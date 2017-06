Annonce

Argumentaire

Pays géant de la rive sud de la Méditerranée, l’Algérie demeure, sans aucun doute, un des pays les moins connus du Maghreb. Ayant échappé à la vague des révolutions des pays arabes qui a vu l’ébranlement et la chute de régimes dictatoriaux mais ayant expérimenté, depuis son indépendance, des contestations sociales et de crises politiques gravissimes, l’Algérie demeure un pays dont les lectures restent pour le moins difficiles et les analyses globales encore trop rares.

Il n’existe pas, aujourd’hui d’ouvrage de référence qui propose une analyse multidimensionnelle de l’Algérie d’aujourd’hui. Cet ouvrage se propose de combler cette lacune en offrant au lecteur une photographie analytique des dynamiques qui ont marqué l’Algérie de ces vingt dernières années

Cet ouvrage se propose d’examiner les nouvelles donnes qui tissent les réalités de l’Algérie d’aujourd’hui : redéfinition des enjeux politiques et institutionnels, recomposition des territoires et des espaces économiques, émergences de nouvelles élites politiques et économiques, renforcement des politiques économiques néolibérales, affirmation de nouvelles identités culturelles et religieuses, renforcement des inégalités sociales, renouvellement des débats culturels et intellectuels…

Cette photographie de l’Algérie d’aujourd’hui reposera sur une déclinaison de thématiques qui renvoient à des enjeux cruciaux qui font sens dans la société algérienne. Ainsi la question de la place du Sahara, la question de l’eau, celle des réformes économiques et politiques, celle de l’économie de rente et celle des héritages historiques (français et ottoman) sont centrales dans les débats aujourd’hui en Algérie. Le décryptage des jeux politiques, l’analyse de la sortie du conflit des années 1990, la gestion de la question linguistique et de l’amazighité, les formes de la contestation sociale, les diverses expressions du religieux, les modes d’affirmation de la jeunesse algérienne, la place des médias donneront la mesure des mutations, des problèmes et des défis auxquels fait face l’Algérie au présent.

Modalités de soumission

Les propositions de contribution (un titre et une demi-page) son attendues

jusqu’au 30 juin 2017.

Elles sont à adresser à karima.direche@irmcmaghreb.org et à romain.costa@irmcmaghreb.org Les contributions devraient être courtes (28.000 signes, 8 pages word) et livrées au plus tard le 30 septembre 2017

Comité de sélection