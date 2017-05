Annonce

Mercredi 21 juin 2017

Matinée

09:00 - 10:00 : Accueil des participants & confirmation d’inscription aux visites

10:00 - 10:45 : Allocutions d’ouverture

10:45 - 11:45 : Conférence plénière - Auditorium avec Pascal DUBOURG-GLATIGNY, L’histoire de la construction est-elle une discipline?

12:00 - 13:30 : Déjeuner

Après-midi

Session 1. Salle 1B12, Méthodologies

13:30 - 13:50 Emanuele GALLOTTA, Département d’Histoire, Dessin et Restauration de l’Architecture « Sapienza », Université de Rome (Italie) Pente sud-ouest du Palatin : histoire constructive et nouvelles interprétations à partir d’une étude de cas.

13:50-14:10 : Paulo CHARRUADAS1, Michel DE WAHA 1, Jean-Louis VAN BELLE, Le milieu de la construction dans les anciens Pays-Bas, fin du XVIIe- début du XVIIIe siècle : le carnet de notes du conseiller des finances Nicolas de Brouchoven.

1 Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine

2 Université Libre de Bruxelles (Belgique)

14:10 - 14:30 : Nina MANSION Centre François-Georges Pariset EA 538, Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, Les archives des architectes au service de l’histoire de la construction.

14:30 - 14:50 : Abdelouahab LEBSIR, Azeddine BELAKEHAL, Laboratoire de Conception et de Modélisation des Formes et des Ambiances Architecturales et Urbaines - Département d'Architecture, Université KHIDER Mohamed Biskra (Algérie) Les cultures constructives traditionnelles, modèle conceptuel d'analyse.

14:50 - 15:30 : Discussions

Session 2. Salle 1B13, Défense des frontières maritimes et terrestres

13:30 - 13:50 : Victorien LEMAN, Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires de l’Antiquité à la Renaissance (EA 4284 TrAme) - Université de Picardie Jules Verne, Un château des ducs de Bourgogne au bord de la mer : la forteresse de l’Écluse (Sluis, Pays- Bas) à la fin du Moyen Âge.

13:50 - 14:10 : Isabelle WARMOES, Musée des Plans-reliefs, Ministère de la Culture et de la Communication, Processus de conception et élaboration d'un programme de modèles-types pour la défense des frontières maritimes sous Napoléon Ier.

Musée des Plans-reliefs, Ministère de la Culture et de la Communication, Processus de conception et élaboration d’un programme de modèles-types pour la défense des frontières maritimes sous Napoléon Ier. 14:30 - 14:50 : Houdeifa GOUASMIA 1, Charles GUITTARD 1, Imen ZAGHEZ 2

1 Archéologies et Sciences de l’Antiquité, Université Paris X - Paris, Ouest Nanterre La Défense

2 École doctorale Cognition, langage, interaction - Université Paris VIII - Vincennes Saint-Denis, « Bordj El ksiba », centre de défense et d’ad- ministration tribale des Ouled-Moumen en Algérie.

14:50 - 15:30 : Discussions

Session 3. Salle 1A02, fabrique des ambiances

13:30 - 13:50 : Hind KAROUI, Equipe de Recherche sur les Ambiances, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (Tunisie) Ambiantalité des espaces et sources du « bien-être » dans la médina de Tunis, aux XVIIIe et XIXe siècles.

13:50 - 14:10 : Alberto GRIMOLDI, DAStU, Politecnico di Milano (Italie) La littérature technique du XVIIIe siècle sur le chauffage entre France et Allemagne.

14:10 - 14:30 : Carlo MANFREDI, DAStU, Politecnico di Milano (Italie) Bâtir l'amphithéâtre du CNAM : chauffage et ventilation entre l'architecte Vaudouyer et le Général Morin.

14:30 - 14:50 : Angelo Giuseppe LANDI, DAStU, Politecnico di Milano (Italie), La thermolampe dans le royaume Lombardo- Vénitien : un épisode de la diffusion du savoir et des techniques dans les premières décen- nies du XIXe siècle.

14:50 - 15:30 : Discussions

Modélisations pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception (MAACC), Ministère de la Culture et de la Communication, Genèse et morphologie des voûtes à arcs porteurs et nervures.

13:50 - 14:10 : José Carlos PALACIOS GONZALO, Rafael MARTIN-TALAVERANO, Íñigo EZQUERRA, Universidad Politécnica de Madrid (Espagne) La voûte du transept de la cathédrale d’Amiens.

14:10 - 14:30 : Rocío MAIRA VIDAL Universidad Politécnica de Madrid (Espagne) Expansion et développement des voûtes sex- partites en France : deux régions différentes, deux typologies constructives.

14:30 - 14:50 : Enrique RABASA DÍAZ, Ana LÓPEZ MOZO, Miguel Ángel ALONSO RODRIGUEZ, Universidad Politécnica de Madrid (Espagne) Transmission de connaissances techniques du gothique tardif sur le territoire français (Voûtes asymétriques).

14:50 - 15:30 : Discussions

Session 5, salle 1A03, Droit et économie de la construction

13:30 - 13:50 : Cécile SABATHIER, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP) UMR 8589, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Compétence, technique et politique : l’inter- vention de l’artisan qualifié et de l’expert dans la gestion des travaux publics du Midi Toulou- sain aux XIVe et XVe siècles.

14:00 - 15:30 : Sandrine VICTOR, FRAMESPA UMR 5136, Institut National Universitaire Champollion Albi, Le contrat dans le secteur du bâtiment : marqueur d'affaires et de confiance ? Exemple catalan au bas Moyen Âge.

14:10 - 14:30 : Philippine BURGAUD, Université de Nantes, Une construction économique ? L'exemple de l'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon.

14:30 - 14:50 : Robert CARVAIS1, Michela BARBOT2, Dirk VAN DE VIJVER3, Les livres des mesures du bâtiment (toisés) : projet d'enquête sur un medium (France, Bel- gique, Italie, XVe-XIXe siècles).

CNRS Centre de théorie et analyse du droit CNRS Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et de la société Utrecht University (Pays-Bas)

14:50 - 15:30 : Discussions

Session 6 : Amphi 150 : Constructions maritimes et fluviales

13:30 - 13:50 : Nicolas MOUCHERONT, ENSA Paris-Belleville, Approche empirique et modèle antique : Fra Giocondo et la construction des piles du pont Notre-Dame à Paris (1500-1504).

