Résumé

Ce colloque international interroge les phénomènes d'appropriation de l'espace dans des contextes coloniaux et impériaux contemporains (XIXe-XXe siècles). Si l'approche privilégiée ici s'affranchit des découpages en aires culturelles, elle est aussi résolument transimpériale : les études de cas qui seront présentées et discutées renvoient à une grande variété de terrains (Amériques, Russie, Inde, Indochine, Nouvelle-Calédonie, Afrique, Moyen-Orient, Maghreb). Il s'agira ainsi d'explorer les articulations concrètes entre jeux d’acteurs et transformations spatiales à travers une série de sessions thématiques : entre-deux / sciences et territoires / mémoires et imaginaires / négociations et coproductions / concurrences et conflits / se réapproprier, traduire, s’affranchir.