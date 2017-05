Résumé

Cette journée est l'occasion en particulier d'aller à la rencontre des recherches d'Ann Stoler, qui en a accepté l'invitation, en différentes étapes. Tout d'abord autour d'une "Politique des sentiments" parmi ses recherches les plus récentes, puis d'un chapitre de l'ouvrage Duress à propos de la France et la Palestine. Elle est aussi une intention de penser à partir à partir des situations, des récits, des représentations, des pratiques en contexte d'oppression. Celles qui sont les analyseurs des multiples formes de vie et d'expérimentations du commun, des redistributions des territoires et des conflits, de la violence de la guerre et des oppressions historiques, et catalysent de nouvelles pensées du politique, du social et de la critique des savoirs en confrontant un corpus élargi des études politiques et décoloniales dans un contexte d'échange international.