13:50 - 14:10 : Jean-Claude MALLARD, Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon, Fondations sur pilots de bois des piles des ponts de Gauthey en Bresse bourguignonne.

14:10 - 14:30 : Gilles GUÉZO, GRIEF, ENSA Bretagne, Franchir la Rance maritime au prix de l'énergie marémotrice.

14:30 - 14:50 : Benoît BORIS ENSA Nantes, Le Pont de la Motte-Rouge à Nantes.

14:50 - 15:30 : Discussions

Pause

15:30 - 16:00 : Pause

Session 1, Salle 1B12, Méthodologies

16:00 - 16:20 : Mathieu PIAVAUX1, Roland BILLEN2, Pierre HALLOT2, Julien ADAM1,Le chantier de construction gothique revisité par les relevés 3D. L’exemple de la collégiale Saint-Paul à Liège.

AcanthuM, UNamur Unité de Géomatique, ULg

16:20 - 16:40 : Thierry CIBLAC1 2, François GUÉNA1, Un outil interactif pour étudier la stabilité des maçonneries patrimoniales.

Laboratoire de Modélisations pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la Conception UMR 3495, ENSA Paris-La Villette Laboratoire Géométrie Structure Architecture, ENSA Paris-Malaquais

16:40 - 17:00 • Tiffanie LE DANTEC, LéaV, ENSA-Versailles, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Les façades en plâtre d’Île-de-France : corpus et cartographie.

17:00 - 17:20 • Philippe SOSNOWSKA, Paulo CHARRUADAS, François BLARY, Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine, Université libre de Bruxelles (Belgique), Les caves à Bruxelles : approche méthodologique et apports à la connaissance de l'urbanisme et du bâti urbain.

17:20 - 18:00 : Discussions

Session 2 : Salle 1B13, La construction des paysages

16:00 - 16:20 : Lorraine GARNIER, Centre Camille Jullian UMR 7299, Aix-Marseille Université, La construction du paysage dans les villas résidentielles de l’Italie romaine.

16:20 - 16:40 : Mathieu BEGHIN Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires de l'Antiquité à la Renaissance (TrAme) EA 4284 - Université de Picardie Jules Verne, Quand la ville absorbe ses faubourgs : l'entre- prise royale de réaménagement du paysage amiénois (1476-1520).

16:40 - 17:00 : Matthieu PINON, ENSA Paris-Malaquais, Le domaine de Percanville : Analyse archi- tecturale de la propriété des gouverneurs du Havre au XVIe siècle.

17:00 - 17:20 : Andrea PANE, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II (Italie) Ponts, territoire et paysage : le chemin de fer Avellino-Ponte Santa Venere dans le contexte de l'ingénierie ferroviaire italienne du XIXe siècle.

17:20 - 18:00 : Discussions

Session 3 : salle 1A02, Fabrique des ambiances

16:00 - 16:20 : Éric MONIN, Laboratoire Conception Territoire Histoire, ENSAP de Lille, L’éclairage artificiel des chambres d’hôpitaux au XXe siècle.

16:20 - 16:40 : Ida RECCHIA, Arcavacata di Rende, Università della Calabria (Italie), Le parking souterrain de la Villa Borghese à Rome projeté par Luigi Moretti (1965-72) : récit d'une architecture sonore.

16:40 - 17:00 : Emmanuelle GALLO, Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société, UMR 3329, ENSA Paris-Belleville - ENSA Bretagne, Une approche diachronique de l'idée de la maison étanche, des inventeurs du chauffage central au CEA à Saclay.

17:00 - 17:20 : Nathalie SIMONNOT, LéaV, ENSA-Versailles, La diffusion des techniques muséographiques françaises dans la revue Museum (1948-1959).

17:20 - 18:00 : Discussions

Session 4 : Salle 1B11, Processus de conception / processus de construction

16:00 - 16:20 : Emanuela GAROFALO Dipartimento di architettura, Université degli studi di Palermo, (Italie) Voûtes en arc de cloître sur lunettes dans la Sicile de l’époque moderne : apparition et pro- pagation d’un modèle péninsulaire.

16:20 - 16:40 : François FLEURY, Bernard DUPRAT, ENSA Lyon, Le calcul de la « portée » des claveaux et de la largeur des piédroits des arcs et voûtes selon la méthode géométrique originale de l'ingé- nieur Antoine d'Alleman, XVIIIe siècle.

16:40 - 17:00 : Patricia RADELET, Institut de Recherche en Mathématiques et Physique, Université catholique de Louvain (Belgique) Entre mathématiques et architecture, l'étude de la stabilité des voûtes par le chevalier de Nieuport (1747-1827).

17:00 - 17:20 : Lia ROMANO, Département d'Architecture, Université de Naples Federico II (Italie) Voûtes légères. La technique de construction en poterie creuse entre la France et l'Italie au cours de la première moitié du XIXe siècle.

17:20 - 18:00 : Discussions

Session 5, salle 1A03, droit et économie de la construction

16:00 - 16:20 : Robert CARVAIS, Centre de théorie et analyse du droit - UMR 7074, Structure, typologie et langage des expertises parisiennes du bâtiment sous l’Ancien Régime : regroupement et diversité.

16:20 - 16:40 : Victorien LEMAN, Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires de l'Antiquité à la Renaissance (EA 4284 TrAme) - Université de Picardie Jules Verne, Économie de l'aménagement et villégiature princière : Bruges et les ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge.

16:40 - 17:00 : Laura GIRARD, Laboratoire de recherche en architecture, ENSA Toulouse, Le chantier de la piscine et des bains-douches à Castres (1930-1938) : adjudication à forfait et main-d'œuvre étrangère.

17:00 - 17:20 : Yves RAMMER, Ecole polytechnique - Service Construction & architecture, Université Libre de Bruxelles (Belgique) 1960-1980 : L'âge d'or des Travaux Publics en Belgique.

17:20 - 18:00 : Discussions

Session 6 : Amphi 150, Constructions maritimes et fluviales

16:00 - 16:20 : Joël AUDEFROY ESIA-TEC, Instituto Politecnico Nacional (Mexique) La formation du Val-de-Bièvre dans Paris : une histoire urbaine.

