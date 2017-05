Annonce

Argumentaire

Samuel Bochart a été pasteur de l’Église réformée de Caen pendant quarante-trois ans. Il s’est rendu célèbre dans toute l’Europe par deux traités monumentaux, ahurissants d’érudition et riches en intuitions brillantes : l’un sur les peuples et langues du Proche-Orient ancien (Geographia sacra, 1646), l’autre sur les animaux réels ou imaginaires (Hierozoicon, 1663). Outre le texte de la Bible, minutieusement scruté, ces ouvrages utilisaient une foule de sources originales en latin, grec, hébreu, arabe et d’autres langues encore. Pour rencontrer celui qu’on considérait comme l’un des hommes les plus savants de son temps, beaucoup d’érudits ont fait le voyage à Caen, et la reine Christine de Suède l’attira à sa cour. Encore fameux au dix-neuvième siècle, Bochart fut oublié au vingtième. Notre siècle le redécouvre : son approche critique des textes sacrés, sa perception de la diversité religieuse, son intégration dans les réseaux européens du savoir, ses pratiques de recherche et leurs conditions matérielles sont autant de problématiques actuelles qui suscitent l’intérêt des chercheurs. À l’occasion du 350e anniversaire de sa mort, la bibliothèque de Caen qui a hérité des fleurons de la bibliothèque de Samuel Bochart, l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen dont il fut l’un des premiers membres, la Société des antiquaires de Normandie qui perpétue son esprit d’érudition et la Société d’histoire du protestantisme en Normandie qui fait vivre le « souvenir huguenot » se devaient de faire connaître ces nouvelles recherches sur la vie et l’œuvre de Samuel Bochart, en rappelant le souvenir du savant de Caen que l’Europe admirait.

Programme

9h00 – Accueil

9h30 – Introduction à la journée d’étude

9h45 – Thomas Guillemin : De l’académie à l’École : Samuel Bochart et Saumur

: De l’académie à l’École : Samuel Bochart et Saumur 10h30 – Luc Daireaux : Samuel Bochart et la controverse avec les catholiques : premières approches

: Samuel Bochart et la controverse avec les catholiques : premières approches 11h15 – Guy Verron : Pierre-Daniel Huet : sa bibliothèque et ses rapports avec Samuel Bochart

: Pierre-Daniel Huet : sa bibliothèque et ses rapports avec Samuel Bochart 13h00 – visite de l’exposition consacrée à Samuel Bochart, commentée par Sophie Biard & Pierre Ageron

14h00 – Claudine Poulouin : La bibliothèque de Samuel Bochart

: La bibliothèque de Samuel Bochart 14h45 – Zur Shalev : Beyond the Bible : Bochart as Hebraist – His use of medieval Hebrew texts

: Beyond the Bible : Bochart as Hebraist – His use of medieval Hebrew texts 15h30 – pause

15h45 – Thierry Buquet : Les méthodes de travail de Samuel Bochart : le cas de la girafe

: Les méthodes de travail de Samuel Bochart : le cas de la girafe 16h30 – Pierre Ageron : La mort spectaculaire de Samuel Bochart : la construction d’un récit

: La mort spectaculaire de Samuel Bochart : la construction d’un récit 17h15 – Conclusion de la journée

Exposition

En complément de la journée d’étude du samedi 13 mai, la bibliothèque Alexis de Tocqueville propose une exposition intitulée Samuel Bochart (1599-1667) Le savant de Caen que l’Europe admirait. Elle rassemble un choix d’objets évoquant la vie et l’œuvre de Samuel Bochart : gravures, tableaux, lettres, manuscrits orientaux et livres annotés par le grand érudit.

Visite libre, du samedi 6 au dimanche 28 mai inclus.

Horaires : du mardi au samedi de 11h à 18h30, le dimanche de 15h à 18h30. Fermeture exceptionnelle le 7 mai.

Responsable scientifique de la journée d’étude et de l’exposition