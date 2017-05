Annonce

Argumentaire

La circulation des résultats de la recherche scientifique d’une université à l’autre en Afrique francophone est encore très laborieuse. L’enquête menée par le projet de recherche-action SOHA sur les ressources scientifiques des étudiants et étudiantes d’Afrique francophone a montré que les mémoires de maîtrise et les thèses restent bien souvent sur les tablettes des départements et ne sont pas accessibles d’une université à l’autre, alors que leurs thèmes peuvent être très proches. Cette situation freine le développement des connaissances locales et diminue la qualité de la science produite dans ces universités : elle peut être répétitive et moins diversifiée ou innovante que si les résultats circulaient davantage.

C’est le cas des travaux de recherche sur les effets des changements climatiques au Sahel. Au fil de l’enquête SOHA, nous avons appris que les travaux de l’Institut supérieur du Sahel de l’Université de Maroua (nord-Cameroun), qui offre, entre autres, une filière en sciences environnementales avec l’option « désertification et ressources naturelles » (http://uni-maroua.com/fr/ecole/institut-superieur-du-sahel), sont peu ou pas connus au Département de géographie de l’UFR/SU de l’Université de Ouagadougou 1 au Burkina Faso et réciproquement. Pourtant, ces unités travaillent sur le même sujet qui est d’une importance cruciale pour ces deux pays. En effet, de nombreuses recherches montrent bien les effets réels des changements climatiques dans tout le Sahel, notamment une imprévisibilité accrue des précipitations qui perturbe le cycle agricole, ce qui entraîne des migrations plus soutenues vers les villes et bien d’autres conséquences environnementales, sociales et économiques.

Comment circulent les savoirs sur cet enjeu ? Les articles scientifiques sont en grande majorité publiés dans des revues des pays du Nord qui sont rarement en libre accès et qui, pour des raisons structurelles, publient très peu les chercheurs et chercheuses œuvrant dans les universités sahéliennes et encore moins les étudiants qui y ont fait des mémoires ou des thèses. Quant aux livres sur le sujet, rares sont les maisons d’édition qui acceptent de les mettre en libre accès. Notre projet vise donc, en premier lieu, à offrir aux scientifiques et étudiant-e-s du Sahel (surout) francophone qui travaillent sur les effets des changements climatiques dans leur pays, toutes disciplines confondues, un nouveau moyen de mise en valeur et de circulation des savoirs qu’ils produisent, à savoir un ouvrage collectif en libre accès, publié sous licence Creative Commons, imprimable à la demande, en tout ou par section.

Nous voulons aussi intégrer dans ce livre les savoirs produits dans les organisations paysannes ou locales, ainsi que dans les ONG : des savoirs empiriques importants, mais qui sont plutôt méprisés par la science qui n’y voit que de la « littérature grise » ou des savoirs de qualité inférieure. Il nous semble au contraire important de revaloriser ces savoirs dans une perspective de circulation des idées et des informations.

Notre conception des effets des changements climatiques est large, afin de ne laisser échapper aucune discipline ou thématique traitée dans les travaux de recherche produits par les universités ou les associations sahéliennes : effets sur l’agriculture, sur l’élevage, sur l’accès à l’eau, mais aussi sur les familles, sur les migrations, sur l’emploi, etc.

La circulation de cet appel dans toutes les universités sahéliennes est cruciale pour respecter la visée de justice cognitive et de circulation régionale de l’information. Pour cela, nous faisons appel à la bonne volonté des uns et des autres et nous mènerons un inventaire des unités de recherche sahéliennes traitant des changements climatiques et des associations qui s’y intéressent afin d’y recruter le maximum d’auteurs et d’auteures.

À noter que la rédaction de ces chapitres est bénévole et ne sera pas rémunérée. La gratification des auteurs et auteures sera de voir leur chapitre circuler et être utilisé au service du bien commun de l’Afrique sahélienne.

Originalité du projet

un ouvrage collectif en libre accès formé de nombreux chapitres pouvant être régulièrement mis à jour ou complétés par de nouveaux chapitres, ouverts aux commentaires sur le web et sous licence Creative Commons (ce qui en permet la réutilisation libre)

un ouvrage pouvant circuler sous la forme de PDFs (volume complet ou en sections) imprimés à la demande dans différents pays

des auteurs et auteures diversifiés : des hommes et des femmes, des jeunes et des aînés, des étudiants et des étudiantes, des chercheurs et des chercheuses, des membres d’associations, de regroupements, de collectifs, des citoyens et citoyennes. La seule exigence : être du Sahel et être en lien étroit avec au moins une université sahélienne

un projet qui vise en priorité la contribution de tous les pays francophones ayant une composante sahélienne (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Tchad) par le biais de leurs universités, centres de recherche et associations; les contributions anglophones du Sahel (Nigeria, Soudan du Sud, Erythrée) seront aussi les bienvenues

des chapitres en français, mais qui pourront aussi être publiés dans d’autres langues (africaines ou européennes), intégralement ou sous la forme d’un long résumé

un projet qui a une visée multidisciplinaire et encyclopédique

un comité scientifique diversifié et une révision par les pairs ouverte et collaborative, visant l’amélioration continue des chapitres

Conditions de soumission

Dès que possible, envoyez un message à l’adresse propositions@editionscienceetbiencommun.org avec votre biographie (en quelques lignes), les coordonnées complètes de votre institution ou de votre association et un résumé du chapitre (ou des chapitres) que vous souhaitez proposer.

Calendrier

Avril-août 2017 : Inventaire des unités de recherche et des associations et circulation de l’appel

: Inventaire des unités de recherche et des associations et circulation de l’appel 31 août : date limite de réception des propositions (résumés)

Septembre 2017 – janvier 2018 : Réception des chapitres, travail d’édition et mise en ligne au fur et à mesure (dès qu’un chapitre est prêt, il est mis en ligne).

: Réception des chapitres, travail d’édition et mise en ligne au fur et à mesure (dès qu’un chapitre est prêt, il est mis en ligne). Avril 2018 : Publication d’une version complète et impression d’exemplaires sur demande.

Comité scientifique