16:20 - 16:40 : Guy SAUPIN Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA), Université de Nantes La construction négociante dans les ports atlantiques au XVIIIe siècle : une comparaison entre Nantes, Bordeaux, Le Havre, Bristol et Cadix.

16:40 - 17:00 : Hélène ROUSTEAU-CHAMBON1 2, Maria Del Carmen MÁRQUEZ Y GÓMEZ1, Construire en façade : l'exemple des balcons nantais.

Université de Nantes, Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA-UMR 6566 CReAAH

17:00 - 17:20 : Stéphane RODRIGUEZ-SPOLTI, Archives nationales, Les archives du Service des phares et balises (1685-2008) aux Archives nationales.

17:20 - 18:00 : Discussions

18:30 - 20:00 : Visites session 1

Jeudi 22 juin

Matinée

Session 1, salle 1B12, Chantier

09:00 - 09:20 : Jean-Marie GUILLOUËT, Centre François Viète : épistémologie histoire des sciences et des techniques EA 1161, Université de Nantes, Le chantier médiéval, théâtre d’une individuation artistique par la technique.

09:20 - 09:40 : Emmanuel LITOUX, UMR 65666 CReAAH, Pôle Archéologie de la Conservation départementale du Patrimoine de Maine-et-Loire, Etude archéologique d'un grand chantier castral : la forteresse de Saint Louis à Angers.

9:40 - 10:00 : Lei HUANG, Histoire culturelle et sociale de l'art, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, De l'Auvergne à Conques : à propos d'une géographie de techniques de construction à l'époque romane.

Histoire culturelle et sociale de l’art, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, De l’Auvergne à Conques : à propos d’une géographie de techniques de construction à l’époque romane. 10:00 - 10:20 : Alessandra URGU1, Paola CAMUFFO2

Archéométrie et archéologie : Origine, Datation et Technologies des matériaux UMR 5138 - Université Claude Bernard Lyon I, Université Lumière Lyon II Lieux, Identités, eSpaces, Activités (LISA) UMR 6240, Université

Session 2, Salle 1B13, Matière / Matériaux

09:00 - 09:20 : Éric GAUMÉ, Institut national de recherches archéologiques préventives, Le cairn du château d’Angers (Maine-et- Loire) : prémices d’une exploitation consommée de l’ardoise dès le IVe millénaire avant J.C

09:20 - 09:40 : Bénédicte FILLION-BRAGUET Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) Université de Poitiers : Le rôle des affluents de la Loire dans la dif- fusion des matériaux et des savoir-faire au Moyen Âge.

Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) Université de Poitiers : Le rôle des affluents de la Loire dans la dif- fusion des matériaux et des savoir-faire au Moyen Âge. 9:40 - 10:00 : Joëlle PETIT, HT2S - CNAM, Les exploitations ardoisières par les Exposi- tions nationales des produits de l’industrie et les Expositions universelles du XIXe siècle - Projet de création d’une schistothèque/ ardoi- sothèque au Musée de l’ardoise de Rimogne.

10:00 - 10:20 : Aline WILMET1, Antoine BAUDRY2

Fonds National de la Recherche Scientifique - Groupe de recherche AcanthuM, département d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Université de Namur (Belgique) Master en Histoire de l’art et Archéologie, chercheur indépendant, L’optimisation des procédés de façonnage et de mise en œuvre du calcaire de Meuse aux XVe et XVIe siècles.

10:20 - 11:00 : Discussions

Session 3 : Salle 1A02, Métiers / acteurs

09:00 - 09:20 : Michèle BOCCARD Centre de recherche bretonne et celtique, ISHS, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Un devis fait « en celle forme et à sa guise » . Questions autour de la conception d’une chapelle à Plufur (Côtes-d’Armor) en 1499.

09:20 - 09:40 : Caroline BAUER, Laboratoire Conception Territoire Histoire Matérialité (LACTH), ENSAPL, Laboratoire d'Histoire de l'Architecture Contemporaine (LHAC), ENSA Nancy, Entre local et (inter)national, le rôle des réseaux dans la commande architecturale : les familles André, Prouvé et France-Lanord (Nancy, XIXe-XXe siècles).

9:40 - 10:00 : Jelena DOBBELS Architectural Engineering lab, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) « Association des entrepreneurs belges de travaux de génie civil » (1936) : aperçu des grands entrepreneurs belges.

Architectural Engineering lab, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) « Association des entrepreneurs belges de travaux de génie civil » (1936) : aperçu des grands entrepreneurs belges. 10:00 - 10:20 : Élise GUILLERM, Université Paris Panthéon-Sorbonne, Artistes, architectes, industriels et promoteurs : la fabrication d’empires immobiliers. De la SAGI à la COFIMEG (1930-1973), les ambitions parta- gées des acteurs de la construction.

10:20 - 11:00 : Discussions

Session 4 : Salle 1B11, processus de conception / processus de construction

09:00 - 09:20 : Laurent KOETZ, ENSA Marne-la-Vallée, Architecture Urbanisme Sociétés (AUS) ENSA Paris-Malaquais, Autonomie versus interdépendance, quelle expression pour les colonnes des ossatures métalliques au XIXe siècle ? Le cas de Louis Auguste Boileau.

09:20 - 09:40 : Salvatore APREA Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) La conception et la construction du pont ferroviaire sur le Rhin entre Kehl et Strasbourg, 1857-1861. Un laboratoire d'expérimentation et de recherche.

9:40 - 10:00 : Antonio BRUCCULERI ENSA Paris-Val de Seine Langage et construction de l'architecture au milieu du XIXe siècle : l'exemple du palais de l'Industrie à l'exposition universelle de 1855 à Paris.

ENSA Paris-Val de Seine Langage et construction de l’architecture au milieu du XIXe siècle : l’exemple du palais de l’Industrie à l’exposition universelle de 1855 à Paris. 10:00 - 10:20 : Marianne DE FOSSÉ Architectural Engineering lab, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) Dépôts à Molenbeek-Saint-Jean : aperçu des caractéristiques de construction (1880-1930).

10:20 - 11:00 : Discussions

Session 5, salle 1A03, Circulation des savoirs

09:00 - 09:20 : Émilie D’ORGEIX, ENSA Paris-Belleville - Université Bordeaux-Montaigne, L’ingénieur militaire en terra incognita : la formalisation de l’expertise de la terre (1668-1750).

