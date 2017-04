Annonce

Le laboratoire Babel de l'Université de Toulon propose, dans le cadre des journées scientifiques de l'université, un colloque sur "Médecine et écritures", les 25 et 26 avril 2017 (UTLN, site du centre ville).

Argumentaire

« Arrimer la médecine aux humanités » et vice-versa, telle est l’ambition de la manifestation Médecine et écritures, proposée par le laboratoire BABEL, en collaboration avec le CHITS (Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon – La Seyne sur mer). Par le biais de quelques études de cas (médecins auteurs de traités médicaux, médecins et écrivains, écrivains atteints par la maladie, malades qui racontent leur expérience), il s’agira d’analyser les rapports fructueux qui peuvent se nouer entre médecine et littérature. Les progrès techniques et l’hyperspécialisation médicale permettent aux médecins d’agir avec de plus en plus d’efficacité contre les défaillances du corps. Cependant la relation patient·e-médecin ne peut se réduire aux soins purement physiques, la maladie est une « catastrophe intime », susceptible d’altérer l’identité. Narrative competence (Rita Charon) — la compétence narrative (études et production de textes) permet de donner du sens à ce qui nous arrive et de vivre mieux.

Programme

Mardi 25 avril 2017

Matin

Accueil des participant.e.s

Ouverture des 11es Journées Scientifiques de l’Université de Toulon, amphithéâtre FA.001

Ouverture du colloque : Martine SAGAERT (Directrice du laboratoire Babel) André-Alain MORELLO (Co-organisateur du colloque)

Présidente de séance : Martine SAGAERT

Vers une poétique du texte médical : la représentation du corps et de la maladie dans les traités médicaux de l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles : Christine OROBITG (Professeure, AMU)

(Professeure, AMU) La médecine dans Le Journal des savants et dans les Annales de mathématiques de Gergonne : quelques exemples représentatifs : Christian GERINI (Maître de conférences, UTLN)

(Maître de conférences, UTLN) Italo Svevo (1861-1928) La conscience de Zeno (1923) : le salut par l’écriture : André-Alain MORELLO (Maître de conférences, Littérature, UTLN)

(Maître de conférences, Littérature, UTLN) Discussion

après-midi

Regard médical, regard littéraire : deux visions du monde ? : Jean-Christophe RUFIN (Médecin, écrivain) Invité d’honneur

Présidente de séance : Maria de JESUS CABRAL

Jean Reverzy (1914-1959) : devenir médecin et écrivain : Gérard DANOU (Médecin et essayiste)

(Médecin et essayiste) Hélène Cixous, écriture funambule et médico-chirurgicale : Martine SAGAERT (Professeure, Littérature, UTLN)

Pause

Lecture par l’auteur de son récit : « En quoi sommes » : Christophe LAMIOT ENOS (Maître de conférences, Université de Rouen, poète)

(Maître de conférences, Université de Rouen, poète) Échange avec le public

Mercredi 26 avril 2017

matin

A propos d’Enfance, dernier chapitre (2016) et de L’Accompagnement (1994) René de CECCATTY (Écrivain) Invité d’honneur

Échange avec le public

Président de séance : Gérard DANOU

Les œuvres d’art : un remède à l’embarras des soignants face au cancer ? : Dominique GROS (Médecin, Strasbourg)

(Médecin, Strasbourg) L’éthique médicale au prisme des œuvres littéraires : Maria de JESUS CABRAL (Professeure, littérature, Université de Lisbonne) pause

Pour une médecine humaniste : Table ronde animée par Martine SAGAERT

Olivier AUDRIN (Chirurgien, Pathologie mammaire, Clinique du Cap-d’or, La Seyne)

Olivier GILLY (Gériatre) et Guylène FOURNOT (Animatrice), CHITS, Pôle 12, USLD-EHPAD, Hôpital Georges Clémenceau

(Gériatre) et (Animatrice), CHITS, Pôle 12, USLD-EHPAD, Hôpital Georges Clémenceau Xavier TCHIKNAVORIAN (Oncologue, Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer)

« Scrivere aiuta a stare meglio » : Antonio PEPOLI (Médecin, Hôpital civil d’Alexandrie, Piémont)

Carnet 37 : une expérience d’autobiographie collective : Mathieu SIMONET (Avocat, écrivain)

Discussion et clôture