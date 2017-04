Résumé

À l'occasion du 72e anniversaire de la fin de la seconde guerre le Centre culturel et scientifique de Russie (CCSR) à Luxembourg organise un colloque scientifique consacré à l'histoire des enrôlés de force dans les camps soviétiques et des prisonniers de guerre et des citoyens soviétiques internés au Luxembourg pendant la seconde guerre mondiale. Cette manifestation a pour objectif de présenter les recueils de textes scientifiques publiés en russe par l'Université d'État G. Derjavine de Tambov et en français par les Éditions Universitaires Européennes, à la suite du colloque scientifique « Les enrôlés de force et les camps soviétiques Histoire comparative et mémoire » ayant eu lieu le 7 mai 2015 à l’Université du Luxembourg avec la participation d’une équipe d'historiens russes, luxembourgeois et européens.