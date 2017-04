Annonce

Argumentaire

Les politiques africaines en matière de culture émergent dans un cadre historique qui encourage l'affirmation des valeurs culturelles et l'identité nationale. Quelques principes sont énoncés par le Manifeste culturel panafricain d'Alger (1969), la Conférence intergouvernementale sur l'état et les tendances des politiques culturelles africaines (Africacult. Accra, 1975) et plus tard, par la Charte culturelle africaine (Port-Louis, Île Maurice, 1976). Cependant, les politiques publiques nationales relatives aux différentes filières y afférentes sont souvent peu connues : Cinéma et audiovisuel, Théâtre et conte, Arts plastiques, Danse, Musique, Cultures urbaines, Mode et design ou Artisanat d’art.

Ce séminaire de recherche se consacre à l’étude des politiques culturelles relatives aux filières précitées, aux infrastructures qui s’en acquittent, aux outils normatifs mobilisés, aux nouveaux défis de financement ainsi qu’à la diversité des stratégies permettant de circonscrire leur nature. Parallèlement à l’étude de ces filières, quatre tables rondes porteront sur des questions transversales : Territorialisation des politiques culturelles, Financement de la culture, Réglementation du secteur de la culture et Formation aux métiers de la culture.

La décentralisation, la multiplicité des acteurs et des structures artistiques, le développement des industries culturelles sont autant de facteurs qui soulèvent de nouveaux enjeux. Décliné en une série de tables rondes, le séminaire envisagé entend développer les capacités de connaissance de l’action culturelle, donner des outils aux décideurs, stimuler le potentiel de développement d’un secteur productif qui manque de normativité et d’outils scientifiques pour en mesurer les gains et l’évolution. Les contacts entre professionnels et chercheurs permettent de dresser un bilan des mécanismes de l’action culturelle entre la rationalité des politiques publiques, la contrainte des mutations sociales et l’histoire intellectuelle.

Cette deuxième édition du séminaire, axée principalement sur les filières et sur quatre thématiques d’actualité, sera traitée à travers les points de vue d’experts dont les connaissances permettront de mieux apprécier les enjeux de l’action culturelle : fonctionnaires du ministère de la Culture, associations de professionnels, analystes des politiques publiques, etc. Ces acteurs partageront leur expérience à travers l’étude de modèles, l’analyse de stratégies et les retours sur l’histoire. Les sujets abordés toucheront le droit, l'économie, la gestion de projets et de programmes, les ressources humaines, la mondialisation ou les nouvelles technologies.

Public ciblé

chercheurs,

enseignants,

étudiants,

journalistes,

acteurs culturels,

décideurs publics,

artistes,

administrateurs d’institutions culturelles

militants de la culture.

Programme

Février-Juillet 2017

1er février, cinéma et audiovisuel

Introduction générale du séminaire

Dr El Hadji Malick Ndiaye , Chercheur à l’IFAN, Conservateur du Musée Théodore Monod d’art africain

, Chercheur à l’IFAN, Conservateur du Musée Théodore Monod d’art africain M. Abdoulaye Koundoul , Directeur des arts

, Directeur des arts Mme Guiomar Alonso, Bureau régional de l’Unesco, Dakar

Conférence inaugurale : Hugues Diaz : La politique de développement de l'industrie cinématographique au Sénégal: état des lieux et perspectives.

15 février, Théâtre et conte

Ousmane Diakhaté : L’État et le Théâtre : le cas du Sénégal

: L’État et le Théâtre : le cas du Sénégal Massamba Gueye : Les arts vivants au Sénégal : Théâtre et Conte, de l’aide à la subvention pour un renouveau !

: Les arts vivants au Sénégal : Théâtre et Conte, de l’aide à la subvention pour un renouveau ! Sahite Sarr Samb: L’expérience des Compagnies théâtrales privées professionnelles au Sénégal : ambitions, réussites et limites

1 mars, Arts visuels

Daouda Diarra : La créativité marque de fabrique des politiques culturelles

: La créativité marque de fabrique des politiques culturelles Viyé Diba : Politiques artistiques et leadership national

15 mars, Danse

Jean Tamba : Plan Sénégal Emergent : quelles solutions pour la danse ?

: Plan Sénégal Emergent : quelles solutions pour la danse ? Gacirah Diagne : Le secteur de la Danse face aux défis du Développement : L’approche des danses urbaines

5 avril, Musique

Joëlle LeBussy Fall : Etat des lieux du design au Sénégal

19 avril, Cultures urbaines

Keyti : Nouvelles technologies, nouveaux modes d’accès à la culture : sommes-nous encore en train de rater une révolution?

