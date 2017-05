Résumé

Ce colloque pluridisciplinaire, organisé par la chaire de sociologie du travail créateur, au Collège de France, réunit des intervenants issus de la sociologie, de l'économie, de l'histoire et du droit pour interroger la notion de talent. Trois angles seront privilégiés : l'analyse des mécanismes et des processus d'attribution de cette mystérieuse qualité ; son rôle structurant dans le fonctionnement de marchés et de systèmes d'emplois ; les enjeux que recouvrent, de ce point de vue, l'intensification des mobilités internationales.