Résumé

Post-, Néo-, Anti-, Dé- , Pré-, etc. autant de préfixes par lesquels s’envisage la question de l’historicité littéraire, autant de rapports au temps propres à une époque. Depuis une trentaine d’années, la multiplicité des « composés en post- » (Meschonnic) illustre un type de relation au passé et à l’avenir qui n’a pourtant pas toujours été la norme. Du post-modernisme au post-colonial, du post-structuralisme au post-contemporain, sans oublier le post-féminisme ou le post-marxisme, le « post- » s’est imposé comme le préfixe incontournable de l’Occident. Dans le cadre de cette journée d’études, nous nous proposons de voir comment l’usage des préfixes permet de penser l’historicité d’une époque au regard de la création artistique et littéraire.