: Nouvelles technologies, nouveaux modes d’accès à la culture : sommes-nous encore en train de rater une révolution? Docta : L’expression du partage à travers le graffiti.

3 mai, Mode et design

Ibrahima Wane : Le secteur de la musique dans les politiques publiques

17 mai, Artisanat d'art

Brahim Sakho : Le Profil de l’Artisanat d’Art au Sénégal

: Le Profil de l’Artisanat d’Art au Sénégal Laurence Marechal : Artisanat traditionnel et nouvelles technologies.

7 juin, Territorialisation des politiques culturelles

Hamady Bocoum : Territorialisation de la politique nationale et de développement de la culture.

: Territorialisation de la politique nationale et de développement de la culture. Babacar Ndiaye :Le rôle des industries culturelles et des entreprises créatives dans le développement des collectivités et des territoires : la culture comme facteur de développement de l’économie locale.

21 juin, Financement de la culture

Me Sylvain Sankalé : Quelle loi pour quel mécénat ?

: Quelle loi pour quel mécénat ? Ousmane Faye : Le Financement de la culture : focus sur le mécénat

5 juillet, Réglementation du secteur de la culture

Babacar Diouf : La Réglementation du secteur de la culture : focus sur Le statut de l'artiste.

: La Réglementation du secteur de la culture : focus sur Le statut de l'artiste. Souleymane Ngom : Statut de l’artiste et professionnalisation : Rôle de l’Etat et quel(s) mécanisme(s) définir pour sa mise en œuvre effective ?

: Statut de l’artiste et professionnalisation : Rôle de l’Etat et quel(s) mécanisme(s) définir pour sa mise en œuvre effective ? Me Corneille Badji : Le statut de l’artiste en droit social.

19 juillet, Formation aux métiers de la culture

Alioune Badiane : L’enseignement des arts visuels au Sénégal : histoire et perspectives.

: L’enseignement des arts visuels au Sénégal : histoire et perspectives. Bernard Bangoura : Du purisme d’un bel canto à la quête économique de rimes urbaines : réflexions sur l’orientation publique du fait musical comme entité et outil de médiation culturelle au Sénégal.

: Du purisme d’un bel canto à la quête économique de rimes urbaines : réflexions sur l’orientation publique du fait musical comme entité et outil de médiation culturelle au Sénégal. Babacar Mbaye Diop : L’enseignement des arts à l’ISAC.

Organisation

Dates : 1er et 3e mercredis du mois. De février à Juillet 2017

Horaires : 10h-12h

Lieu : Musée Théodore Monod d’art africain de l’IFAN/Ch. A. Diop

Comité scientifique

P r Abdoulaye Touré : historien, Directeur de l’IFAN Ch. A. Diop

Abdoulaye Touré : historien, Directeur de l’IFAN Ch. A. Diop D r Youssouph Diatta, chef du Département des Musées, IFAN Ch. A. Diop

Youssouph Diatta, chef du Département des Musées, IFAN Ch. A. Diop P r Ismaïla Ciss : historien, Conservateur du musée historique de Gorée, IFAN Ch. A. Diop

Ismaïla Ciss : historien, Conservateur du musée historique de Gorée, IFAN Ch. A. Diop P r Hamady Bocoum : archéologue, IFAN Ch. A. Diop, Directeur général du musée des Civilisations noires.

Hamady Bocoum : archéologue, IFAN Ch. A. Diop, Directeur général du musée des Civilisations noires. M. Abdoulaye Koundoul, Directeur des arts

Mme Marième Bâ Diop, Secrétaire générale de la Biennale de Dakar

M. Abdoul Aziz Guissé, Directeur du patrimoine culturel

Dr El Hadji Malick Ndiaye : historien de l’art, Conservateur du musée Théodore Monod d’art africain, IFAN Ch. A. Diop

Coordination

D r El Hadji Malick Ndiaye, Conservateur du musée Théodore Monod d’art africain, IFAN/Ch. A. Diop

El Hadji Malick Ndiaye, Conservateur du musée Théodore Monod d’art africain, IFAN/Ch. A. Diop M. Abdoulaye Koundoul, Directeur des arts

Assistants de coordination

Bienvenu Cheikh Saad Bou Seck, agent administratif, musée Théodore Monod d’art africain, IFAN Ch. A. Diop

Mohamadou Moustapha Dièye : doctorant, département d’histoire/ FLSH. UCAD

Aida Boye, doctorante en archéologie, département d’histoire/ FLSH. UCAD

Mamadou Ciré Cissé, chef du bureau mode et cultures urbaines, Direction des arts

Informations

77 198 10 73. elhadjimalick19.ndiaye@ucad.edu.sn

77 635 52 46. akoundoul@gmail.com