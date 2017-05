Annonce

Argumentaire

« Puisque mon Seigneur Christ et sa sainte parole, si chèrement achetée par son sang, sont considérés comme raillerie et discours bouffon, force m’est (…) d’essayer si, moi aussi, j’ai appris à être bouffon et à railler »

Par ces paroles, Luther dénonce le langage officiel de l’Église romaine non seulement comme un des signes de sa corruption, mais surtout comme la source d’un renversement du monde. Il accuse l’Eglise d’avoir élaboré, au gré de déformations successives, un langage qui, bien loin d’être un canal du « Verbe », s’est mu en un écran de fumée farcesque, rendant invisible Celui qui s’est rendu visible. Ainsi la question de la langue et du langage, par essence reliée à celle du salut, est bien un enjeu essentiel des Réformes. La langue, en effet, moyen de communication et « système » abstrait en attente de sa réalisation par l’entremise du langage, se veut au service de la parole, et de la « Parole ». Ainsi, dans la religion du « Verbe fait chair » où l’invisible s’est rendu visible par le langage total qu’est la personne du Christ, cette question engage une redéfinition du croire et du vivre chrétien au sein de projets réformateurs en concurrence. Qu’il s’agisse des réformes refondatrices « protestantes », de la réforme rénovatrice de l’humanisme évangélique, ou de la réforme catholique, les langages, y compris celui du silence sont autant d’instruments, de signes, de lieux, pour la restauration de la Parole de Vérité, la reformatio de la chrétienté, et par là l’expression de la confession et de la foi. En donnant la parole aux chercheurs venant des mondes latin, anglo-saxon et germanique, ce colloque se propose d’engager une réflexion diachronique et comparative sur le rôle du langage et des langues dans les processus de définition de la foi, de confessionnalisation et de divisions religieuses, dans l’Europe du XVIe siècle.

Programme

Vendredi 9 juin 2017,

Amphithéâtre Guizot

9h00 : Accueil des participants et introduction du colloque

Séance 1 – « Conquérir la parole d’autorité »,

sous la présidence de Caroline Callard (Université Paris-Sorbonne)

9h20-9h45 : José E. Burucúa (Universidad Nacional de San Martín) et Santiago Francisco Peña (Université Paris-Sorbonne -Universidad de Buenos Aires Conicet) : « La poésie macaronique et l'esprit de réforme : le Baldus de Folengo »

10h15-10h30 : Discussion

Pause café

10h55-11h20 : Robin Briggs (All Souls College, Oxford) : « Catholiques et protestants : les langages du mal »

11h50-12h05 : Discussion

Déjeuner

Séance 2 – « Réformer l’Eglise : discipliner le langage ou libérer la langue? »,

sous la présidence de Denis Crouzet (Université Paris-Sorbonne)

14h15-14h40 : Julien Ferrant (Université de Paris-Sorbonne) : « L’Imitatio Christi comme langage : Noël Béda, mesure et démesure de la langue intransigeante»

15h40-16h00 : Discussion

Pause

16h25-16h50: Xenia von Tippelskirch (Humboldt-Universität zu Berlin) : « Les théologiens luthériens, les injures et le diable (Saint Empire, deuxième moitié du XVIe siècle) »

17h20-17h35 : Discussion

Samedi 10 juin 2017,

Amphithéâtre Guizot

9h00 : Accueil des participants

Séance 3 – « Dire sa confession : les langages de la différence »,

sous la présidence de Thomas Maissen (Deutsches Historisches Institut Paris)

9h20-9h45 : Elena Bonora (Università degli Studi di Parma) : « Comprendre et décrire un autre monde. Le voyage de Giovanni Francesco Commendone (1560-62) dans l'Europe des confessions et du pluralisme religieux »

10h15-10h30 : Discussion

Pause café

10h55-11h20 : Laura de Mello e Souza (Université de Paris-Sorbonne) : « Malléables, récalcitrants, démoniaques : les images des indiens du Brésil dans les langages de la lutte religieuse au XVIe siècle ».

12h20-12h35 : Discussion

Déjeuner

Séance 4 – « Exprimer sa foi : les langages de l’ineffable »,

sous la présidence d’Alain Tallon (Université Paris-Sorbonne)

14h15-14h40 : Antoine Roullet (Fondation Thiers / CNRS) : « Dieu à l’exclamatif : usages de la parole, de l’écrit, posture dévote et fabrique de la foi dans les oraisons jaculatoires (Espagne, XVIe-XVIIe siècles) »

15h40-16hoo : Discussion

Pause

16h25-16h50: Pierre Tenne (Université Paris-Sorbonne) : « Foi parlée et foi chantée à la cour de Henri III : la musique comme langage de l'ineffable ? »

17h20-17h35 : Discussion