Annonce

Argumentaire

L’équipe de recherche PROJEKT (EA 7447) à l’Université de Nîmes organise le 17 mai 2017 une journée d’étude sur le thème Pédagogie du design, design de la pédagogie. Entrée libre et gratuite.

La matinée est consacrée aux enjeux liés à l’enseignement du design et s’adresse plutôt aux enseignants, étudiants et professionnels du domaine : où en est l’enseignement du design aujourd’hui ? L’après-midi inverse la perspective et ouvre la réflexion à tous les acteurs de l’innovation scolaire et pédagogique : y a-t-il, dans la pédagogie du design, une philosophie de l’éducation ? Peut-on faire le design de la pédagogie ?

Au programme

Il sera question d’analyse de situation, MOOC, bande dessinée, réformes en cours, retours d’expérience, génie du lieu et utopies scolaires, fablabs et autres débats sur l’innovation à l’école. Les intervenant·e·s sont : Christophe Moineau, Éric Tortochot, Lysianne Léchot Hirt, Brigitte Flamand, Pierre Litzler, Anne Klepper et Elise Berthier, Laurence Allard et Marie-Haude Caraës.

La journée est organisée sous la direction de Stéphane Vial et Jérôme Dupont en coordination avec Brigitte Auziol et Marie-Julie Catoir-Brisson.

Programme

8h30 : Accueil-café

9h00 : Ouverture

par Stéphane Vial et Marie-Julie Catoir-Brisson (EA 7447 PROJEKT, UNÎMES)

et (EA 7447 PROJEKT, UNÎMES) par Jérôme Dupont et Brigitte Auziol (Master MEEF « Arts appliqués », UNÎMES)

MATINÉE : Pédagogie du design

9h20 : Enseigner le design : enjeux et spécificités

Modératrice : Brigitte Auziol

Énonciation et dialogue dans les apprentissages du design

par Christophe Moineau (Aix-Marseille Université, EA 4671 ADEF, équipe GESTEPRO), designer et maître de conférences associé à UNÎMES, docteur en sciences de l’éducation avec une thèse sur la didactique du design, responsable de la licence professionnelle « Création, conception et développement de produits textiles et dérivés » à l’Université de Nîmes.

et Éric Tortochot (Aix-Marseille Université, EA 4671 ADEF, équipe GESTEPRO), responsable de l’option design du parcours STI du Master MEEF à l’ESPE d’Aix-Marseille et, entre 2000 et 2014, IA IPR d’arts appliqués, design et métiers d’art.

par Lysianne Léchot Hirt (HEAD – Genève), professeure HES, responsable de la coordination des enseignements de la HEAD-Genève (depuis 2012), auparavant responsable de la recherche (2003 à 2012).

10h40 : pause

11h00 : L’avenir de l’enseignement du design

Modérateurs : Jérôme Dupont et Stéphane Vial

L’enseignement du design et des métiers d’art dans l’Éducation nationale, une spécificité française : réformes en cours et perspectives

par Brigitte Flamand (Inspectrice générale de l’Éducation nationale Design & Métiers d’art)

Enseigner le design à l’université : l’expérience de Strasbourg

par Pierre Litzler (Professeur à l’Université de Strasbourg)

12h00-13h30 : pause-déjeuner

APRÈS-MIDI : Design de la pédagogie

13h30 : Pédagogie et génie du lieu, vers de nouveaux environnements d’apprentissage

Modérateur·e·s : Marie-Julie Catoir-Brisson et Stéphane Vial

Sur la voie de l’école évolutive : présentation du projet EN ARCHIPEL,

par Anne Klepper et Elise Berthier , designers chez ELIUMSTUDIO (Paris), dont les domaines d’intervention s’étendent de l’équipement domestique aux accessoires personnels, de l’architecture intérieure aux objets connectés, de la scénographie à l’aménagement urbain.

Contre-faire un autre monde connecté possible ? Ce que les Fablabs font à la pédagogie

par Laurence Allard (Université Lille 3, IRCAV Paris 3), maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, elle est co-fondatrice de l’association Citoyens Capteurs qui développe des objets connectés environnementaux DIY dans le sillage du tournant de la fabrication personnelle, et co-anime le groupe de recherche « Mobile et Création » à l’Université Paris 3.

14h50 : pause

15h10 : Innovation scolaire et design

Modérateur : Jérôme Dupont

De l’idée à l’exercice, par Marie-Haude Caraës (Directrice de l’École supérieure des beaux-arts de Tours et directrice-adjointe de l’École supérieure des beaux-arts TALM “Tours, Angers, Le Mans”), elle a autrefois dirigée le Pôle recherche, expérimentation et édition de la Cité du design à Saint-Etienne.

16h30 : Conclusions