Annonce

Argumentaire

Tandis que la définition même des big data ne trouve pas de consensus, leur usage en santé avance, mobilisant espoirs et fantasmes, tandis que sadénomination elle-même évolue très vite. Un temps médecine personnalisée,médecine des 4P (« prédictive, préventive, personnalisée et participative »), elle est aujourd’hui médecine de précision. De quoi est-il donc question ?

Lors de cette journée, nous examinerons certaines des avancées des big data en psychiatrie : les champs de réalisations, les enjeux théoriques et pratiques qu’ils peuvent mobiliser. Le dialogue des sciences humaines et sociales et de la médecine, nous permettra d’interroger les cadres conceptuels et lesoutils susceptibles de soutenir l’implication des professionnels dans la nécessaire régulation de ces avancées préservant la place de la personne dans les soins.

Programme

8h30 – Accueil des participants

9h00 – Introduction à la journée

Corinne Bouchoux - Sénatrice du Maine et Loire, Vice-Prés. du Groupe écologiste du Sénat, Membre de la CADA, Auteure du rapport sénatorial «Refonder le droit à l’information publique à l’heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique»

- Sénatrice du Maine et Loire, Vice-Prés. du Groupe écologiste du Sénat, Membre de la CADA, Auteure du rapport sénatorial «Refonder le droit à l’information publique à l’heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique» Francky Trichet - Adjoint au Maire de Nantes Innovation et Numérique

- Adjoint au Maire de Nantes Innovation et Numérique Stéphane Tirard - Prof. d’épistémologie et d’histoire des sciences, Centre François Viète, Univ. Nantes

Session 1 – Le numérique en psychiatrie

09h15 – Introduction - Président de séance & Modérateur Marc Cuggia - Prof. de biostatistiques, Fac. de médecine Univ. Rennes, Membre du G.I.R.C.I. Georges Fischman - Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, Centre hospitalier Sainte-Anne, Président du Centre d’Epistémologie clinique Paris

- Prof. de biostatistiques, Fac. de médecine Univ. Rennes, Membre du G.I.R.C.I. - Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, Centre hospitalier Sainte-Anne, Président du Centre d’Epistémologie clinique Paris 09h30 – « Les promesses de la génomique en psychiatrie» Maël Lemoine - Maître de conférences en philosophie des sciences, Univ. Tours

10h15 – Pause café

10h30 – « Quelles conséquences de l’avènement des objets connectés sur les conceptualisations des troubles mentaux et de leur prise en charge ? Un retour d’expérience à propos des TOC » Xavier Briffault - Chargé de recherche en sciences sociales et épistémologie de la santé mentale, CNRS-CERMES3

- Chargé de recherche en sciences sociales et épistémologie de la santé mentale, CNRS-CERMES3 11h15 – « Machine learning et données textuelles en psychiatrie » Louis Falissard - Laboratoire de Neurosciences computationnelles, Univ. Oxford

12h00 – Déjeuner libre

Session 2 – La personne dans les soins psychiatriques

13h30 – Introduction - Président de séance & Modératrice Bernard Pachoud - Psychiatre, Professeur de Psychopathologie, Université Paris Diderot Rachel Bocher - Psychiatre Chef de service à l’Hôpital Saint Jacques Nantes

- Psychiatre, Professeur de Psychopathologie, Université Paris Diderot - Psychiatre Chef de service à l’Hôpital Saint Jacques Nantes 13h45 – « Les enjeux sociaux de la médecine prédictive. L’exemple de l’émergence du diagnostic de la démence précoce et de la schizophrénie dans la première moitié du XXe siècle » Hervé Guillemain - Maître de conférences en histoire contemporaine, Univ. Le Mans

- Maître de conférences en histoire contemporaine, Univ. Le Mans 14h30 – « Enjeux juridiques de l’utilisation des données en psychiatrie » Mathias Couturier - Maître de conférences en droit privé, Univ. Caen

15h15 – Pause café

15h30 – « Une critique phénoménologique de la raison théorico-pratique psychiatrique », Armelle Grenouilloux - Psychiatre philosophe, Chercheure associée au Centre François Viète, Nantes

- Psychiatre philosophe, Chercheure associée au Centre François Viète, Nantes 16h15 – « Le diagnostic centré sur la personne : un processus intégratif » Michel Botbol - Prof. de pédopsychiatrie, Fac. de médecine Univ. Brest, Membre du Bureau du Collège International de la Médecine centrée sur la Personne

17h00 – Conclusion

Grands témoins