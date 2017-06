Annonce

Presentation



The Cahiers de la Mémoire contemporaine is soliciting original and unpublished contributions for her 13th issue. The Cahiers publishes historical, cultural or sociological analyses on the history of Jews in Belgium, as well as primary sources presentations, methodological reflections and biographical portraits. Main subjects dealt with are : the various migration waves to or from Belgium, social structures, socialization processes, Jewish resistance, hidden children, religious life, relation with Israel, reconstruction of Jewish life in post-war Belgium.

Upcoming issue theme is Hassidism in Antwerp, now and then, but the publication is not limited to contributions related to this specific theme. Relevant papers on this subject will of course be particularly appreciated.

Submission guidelines

The Cahiers welcomes scientific articles written in French, Dutch, English and German. The proposals (max. 1500 characters) are to be sent before 15/6/2017 to info@fmc-seh.be. They will be submitted for approval to the scientific committee.

The Foundation of Contemporary Memory (Brussels) is a partner of the Interdisciplinary Center for Studies of Religion and Secularism (Centre interdisciplinaire d’Études des Religions et de la Laïcité – CIERL) at the Free University of Brussels (ULB), and is acknowledged as an “Approved Center” by the Council for Memory Transmission of the Wallonia-Brussels Federation.

The Foundation's website http://www.fmc-seh.be will allow you to discover more precisely its activities.

Scientific Commette

Emmanuelle Danblon, Université Libre de Bruxelles

Emmanuel Debruyne, Université Catholique de Louvain

Jacques Ehrenfreund, Université de Lausanne

Thomas Gergely, Université Libre de Bruxelles

Alain Goldschläger, University of Western Ontario

José Gotovitch, Université Libre de Bruxelles

Julien Klener, Universiteit Gent et Université Libre de Bruxelles

Insa Meinen, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Dan Michman, Bar-Ilan University et Yad Vashem (Jérusalem)

Catherine Nicault, Université Paris I

Lieven Saerens, CEGESOMA (Bruxelles)

Veerle Van den Daelen, Kazerne Dossin (Malines)

Cécile Vanderpelen, Université Libre de Bruxelles

Guy Vanthemsche, Vrije Universiteit Brussel

Vincent Vilmain, Université du Maine

Drafting Committee