Annonce

Prise de poste : le 1er septembre 2017

Fiche de poste

Structure : UMR Sirice (Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe) – Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne, CNRS.

Unité : UMR 8138

Localisation géographique : Paris

Poste : CDD de post-doctorant à temps complet à compter du 01/09/2017

Durée : 1 an renouvelable jusqu’à 3 ans au maximum

Rémunération : Salaire mensuel net : env. 1 900 €

Financement : LabEx EHNE – Investissements d’Avenir

Responsbales scientifiques : Corine Defrance et François-Xavier Nérard – Responsables de l’axe 5 du LabEx EHNE.

Description du poste

Le ou la post-doctorant-e sera chargé-e de l’animation de l’axe 5 du projet. Ses fonctions principales seront :

Assurer un suivi scientifique et une coordination administrative des travaux de l’axe 5 du LabEx EHNE.

Participer notamment à l’organisation des manifestations scientifiques et au comité de pilotage de l’axe 5 ainsi qu’aux différentes publications dans lesquelles l’axe est impliqué.

Assurer le suivi des groupes de travail et la coordination de la participation de l’axe 5 à la réalisation de l’encyclopédie en ligne du LabEx EHNE.

S’impliquer dans le travail scientifique de l’axe 5.

Conditions de résidence et d’exercice

Il/elle devra impérativement résider à Paris ou dans sa région pour animer les travaux de l’axe et s’y consacrer à temps plein. Un bureau partagé dans les locaux de l’Université sera mis à sa disposition.

Possibilité de déplacements à l’étranger et en région.

Compétences requises

Bonne maîtrise du français et de l’anglais (avec capacités rédactionnelles). Connaissance d’une troisième langue souhaitée.

Esprit d’initiative et capacité à s’intégrer dans un programme collectif.

Rigueur, autonomie et capacités d’organisation.

Capacité de coordination des travaux d’une équipe.

Qualifications requises

Doctorat en histoire contemporaine (ou moderne) en rapport avec la thématique de l’axe 5 du LabEx EHNE.

Avoir soutenu sa thèse depuis moins de 3 ans.

Dossier de candidature

CV avec la liste des publications

Lettre de motivation

Rapport de soutenance de thèse

Deux lettres de recommandation envoyées directement à l’attention des responsables scientifiques de l’axe sur l’adresse labexguerres@gmail.com.

Présentation du projet

Le Labex EHNE, financé dans la 2e vague des Investissements d’Avenir, a pour objectif principal d’éclairer la crise que connaît actuellement l’Europe en reconstruisant une historiographie nouvelle de l’Europe qui s’adresse tout autant au monde scientifique qu’au monde enseignant, aux citoyens et aux politiques.

Le projet réunit sept laboratoires partenaires issus de quatre établissements (Paris-Sorbonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Nantes, École des Chartes).

Sept axes de recherches ont été définis pour atteindre cet objectif.

L’Europe comme produit de la civilisation matérielle L’Europe dans une épistémologie du politique L’humanisme européen ou la construction d’une Europe « pour soi », entre affirmation et crises identitaires L’Europe comme « hors soi » : frontières, voisinage et altérité lointaine L’Europe des guerres et des traces de guerre Genre et identités européennes Traditions nationales, circulations et identités dans l’art européen

L’objectif est de parvenir à la réalisation d’une production en histoire spécifique :

Une encyclopédie analytique en ligne et la mise en ligne de documents. (www.ehne.fr)

14 ouvrages, 2 par axes, dont l’un à mi-parcours chez Nouveau Monde.

Une synthèse finale sous forme d’ouvrage collectif.

Ateliers, journées d’étude et colloques pour préparer ces publications.

Modalités de candidature

Date limite de candidature : le 1er juin 2017

Renseignements et candidatures (à envoyer au format PDF à) : labexguerres@gmail.com

Objet : candidature-postdoc- Axe5-EHNE

Présélection : au plus tard le 15 juin 2017

Auditions : fin juin 2017

Comité de sélection

Eric Bussière : professeur Paris Sorbonne, directeur du LabEx EHNE

Corine Defrance : directrice de recherches au CNRS, coordinatrice scientifique de l’axe 5 « Guerres et traces de guerre » du LabEx EHNE

François-Xavier Nérard : maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, coordinateur scientifique de l’axe 5 « Guerres et traces de guerre » du LabEx EHNE

L’axe 5 « Europe des guerres et des traces de guerre »

Au sein du LabEx EHNE, l’axe 5 interroge le rôle central que la guerre et ses suites jouent dans l’histoire de l’Europe contemporaine. Les chercheurs qu’il rassemble étudient les guerres et leurs traces, matérielles, mentales ou mémorielles, individuelles ou collectives, dans un cadre européen dépassant les histoires nationales ou les chronologies trop étroites, surreprésentées dans les travaux sur la guerre. Ils cherchent ainsi à comprendre ce qu’est la guerre déclinée dans toutes ses dimensions. Leurs travaux ambitionnent de redéfinir certains termes clés – tels que guérillas, petites guerres, guerre civile, guerre mondiale, guerre froide –, et de reposer la ou les question(s) centrale(s) : « Qu’est-ce que la guerre ? » « Quels sont les rapports entre la guerre et la paix ? » dans des approches à la fois politique, juridique, anthropologique et culturelle. Aussi les entrées et les sorties de guerre et de conflit sont-elles incluses dans le champ de recherche. Ces approches conduisent à repenser les notions de vainqueurs et vaincus, de défaites et de victoires dans le temps de la guerre et dans la longue durée de l’après-guerre, les formes de mobilisations et de démobilisations, qu’il s’agisse de la « guerre après la guerre » ou des processus de rapprochement et de réconciliation après le conflit. L’axe 5 veut penser ensemble la guerre, ses traces, sa mémoire et ses représentations.