09:20 - 09:40 : Catherine ISAAC France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs ,UMR 5136, Université Toulouse - Jean Jaurès, Former des ingénieurs de Province au XVIIIe siècle : les écoles des ponts et chaussées du Languedoc.

9:40 - 10:00 : Nathalie MONTEL, Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés UMR 8134, École des Ponts ParisTech (ENPC), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Les œuvres de l'architecte-ingénieur Perronet. Formes, enjeux et stratégie de diffusion d'un livre technique à la fin du XVIIIe siècle.

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés UMR 8134, École des Ponts ParisTech (ENPC), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Les œuvres de l’architecte-ingénieur Perronet. Formes, enjeux et stratégie de diffusion d’un livre technique à la fin du XVIIIe siècle. 10:00 - 10:20 : Jean-Michel MATHONIÈRE, Centre d’étude des compagnonnages (Avignon) Joseph Teulère (1741-1824) ou la quête des lumières.

10:20 - 11:00 : Discussions

Session 6, amphi 150 : Constructions maritimes et fluviales

09:00 - 09:20 : Jimmy MOUCHARD, Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA-UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, Le port romain de Rezé / Ratiatum (France, Loire-Atlantique) : Quais et architectures.

09:20 - 09:40 : Souha SALHI, Laboratoire d'Histoire de l'Architecture Contemporaine (LHAC) Ecole doctorale Fernand Braudel, Université de Lorraine Construire le port en situation coloniale : le cas du port d'Alger aux XIXe-XXe siècles.

Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine (LHAC) Ecole doctorale Fernand Braudel, Université de Lorraine Construire le port en situation coloniale : le cas du port d’Alger aux XIXe-XXe siècles. 9:40 - 10:00 Bruno ROHOU1, Miguel DE MARCO2, Gustavo CHALIER3,Les ingénieurs français dans la construction des ports argentins au début du XXe siècle.

Centre François Viète : épistémologie histoire des sciences et des techniques EA 1161, UBO Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (Argentine) Archivo Histórico Municipal de Punta Alta / Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur (Argentine)

10:00 - 10:20 : Sylvain LAUBÉ1, Bruno ROHOU1, Serge GARLATTI2, Ronan QUERREC2, Jose Antonio MATEO3, Pierrick POURCHASSE4, Pasquale VENTRICE5, Comparer l’évolution des ports en tant que macro-systèmes technologiques : approche croisée en humanités numériques et histoire des sciences et techniques appliquée aux ports de Brest (France), Venise (Italie) et Mar del Plata (Argentine).

Centre François Viète : épistémologie histoire des sciences et des techniques EA 1161, UBO - LabSTICC Télécom Bretagne GESMAR - 4 Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC), SHS, UBO - 5 Centro Studi Arsenale di Venezia

10:20 - 11:00 : Discussions

11:00 - 11:30 : Pause Café

11:30 - 12:30 : Conférence plénière, auditorium avec Sol MADRIDEJOS

12:30 - 14:00 : Pause déjeuner

Après-midi

Session 1, Salle 1B12, Chantier

14:00 - 14:20 • Jean-Noël GUYODO1, Audrey BLANCHARD2, Réfléchir avant de construire : architectures domestiques néolithiques du nord-ouest de la France (Ve-IIIe mill. av. J.-C.).

Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA-UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes Archeodunum

14:20 - 14:40 : Delphine SEIGNEURET Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn)-UMR 7041, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, Université Paris X - Paris Ouest Nanterre La Défense L’organisation des chantiers de construction en Arabie antique : l’exemple du temple naba- téo-romain de Dharih (Jordanie).

14:20 - 14:40 : Martial MONTEIL Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA-UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, La gestion de l'eau dans les villes de l'ouest des Gaules romaines : entre solutions techniques et processus constructifs.

15:00 - 15:30 : Discussions

Session 2, salle 1B13, Matière / Matériaux

14:00 - 14:20 : Emmanuel LANOË, UMR 6566 CReAAH , Institut national de recherches archéologiques préventives, Frêle comme l’Antique : l’architecture en ma- tériaux périssables des « ZAC » gallo-romaines au Haut-Empire à travers l’exemple de Rezé.

14:20 - 14:40 : Giuseppe ANTISTA, Dipartimento di Architettura Accademia di Belle Arti di Palermo, Università degli Studi di Palermo (Italie), Les poutres en bois à l’intérieur des murs de l’époque médiévale en Méditerranée.

14:40 - 15:00 : Pierre LAFFONT1, Laurent HAOND, Les couvertures de genêt du Massif central. Perspectives historiques, techniques et patrimoniales.

Université Rennes, UFR Sciences humaines

15:00 - 15:30 : Discussions

Session 3, salle 1A02, Métiers / acteurs

14:00 - 14:20 : Julio ALVAREZ, Universitat Politècnica de Catalunya,Barcelona (Espagne) Les propositions non construites de Viollet-le-Duc : réinterprétation objective et analyse de la stabilité de la nef voûtée.

14:20 - 14:40 : Viviane DELPECH, Identités, Territoires, Expressions, Mobilités (ITEM) EA 3002 Université de Pau et des Pays de l'Adour Une école viollet-le-ducienne ? Disciples et continuateurs de Viollet-le-Duc.

Identités, Territoires, Expressions, Mobilités (ITEM) EA 3002 Université de Pau et des Pays de l’Adour Une école viollet-le-ducienne ? Disciples et continuateurs de Viollet-le-Duc. 14:40 - 15:00 : Stefania MORNATI, Dipartimento Di Ingegneria Civile E Ingegneria Informatica (Italie) Le stade Flaminio de Pier Luigi Nervi (1957-1959) : architecture et technique.

15:00 - 15:30 : Discussions

Session 4, salle 1B11, processus de conception / processus de construction

14:00 - 14:20 : Maria Mercedes BARES1, Giuseppe FALLACARA2, L’escalier à vis de Saint-Gilles dans le bassin méditerranéen : conception et construction.

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo (Italie) Politecnico di Bari Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (Italie)

14:20 - 14:40 : Massimo CORRADI Dipartimento di Scienze per l’Architettura (Italie) La balistique dessine la ville : l’art des fortifications à l’époque moderne.

