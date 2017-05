Annonce

Argumentaire

Le colloque CLI 2017, s’ouvre à une pluralité de champs de recherche: psychologie, ergonomie, neurosciences, science de l’information et de la communication, informatique, sciences du langage, productique et génie industriel, et cryptographie. Chacune de ces disciplines aborde en effet la question de l’erreur à l’aide de ses propres grilles d’analyse, théoriques et méthodologiques. L’erreur ouvre alors différentes voies de connaissance et de compréhension de l’humain.

Les grands axes de réflexion du colloque seront :

Constater et comprendre : Qu’est-ce qui est qualifié d’erreur ? D’où provient-elle ? Que nous apprend son émergence ? Comment la délimiter, l’appréhender ? L’erreur est-elle source d’échec, de réussite ? Quelles sont les conséquences liées à l’induction, à l’émergence ou à la constatation de l’erreur ?

Réagir et prévenir : Comment utiliser l’erreur ? Comment tirer parti de l’erreur ? L’erreur peut-elle être sciemment induite ou reproduite ? Doit-elle être répétée ou, au contraire, limitée ? Comment l’erreur peut-elle être contenue, manipulée, contrôlée ? Comment peut-on remédier à l’erreur ? Dans quelles mesures ? Comment l’erreur peut-elle faire avancer la recherche, l’humain, ou la connaissance de manière générale

L’objectif de ce colloque est de promouvoir les travaux de recherche des jeunes chercheurs de divers horizons afin de permettre une réflexion transdisciplinaire en construisant des ponts entre les disciplines, au travers et au-delà̀ d’elles. La finalité́ scientifique de ce colloque est d’actualiser et de faire évoluer l’état des connaissances sur le thème de l’erreur en donnant un aperçu des questionnements qui l’entoure.

L’appel à communication s’adresse à tous les doctorants et jeunes chercheurs diplômés de France comme de l’étranger, rattachés à un laboratoire de recherche.

Modalités de soumission

Les propositions de communication sont à soumettre en format PDF sur le site Internet EasyChair (inscription requise),

au plus tard le 12 mai 2017.

Les soumissions, pour les deux types de sessions, se font sous forme d’ abstract anonyme en anglais ou en français (1 page maximum, police Times New Roman caractère 12, interligne 1,5 et marges 2,5 cm). La bibliographie et le matériel complémentaire doivent apparaître sur une ou des pages séparées.

NB : toutes soumissions sur lesquelles les noms des auteurs sont indiqués dans le document PDF seront automatiquement refusés.

Comité de sélection