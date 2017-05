Annonce

Argumentaire

Pour les journées de Nantes (8-10 novembre), cette problématique sera déclinée en deux temps, avec une journée consacrée aux « Mythes et mémoires d'un Eldorado » et une autre aux « Conflits de sociétés et conflits des représentations ». La première envisagera cette question en la centrant sur l'histoire de la découverte et de la colonisation de la Colombie et sur les traces qu'elle a laissées dans les imaginaires à travers différents récits et dans leur réécriture par le roman colombien contemporain. Il s'agira de montrer la persistance de ce mythe dans le temps, non seulement à travers la littérature et les arts mais aussi en se penchant sur les connotations de ce terme dans le cadre de la mondialisation et de ses conséquences sur la société colombienne. La deuxième journée « Conflits de sociétés et conflit des représentations » sera consacrée aux représentations de la Colombie aujourd'hui notamment à travers la littérature et le cinéma, en mettant l'accent à la fois sur les oeuvres qui décrivent les conflits de sociétés et celles qui témoignent de conflits d'écritures pour mieux traduire une perception nouvelle ou iconoclaste de la Colombie. Une partie de la réflexion sera consacrée à la réception des artistes et écrivains colombiens aujourd'hui, à leur diffusion et aux traces qu'ils ont laissées dans l'imaginaire européen.



Pour les journées de Rennes (16 et 17 novembre), cette problématique sera analysée à partir d'un regard très particulier : celui de l'Art et de ses acteurs. Ainsi une première journée sera consacrée entièrement aux représentations esthétiques avec la participation d'artistes et d'historiens de l'art ; puis une deuxième journée sera consacrée à l'écriture de cette histoire de l'intérieur avec le rôle des institutions muséales dans cette construction du discours qui fait histoire, mais également à partir du langage cinématographique colombien comme un regard et une écriture qui se font en première personne.



C'est dans ce contexte que ce colloque propose plusieurs axes de réflexion :

Mythes et mémoires d'un Eldorado (Nantes, 9 novembre)

Conflits de sociétés et conflits des représentations (Nantes, 10 novembre)

L'Art parle par lui-même. Représentations esthétiques (Rennes, 16 novembre)

Mémoire : Construire, sauvegarder, sélectionner (le rôle des institutions et des Musées de la Mémoire) (Rennes, 17 novembre)

Mémoire : Cinéma. Entre documentaire et fiction. (Rennes, 17 novembre)

Ce colloque propose un sujet d’actualité qui a un intérêt spécial pour 2017, car il s’agit de l’année France-Colombie. Il est donc proposé une réflexion autour de la construction d’une mémoire collective et individuelle, définissant en même temps une identité colombienne au XXIe siècle à partir de la création et l’action d’artistes et d’écrivains. Ce colloque s’inscrit également dans cet événementiel de caractère international qui sera accompagné d’une exposition d’artistes colombiens dans la ville de Rennes.

Nous accueillerons des professeur-e-s et artistes venant de Colombie comme Gabriel Mario Vélez (Directeur du programme post-doctoral en Arts Plastiques de l’Université d’Antioquia), Isabel Dapena (Directrice de Muséographie du Museo Casa de la Memoria de Medellín), Luis Carlos Toro Tamayo (Professeur à l’Université d’Antioquia et chercheur principal du projet de recherche “Atlas visuel de la mémoire : les formes du souvenir et la nécessité de le conserver”, Lina Espinosa (Artiste et professeure à l’Université de los Andes Bogotá), Ana María López (Professeure à l’Université Pontífice Bolivariana), spécialiste du cinéma colombien et d’Amérique Latine. Nous accueillerons également les écrivains William Ospina et Antonio Ungar, ainsi que la réalisatrice espagnole Ana Díez et son film Todo está oscuro (1997). Nous souhaitons aussi permettre une rencontre internationale entre chercheurs travaillant sur les mêmes sujets.

Une publication des communications et conférences de ce colloque est prévue pour 2018 dans la revue éléctronique Amerika (www.amerika.revues.org).

Propositions de Communications

Le résumé peut être présenté en français ou espagnol (400 mots maximum, word.doc, Times New Roman 12). Il comprendra : le titre, 5 mots clés, le nom de l’auteur suivi de son institution de rattachement et de son adresse électronique.

Inscriptions pour les communications au colloque :

Rennes : 55 €

L’inscription inclut la participation au colloque et à toutes les activités parallèles (visites guidées, rencontres, cinéforum)

Un cocktail sera offert par la Mairie de Rennes le jeudi 16 novembre.

Nantes : 40 €

L’inscription inclut la participation au colloque et à toutes les activités parallèles (visites guidées, rencontres, cinéforum)

Journées à Rennes :

Les propositions doivent être envoyées avant le 15 juin 2017 à l’adresse suivante :

virginie.delacruz2@univ-rennes2.fr

nestorponce35@yahoo.fr

Site web officiel : http://col2017rennes.sciencesconf.org

Journées à Nantes :

Les propositions doivent être envoyées avant le 30 juin 2017 aux adresses suivantes :

jean-marie.lassus@univ-nantes.fr

sergio.Coto-Rivel@univ-nantes.fr

vickybazurto@gmail.com

Site web officiel : http://col2017nantes.sciencesconf.org et www.crini@univ-nantes.fr

Comité Scientifique

Gustavo Forero Quintero (PR, Université de Antioquia, Medellín, Colombie)

Gustavo Guerrero (PR, Université Cergy Pontoise)

Jean-Marie Lassus (PR, Université de Nantes)

Javier Alejandro Lifschitz (PR, Université Fédérale do Estado do Brasil do Rio de Janeiro, Brésil)

Irley Machado, (PR, Université de Uberlandia, Brésil)

Leticia Mora, (PR, Université Veracruzana, Mexique)

Néstor Ponce (PR, Université Rennes 2)

Eduardo Ramos Izquierdo (PR Université Paris IV)

Néstor Salamanca León (PR, Université de Corse)

Augusto Solorzano Ariza (PR, Université Nationale de Colombie)

Rodolphe Robin (Maître de Conférence, Université Rennes 2)

Claire Sourp (Maître de Conférence, Université Rennes 2)

Alejandro Viveros (Professeur Université du Chili)

Virginie de la Cruz (Docteure Université Complutense de Madrid, Lectrice Université Rennes 2)

M. Sergio Coto Rivel (MCF, Université de Nantes)

Comité d’Organisation de Rennes

Nestor Ponce (PR, Université Rennes 2)

Aura Luz Duffe (Maître de Conférence, Université Rennes 2)

Rodolphe Robin (Maître de Conférence, Université Rennes 2)

Françoise Bouvet (Professeure agrégée, Université Rennes 2)

Virginie de la Cruz (Lectrice, Docteure Université Complutense de Madrid / Université Rennes 2)

Bladimir Viquez (Doctorant, Université Rennes 2)

Comité d’Organisation de Nantes