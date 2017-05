Annonce

L'Université de Nantes organise la 10e édition des Journées Scientifiques de l'Université de Nantes le vendredi 2 juin 2017 à La Cité, le centre des congrès de Nantes.

Le thème de cette année "la ville intelligente : fantasme ou réalité ?" interroge les nouveaux modes de consommation possibles à l'aide de nos nouvelles technologies. Suivre sa consommation d'énergie à distance grâce à son smartphone, manger local grâce aux potagers urbains collectifs ou encore mieux se repérer en ville grâce à la réalité augmentée font partie des exemples qui représentent ce que sera la "smart city" de demain.

Au programme : des "science dating" avec des doctorants de l'Université de Nantes, deux "battles" entre chercheur.e.s, une table ronde et une conférence. Une plateforme interactive permettra au public de voter et de poser ses questions aux intervenants en direct. L'après-midi sera animée par Maxime Labat, vulgarisateur, "youtubeur" (chaîne "Le labo cube") et membre de l'association Le labo des savoirs.

Programme

13h-14h Science dating - Une succession de courtes rencontres d’une dizaine de minutes au cours desquelles des doctorants présentent leurs thèses au public.

14-16h

Battle #1 - « Ville connectée : facteur d'intégration sociale vs fracture numérique ? » avec Emilie Poirson enseignante-chercheuse à l'Ecole centrale de Nantes et membre du LS2N / Stéphane Juguet Directeur de l'Agence What Time is I.T.

Battle #2 - « Smart city : technologie et numérique vs nature en ville ? » avec Christine Margetic et Jérémy Pruvost, tous deux Professeurs à l'Université de Nantes

Conférence de Carlos Moreno, Professeur des Universités, expert international de la Smart City humaine

Table ronde - « La ville intelligente, lieu de bien-être ?" avec Antoine Magnan, Professeur à l'Université de Nantes, Florent Orsoni, Directeur Ville durable Design Lab, à l'école de Design de Nantes et Carlos Moreno

Entrée libre et gratuite, inscriptions ici

Plus d'infos sur le site web : www.univ-nantes.fr/js2017

Pour les twittos : #JSUN2017

Événement FB ici