnon (mastérante en littérature comparée, ENS de Lyon) : « Raconter ses lectures, se raconter: plaisir de lire, identité et émancipation chez Alison Bechdel »

Marjane Dejpour (docteure en sciences de l'éducation, université Paris 8 / ESCOL) : « L'activité de lecture chez les étudiants étrangers issus de pays non francophones »

17h30-17h45 : Pause

17h45-18h45 : Conférence de clôture par Hélène Merlin-Kajman, professeure de littérature française à l'université Sorbonne Nouvelle

18h45 : Pot de clôture

Comité scientifique

Élodie Hommel, doctorante en sociologie (ENS de Lyon, Centre Max Weber)

Irène Le Roy Ladurie, doctorante en littérature comparée (Université de Bourgogne, CPTC)

Morgane Maridet, docteure en sociologie (Université Sorbonne Paris Cité, Cerlis)

Anne-Claire Marpeau, doctorante en littérature comparée (ENS de Lyon, CERCC)

Doriane Montmasson, docteure en sciences de l’éducation (Université Paris Descartes, Cerlis)

Partenaires

ENS de Lyon, Centre Max Weber, Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures, École doctorale Lettres, Langues, Linguistique et Arts.