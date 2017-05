Annonce

Argumentaire

Entre une médiation culturelle dont une des fonctions premières est de permettre et provoquer une rencontre entre des œuvres et des publics et une médiatisation qui suppose une logistique médiatique au service d’un projet (qu’il soit éducatif, promotionnel ou autre); les arts font l’objet de jeux d’acteurs et de dispositifs que nous souhaitons interroger du point de vue :

des enjeux spécifiques liés à chacune des pratiques et situations en observant les liens qui se tissent ou se distendent entre médiation et médiatisation pour les artistes et les professionnels de la culture ;

de l’évolution des métiers autour des œuvres dans un contexte professionnel où sont liés les fonctions de communication et les fonctions de médiation, notamment pour les médiateurs culturels et les chargés de communication ;

des lieux, des espaces et des dispositifs institutionnels ou non participant à la communication des arts plastiques et numériques ou patrimoniaux dans une période de mutation des moyens et des usages.

Cette rencontre propose de porter un regard réflexif sur ces questions, en invitant au dialogue et à l’échange d’expériences des artistes, des professionnels de structures dédiées à la connaissance ou à la diffusion de l’art et des chercheurs engagés dans des travaux sur les arts et leur médiation.

Programme de la journée

9h - Accueil des participants

9h15 - Mot d'ouverture

9h30 - Table ronde. Artistes et professionnels de l'art : relations des artistes, galeristes et éditeurs avec les publics.

Intervenants : Patrice Palacio (Artiste, peintre, plasticien, Montpellier), Numa Hambursin (Directeur artistique de la fondation Hélenis, Montpellier), Pierre Manuel (Editions Meridianes, Montpellier)

Modération : Valérie Meliani

11h - Pause

11h15 - Conférence. Nathalie Moureau (Professeure en sciences économiques, ARTDEV) - Médiatisation et circulation des œuvres d'arts.

12h10 – Repas

13h30 - Table ronde. Pratiques des professionnels de la médiation et de la communication dans les institutions culturelles.

Intervenantes : Marion Boutellier (Chargée des publics, musée Fabre, Montpellier), Marion Viollet (Chargée de la médiation, Fondation Espace Ecureuil pour l'art Contemporain, Toulouse), Christine Boisson (Chargée de communication, FRAC Languedoc Roussillon, Montpellier), Anaïs Bonnel (Chargée du service éducatif et de la communication numérique, musée régional d'Art contemporain, Sérignan)

Modération : Eva Sandri

15h – Pause

15h15 - Conférence. Gérard Régimbeau (Professeur en sciences de l'information et de la communication, Lerass-Ceric) - Médiations informationnelles des arts : études de cas.

16h10 - Présentation de Mementopolis

Auteurs : Solène Vion (Conception, rédaction et graphisme), Christine Darrigade (Comédienne, metteure en scène) et Antoine Bourlier (Réalisateur pour la Maison des sciences et de l'Homme)

Inscription gratuite et conseillée : https://framadate.org/mPGUwsUo3BoPYSgV

Comité d’organisation

Valérie Méliani (MCF en SIC, Lerass-Ceric) ;

Gérard Régimbeau (Prof. en SIC, Lerass-Ceric ;

Eva Sandri (Docteure en SIC, Praxiling).

Organisation : Université Paul-Valéry, ITIC, LERASS-CERIC et Praxiling