14:40 - 15:00 : Mathias FANTIN Géométrie, Structure et Architecture, ENSA Paris-Malaquais, Les plates-bandes et la coupe des pierres : évolution d'une règle géométrique.

15:00 - 15:30 : Discussions

Session 5, salle 1A03, circulations des savoirs

14:00 - 14:20 : Marco ROSARIO NOBILE, Dipartimento di Architettura (Italie) L’art du trait français dans les Pouilles du XVIe siècle.

14:20 - 14:40 : Dominique RAYNAUD Laboratoire philosophie, pratiques et langages (PPL), Université Grenoble Alpes, Les constructions géométriques : application de la géométrie savante, visée utilitaire ou tra- dition intellectuelle?

Laboratoire philosophie, pratiques et langages (PPL), Université Grenoble Alpes, Les constructions géométriques : application de la géométrie savante, visée utilitaire ou tra- dition intellectuelle? 14:40 - 15:00 : Marica FORNI, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano (Italie) L’art de la stéréotomie entre construction et représentation : culture, modèles, issues en Lombardie entre les XVIIIe et XIXe siècles.

15:00 - 15:30 : Discussions

Session 6, amphi 150, Constructions maritimes et fluviales

14:00 - 14:20 : Eric SOULLARD Docteur en histoire, Université de Grenoble II La machine royale de Marly et la Seine (1674-1817).

14:20 - 14:40 : Nicolas MAUGHAN, Centrale Marseille (I2M) UMR 7373, Aix-Marseille Université, Le bassin de décantation de Saint-Christophe et la clarification des eaux du Canal de Mar- seille (Bouches-du-Rhône, 1877-1882).

Centrale Marseille (I2M) UMR 7373, Aix-Marseille Université, Le bassin de décantation de Saint-Christophe et la clarification des eaux du Canal de Mar- seille (Bouches-du-Rhône, 1877-1882). 14:40 - 15:00 : Inge BERTELS1, Jan DE MOFFARTS, La gare maritime de Bruxelles (1902-1910) : une structure de fer entre l’eau et la terre.

Architectural Engineering lab, Vrije Universiteit Brussel (Belgique)

15:00 - 15:30 : Discussions

15:30 - 16:00 : Pause Café

16:00 - 18:00 : Visites session 2

18:00 - 20:00 : Visites session 3

20:30 - 23:30 : Cocktail dînatoire

Vendredi 23 juin

Matinée

Session 1, salle 1B12, Chantier

09:00 - 09:20 : Daniel PRIGENT, Pôle archéologique de Maine-et-Loire, Service du Patrimoine départemental de Maine-et-Loire, Le moyen appareil. Du bloc informe au parallélépipède rectangle.

Pôle archéologique de Maine-et-Loire, Service du Patrimoine départemental de Maine-et-Loire, Le moyen appareil. Du bloc informe au parallélépipède rectangle. 09:20 - 09:40 : Philippe LARDIN, Groupe de Recherche en Histoire (GRHIS) EA 3831, Université de Rouen, L’organisation du temps de travail sur le chan- tier de la cathédrale de Rouen à la fin du Moyen Âge.

Groupe de Recherche en Histoire (GRHIS) EA 3831, Université de Rouen, L’organisation du temps de travail sur le chan- tier de la cathédrale de Rouen à la fin du Moyen Âge. 9:40 - 10:00 : Emmanuel JOLY, Transitions - Unité de recherches sur le Moyen Âge et la première Modernité (Université de Liège) (Belgique), Quatre années d’un chantier au XVIe siècle : la façade méridionale de la collégiale Saint-Mar- tin de Liège.

10:00 - 10:30 : Discussions

Session 2, salle 1B13, Matière / Matériaux

09:00 - 09:20 : Yola GLOAGUEN, Centre de recherche sur les civilisation de l’Asie orientale, Collège de France, École Pratique des Hautes Études, Université Paris Diderot - Paris 7, Construire une maison moderne dans le Japon des années 1920 et 1930 – Transfert et adaptation des savoirs et des techniques de la construction en bois et en béton à l’échelle de l’habitat.

Centre de recherche sur les civilisation de l’Asie orientale, Collège de France, École Pratique des Hautes Études, Université Paris Diderot - Paris 7, Construire une maison moderne dans le Japon des années 1920 et 1930 – Transfert et adaptation des savoirs et des techniques de la construction en bois et en béton à l’échelle de l’habitat. 09:20 - 09:40 : Gauthier BOLLE, Arts, civilisation, histoire de l’Europe EA 3400, Université de Strasbourg - PASSAGES, UMR 5319 ENSAP Bordeaux, La réinvention des traditions alsaciennes après 1945.

Arts, civilisation, histoire de l’Europe EA 3400, Université de Strasbourg - PASSAGES, UMR 5319 ENSAP Bordeaux, La réinvention des traditions alsaciennes après 1945. 9:40 - 10:00 : Raphaël LABRUNYE, GRIEF, ENSA Bretagne, Les maisons en béton préfabriqué de l’architecte Edouard Bérard, brevetées entre 1905 et 1911.

10:00 - 10:30 : Discussions

Session 3, salle 1A02, Métiers / acteurs

09:00 - 09:20 : Gilles BIENVENU, UMR 1563 Ambiances Architectures Urbanités - CRENAU, ENSA Nantes, Le pont des Petits-Murs à Nantes (Mathurin Crucy, 1791-1808) : heurs et malheurs d’un pont d’architecte sous l’œil des ponts et chaussées.

09:20 - 09:40 : Bernard ESPION, Université Libre des Bruxelles (Belgique) Les ponts Vergniais.

9:40 - 10:00 : Sarah MELSENS1, Priyanka MANGAONKAR-VAIUDE2,L’ingenieur-entrepreneur dans la ville de Pune (Inde) : un acteur-clé du secteur de la construction privée après l’indépendance.

Vrije Universiteit Brussel (Belgique) BRICK school of Architecture (Inde)

10:00 - 10:30 : Discussions

Session 4, salle 1B11, processus de conception / processus de construction

09:00 - 09:20 : Christiane WEBER Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Autriche) Les travaux de consolidation du pilier Knauth (1907-1925) – les architectes de la cathédrale de Strasbourg et le béton armé.

Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Autriche) Les travaux de consolidation du pilier Knauth (1907-1925) – les architectes de la cathédrale de Strasbourg et le béton armé. 09:20 - 09:40 : Etien SANTIAGO Harvard University, Cambridge (États-Unis) Le rêve du chantier moderniste : relations entre architectes d’avant-garde et entrepre- neurs français dans les années 1920.

Harvard University, Cambridge (États-Unis) Le rêve du chantier moderniste : relations entre architectes d’avant-garde et entrepre- neurs français dans les années 1920. 9:40 - 10:00 : Vanessa FERNANDEZ Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société, (IPRAUS) UMR 3329, ENSA Paris-Belleville, Les techniques de restauration des façades légères en France.

10:00 - 10:30 : Discussions

Session 5, salle 1A03, circulation des savoirs

09:00 - 09:20 : Samia CHERGUI1, Safia MEKLATI2, Les halls de marchés en Algérie : expression de modèles architecturaux et constructifs à l’âge industriel.

Environnement et technologie pour l’architecture et le patrimoine (ETAP), Institut d’architecture et d’urbanisme, Université de Blida 1 (Algérie) Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme (Algérie)

09:20 - 09:40 : Robby FIVEZ1, Johan LAGAE1, Luc TAERWE2, Exporter le modèle de « l’Usine Idéale » vers l’Afrique. Le cas de BATA 300 à Kinshasa, RD Congo, 1962.

Département d’Architecture et d’Urbanisme, Université de Gand (Belgique) Laboratoire Magnel pour Recherches sur Béton, Département d’ Ingénierie Structurale, Université de Gand (Belgique)

9:40 - 10:00 : Federica SCIBILIA Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Palermo (Italie) L’apport des publications périodiques au dé- bat sur la construction antisismique après le tremblement de terre en Calabre et dans la région de Messine (1908).

10:00 - 10:30 : Discussions

Session 6, amphi 150, Construction des paysages

09:00 - 09:20 : Virginie SERNA Direction générale des patrimoines, La construction d’un paysage fluvial-objets, sites et entités de la rivière aménagée.

Direction générale des patrimoines, La construction d’un paysage fluvial-objets, sites et entités de la rivière aménagée. 09:20 - 09:40 : Fréderic DAVIDOVITS Institut Géopolymère, Le béton romain à prise rapide pour les ouvrages portuaires d’après Vitruve (II, 6 — V, 12) et l’archéologie expérimentale.

Institut Géopolymère, Le béton romain à prise rapide pour les ouvrages portuaires d’après Vitruve (II, 6 — V, 12) et l’archéologie expérimentale. 9:40 - 10:00 : Hélène MOREAU, Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie d’Egyptologie Lille, Du banc fluvial à l’île Tibérine : Réflexions sur les aménagements de consolidation d’un îlot fluvial dans la Rome antique.

10:00 - 10:30 : Discussions

Pause

10:30 - 11:00 : Pause Café

Session 1, salle 1B12, Chantier

11:00 - 11:20 : Léonore LOSSERAND, Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l’art (CACLRPFHAO) UMR 8150, Université Paris IV - Paris Sorbonne Pour une archéologie de papier et de pierre : l’église Sainte-Marguerite de Paris.

Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l’art (CACLRPFHAO) UMR 8150, Université Paris IV - Paris Sorbonne Pour une archéologie de papier et de pierre : l’église Sainte-Marguerite de Paris. 11:20 - 11:40 : Béatrice GAILLARD LéaV, ENSA Versailles, Les digues et chemins de Caderousse au XVIIIe siècle : un chantier collectif.

LéaV, ENSA Versailles, Les digues et chemins de Caderousse au XVIIIe siècle : un chantier collectif. 11:40 - 12:00 : Viviane MANASE, Inventaire du Patrimoine Culturel de Normandie, La reconstruction de Dieppe après la «grande bombarderie » de 1694.

12:00 - 12:30 : Discussions

Session 2, salle 1B13, Matière / matériaux

11:00 - 11:20 : Christel PALANT-FRAPIER LéaV, ENSA Versailles, Matière et matériaux des chantiers de la reconstruction en France après la Seconde Guerre mondiale.

LéaV, ENSA Versailles, Matière et matériaux des chantiers de la reconstruction en France après la Seconde Guerre mondiale. 11:20 - 11:40 : Ine WOUTERS Architectural Engineering lab, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) Structures en fonte, fer, acier. Les enjeux de leurs commandes.

Architectural Engineering lab, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) Structures en fonte, fer, acier. Les enjeux de leurs commandes. 11:40 - 12:00 : Stéphane SIRE, Linamaria GALLEGOS MAYORGA, Institut de Recherche Dupuy de Lôme, UBO Comprendre le comportement d’un assem- blage riveté pour le dimensionnement des ouvrages d’art métalliques français au XIXe siècle : plus de cinquante ans de recherche expérimentale.

12:00 - 12:30 : Discussions

Session 3, salle 1A02 Métiers / acteurs

11:00 - 11:20 : Marion FOUCHER Archéologie, Terre, Histoires et Sociétés - UMR 6298, Université de Bourgogne, Le chantier de construction comme espace social : hiérarchies, stratégies et échanges sur les chantiers des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge.

Archéologie, Terre, Histoires et Sociétés - UMR 6298, Université de Bourgogne, Le chantier de construction comme espace social : hiérarchies, stratégies et échanges sur les chantiers des ducs de Bourgogne à la fin du Moyen Âge. 11:20 - 11:40 : Christophe LE PABIC Equipe du Master Professionnel Patrimoine Rennes2 Maçons des villes, maçons des champs : essai d’approche d’un groupe social.

Equipe du Master Professionnel Patrimoine Rennes2 Maçons des villes, maçons des champs : essai d’approche d’un groupe social. 11:40 - 12:00 : Nicoletta ROLLA LaDéHiS-CRH UMR 8558, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Chantiers du bâtiment et construction de l’espace social à Turin et en Piémont au XVIIIe siècle.

12:00 - 12:30 : Discussions

Session 4, salle 1B11, processus de conception / processus de construction

11:00 - 11:20 : Louis DESTOMBES, Jean- Pierre CHUPIN Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle, Université de Montréal (Canada) Identification de ruptures dans l’histoire du projet constructif numérique au filtre de deux décennies d’archives de Jakob + Macfarlane (1998-2015).

Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle, Université de Montréal (Canada) Identification de ruptures dans l’histoire du projet constructif numérique au filtre de deux décennies d’archives de Jakob + Macfarlane (1998-2015). 11:20 - 11:40 : Bill ADDIS La revue Construction History (Royaume Uni) L’histoire de l’utilisation des souffleries dans la conception des bâtiments.

La revue Construction History (Royaume Uni) L’histoire de l’utilisation des souffleries dans la conception des bâtiments. 11:40 - 12:00 : Leda DIMITRIADI Laboratoire Architecture, Culture, Société XIXe-XXIe siècles UMR AUSSER3329, ENSA Paris-Malaquais, La place de l’automation et de la computation dans les discours sur l’industrialisation du bâ- timent en France entre 1960 et 1980.

12:00 - 12:30 : Discussions

Session 5, salle 1A03, circulation des savoirs

11:00 - 11:20 : Erwann LE FRANC Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA- UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, La formation de l’architecte et du maçon en Bretagne sud au XVIIe siècle.

Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA- UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, La formation de l’architecte et du maçon en Bretagne sud au XVIIe siècle. 11:20 - 11:40 : Théodore GUUINIC École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier / Université Montpellier III - Paul Valéry, Apprendre l’art de bâtir à Montpellier à la veille de la Révolution, à travers le Cours inédit de Charles Durand (1787-1791).

École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier / Université Montpellier III - Paul Valéry, Apprendre l’art de bâtir à Montpellier à la veille de la Révolution, à travers le Cours inédit de Charles Durand (1787-1791). 11:40 - 12:00 : Christophe LOIR Construction Histories Brussels (Université libre de Bruxelles) Le trottoir : construction et usages d’un élément constitutif du paysage urbain du long 19e siècle.

12:00 - 12:30 : Discussions

Session 6, amphi 150, Constructions maritimes et fluviales

11:00 - 11:20 : Françoise SIOC’HAN Centre François Viète : épistémologie histoire des sciences et des techniques EA 1161, UBO, Des effets de la houle : application des môles du type « considère » dans la protection des ports de pêche du Sud-Finistere.

Centre François Viète : épistémologie histoire des sciences et des techniques EA 1161, UBO, Des effets de la houle : application des môles du type « considère » dans la protection des ports de pêche du Sud-Finistere. 11:20 - 11:40 : Armelle VARCIN Laboratoire Conception Territoire Histoire Matérialité (LACTH) ENSAPL, Technique, fleuve & paysage, interactions, temporalités & resilience. Autour du fleuve Sénégal dans la région de Saint-Louis que l’océan efface de jour en jour.

Laboratoire Conception Territoire Histoire Matérialité (LACTH) ENSAPL, Technique, fleuve & paysage, interactions, temporalités & resilience. Autour du fleuve Sénégal dans la région de Saint-Louis que l’océan efface de jour en jour. 11:40 - 12:00 : Jean RICHER Direction territoriale Normandie-Centre du Cerema Centre d’études et d’expertise sur les risques l’environnement la mobilité et l’aménagement, Constructions des paysages littoraux du changement climatique.

12:00 - 12:30 : Discussions

Déjeuner

12:30 - 14:00 : Pause déjeuner

Session 1, salle 1B12, Chantier

14:00 - 14:20 : Donatienne DE SÉJOURNET, Université Libre de Bruxelles (Belgique) Un chantier royal (1874-1880) : la serre du Jardin d’Hiver au Palais de Laeken en Belgique.

Université Libre de Bruxelles (Belgique) Un chantier royal (1874-1880) : la serre du Jardin d’Hiver au Palais de Laeken en Belgique. 14:20 - 14:40 : Amel BELLALA Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine, Ecole nationale polytechnique d’architecture et d’urbanisme (Algérie) Histoire de la première cathédrale d’Alger.

Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine, Ecole nationale polytechnique d’architecture et d’urbanisme (Algérie) Histoire de la première cathédrale d’Alger. 14:40 - 15:00 : Johan LAGAE Université de Gand (Belgique) Bâtir avec « les mains de Dieu ». Chronique de la construction du Collège du Saint-Esprit, Bujumbura, Burundi, 1953-1961.

Université de Gand (Belgique) Bâtir avec « les mains de Dieu ». Chronique de la construction du Collège du Saint-Esprit, Bujumbura, Burundi, 1953-1961. 15:00 - 15:20 : Anne PANTET1, Roxana ELETA-DEFILIPPIS1, Isabelle VALTIER1, Morgane CHEVÉ1, Véronique BONNEAU- CONTREMOULINS2, Le chantier de la reconstruction de la ville du Havre.

Centre de Recherches Interdisciplinaires Habitat-Bâtiment-Béton (CRIHBB), Université du Havre Direction études urbaines et prospective et coordination mission Unesco Le Havre

15:20 - 16:00 Discussions

Session 2, salle 1B13, Matière / matériaux

14:00 - 14:20 : Giulia CHEMOLLI Laboratoire de théorie et d’histoire 3, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse), Le béton dans la Vienne fin de siècle.

Laboratoire de théorie et d’histoire 3, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse), Le béton dans la Vienne fin de siècle. 14:20 - 14:40 : Gilbert RICHAUD LARHRA CNRS UMR 5190 (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes) - Institut des Sciences de l’Homme Bétons et « ciment armé » : une alternative technique dans les bâtiments publics à Lyon durant l’entre-deux-guerres.

LARHRA CNRS UMR 5190 (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes) - Institut des Sciences de l’Homme Bétons et « ciment armé » : une alternative technique dans les bâtiments publics à Lyon durant l’entre-deux-guerres. 14:40 - 15:00 : Stephanie VAN DE VOORDE1, Rika DEVOS2

Department of Architectural Engineering, Vrije Universiteit Brussel (Belgique) Université Libre de Bruxelles (Belgique) L’histoire d’un héritage matériel non-durable : l’auto-promotion internationale de l’amiante- ciment par la revue AC (1956-1984).

15:00 - 15:20 : Aleyda RESENDIZ-VAZQUEZ Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion (Mexique) La préfabrication dans la construction scolaire en France : phase de procédés (1964-1973).

15:20 - 16:00 : Discussions

Session 3, salle 1A02 Métiers / acteurs

14:00 - 14:20 : Emmanuel LAMOUCHE Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA- UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, Mise en œuvre des pavements de marbre romains au XVIe siècle.

Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA- UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, Mise en œuvre des pavements de marbre romains au XVIe siècle. 14:20 - 14:40 : Yvon PLOUZENNEC Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l’art (CACLRPFHAO) UMR 8150, Université Paris IV - Paris Sorbonne, L’architecte n’est-il qu’un « agent » ? Réflexion sur la place de l’artiste au sein du service des Bâtiments civils pendant la Convention ther- midorienne.

Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l’art (CACLRPFHAO) UMR 8150, Université Paris IV - Paris Sorbonne, L’architecte n’est-il qu’un « agent » ? Réflexion sur la place de l’artiste au sein du service des Bâtiments civils pendant la Convention ther- midorienne. 14:40 - 15:00 : Valérie NÈGRE UMR AUSser, ENSA Paris-La Villette, Les figures de l’artisan constructeur dans les livres (1830-1914).

UMR AUSser, ENSA Paris-La Villette, Les figures de l’artisan constructeur dans les livres (1830-1914). 15:00 - 15:20 : Louis VANDENABEELE Department of Architectural Engineering, Vrije Universiteit Brus- sel (Belgique) Le savoir-faire des constructeurs de char- pentes en bois en Belgique au XIXe siècle au travers d’une étude de cas.

15:20 - 16:00 : Discussions

Session 4, salle 1B11, processus de conception / processus de construction

14:00 - 14:20 : Gaël HUITOREL Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société UMR 3329, ENSA Paris-Belleville, Du prototype en atelier au test grandeur : les expérimentations constructives des frères Métayer en pays rennais (1850-1920).

Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société UMR 3329, ENSA Paris-Belleville, Du prototype en atelier au test grandeur : les expérimentations constructives des frères Métayer en pays rennais (1850-1920). 14:20 - 14:40 : Greco LAURA Département d’ingéniérie civil, Université de la Calabre (Italie) Machine à bâtir : standardisation de la construction et préfabrication structurelle dans le projet de Pier Luigi Nervi pour la créa- tion de l’usine Cromo de Venaria Reale (1963-1964).

Département d’ingéniérie civil, Université de la Calabre (Italie) Machine à bâtir : standardisation de la construction et préfabrication structurelle dans le projet de Pier Luigi Nervi pour la créa- tion de l’usine Cromo de Venaria Reale (1963-1964). 14:40 - 15:00 : Guy LAMBERT UMR AUSser 3329, ENSA Paris-Belleville, Vertiges de l’industrialisation du logement ? Jean Ginsberg et la « politique des modèles » (1968-1973). Mécomptes économiques et maturation conceptuelle.

UMR AUSser 3329, ENSA Paris-Belleville, Vertiges de l’industrialisation du logement ? Jean Ginsberg et la « politique des modèles » (1968-1973). Mécomptes économiques et maturation conceptuelle. 15:00 - 15:20 : Mathilde LAVENU ENSA Clermont Ferrand, La notice de montage des mille clubs : les conditions de la diffusion de l’art de l’assem- blage.

15:20 - 16:00 : Discussions

Session 5, salle 1A03, circulation des savoirs

14:00 - 14:20 : Jean-Yves HUNOT, CReAAH UMR 6566, Conservation du Patrimoine, L’Anjou au bas Moyen Âge et à l’Époque moderne : un carrefour des techniques de char- pente.

CReAAH UMR 6566, Conservation du Patrimoine, L’Anjou au bas Moyen Âge et à l’Époque moderne : un carrefour des techniques de char- pente. 14:20 - 14:40 : Naïma ABDERRAHIM MAHINDAD, Institut d’architecture, Ecole Nationale de Conservation et de Restauration des Biens Culturels (Algérie) L’usage de la brique dans les edifices espa- gnols à Bejaia (Algérie) 1509/1555 : entre influence et innovation.

Institut d’architecture, Ecole Nationale de Conservation et de Restauration des Biens Culturels (Algérie) L’usage de la brique dans les edifices espa- gnols à Bejaia (Algérie) 1509/1555 : entre influence et innovation. 14:40 - 15:00 : Isabelle MOULIS1, Alain MARCOM, Marie JAMIN, Un Conservatoire culturel des savoir-faire constructifs de terre crue en Occitanie : trans- mission collective et continuité immatérielle au sein de la société paysanne.

Bureau d’Etudes HOMMES et TERRITOIRES, Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis

15:00 - 15:20 : Charlemagne SEGBEDJI Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures - LARA- UMR 6566 CReAAH, Université de Nantes, La construction des bâtiments afro-brésiliens au Sud Bénin entre les XIXe et XXe siècles.

15:20 - 16:00 : Discussions

Session 6, amphi 150, Constructions maritimes et fluviales

14:00 - 14:20 : Grégory CHAMBON1, Ariel BAGG, La construction navale en Mésopotamie (IIIe-IIe millénaire av. J.-C.).

Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA) UMR 8210, Université Paris VII - Paris Diderot, Université Paris I -Panthéon-Sorbonne, École Pratique des Hautes Études, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

14:20 - 14:40 : Martine ACERRA, Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA), Université de Nantes, Sur les quais. A ses risques et périls, construire les vaisseaux du roi à l’époque moderne.

Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA), Université de Nantes, Sur les quais. A ses risques et périls, construire les vaisseaux du roi à l’époque moderne. 14:40 - 15:00 : David PLOUVIEZ, Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA), Université de Nantes « Bon pour réception...» Acteurs et enjeux des procédures de contrôle et d’expertise dans les chantiers de construction navale atlantique de la guerre d’Indépendance américaine à l’Empire.

Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA), Université de Nantes « Bon pour réception...» Acteurs et enjeux des procédures de contrôle et d’expertise dans les chantiers de construction navale atlantique de la guerre d’Indépendance américaine à l’Empire. 15:00 - 15:20 : Géraldine BARRON HLLI, EA 4030 - Université du Littoral Côte d’Opale ICT, EA 337 - Université Paris VII - Paris Diderot, Le bateau dans tous ses états : Edmond Pâris et la construction navale.

15:20 - 16:00 : Discussions

16:00 - 17:00 : Conférence plénière, auditorium

avec Laurence COSSÉ et Sibylle VINCENDON