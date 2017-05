Annonce

Argumentaire

Quelques précurseurs se sont interrogés il y a déjà un quart de siècle sur les enjeux liés au vieillissement des populations en Afrique en mettant notamment en relief les risques de dégradation des conditions de vie des personnes âgées compte tenu à la fois de l’augmentation prévisible de leur nombre et du contexte de bouleversements socio-économiques, socio-démographiques et socio-culturels caractérisant le continent. Dans le même temps, l’importance de cette thématique dans le champ de la santé publique était soulignée alors même qu’était attendu un schéma selon lequel la mortalité par maladies infectieuses irait en diminuant tandis que celles liées aux maladies dégénératives et cancéreuses allait augmenter. Toutefois, les connaissances relatives au caractère pluriel de la vieillesse en Afrique restent aujourd’hui parcellaires bien que la fréquente vulnérabilité des personnes âgées apparaisse indéniable, que ce soit dans les pays sub-sahariens ou en Afrique septentrionale. Des enjeux liés au vieillissement de la population africaine transparaissent à travers des travaux portant sur les solidarités intergénérationnelles en Afrique mais aussi sur les liens entre démographie et politiques sociales. Si la nécessaire pluridisciplinarité des approches à mobiliser n’est plus à démontrer, il en est de même du caractère incontournable des liens à effectuer entre approches quantitative et qualitative. Car outre le manque criant de données relatives aux caractéristiques et aux conditions de vie des personnes âgées dans la grande majorité des pays africains, force est de constater que les sources de données disponibles via les grandes enquêtes ou les recensements de population ne permettent pas de saisir l’entièreté de la complexité des enjeux.

Face à ces constats préliminaires, le présent appel vise un double objectif :

d’une part, mettre en exergue la pluralité des manières de vieillir aujourd’hui sur le continent africain en mobilisant différentes approches disciplinaires et en explorant de manière approfondie la diversité des contextes sociaux et territoriaux en présence. En effet, dans le prolongement des travaux menés jusque-là, on considère qu’il existe des vieillissements dans les Afriques. Il s’agit donc de chercher à saisir la variabilité des conditions de vie des personnes âgées en Afrique ainsi que la grande diversité des parcours de vieillissement ;

d’autre part, améliorer la compréhension des dynamiques à l’œuvre, notamment en matière d’évolution des contraintes auxquelles sont confrontés les personnes âgées et leur entourage, mais aussi de changement voire de transition dans les attentes et perceptions des personnes âgées. Ces éléments auront vocation à développer une vision prospective absolument nécessaire pour anticiper les changements démographiques à venir et la manière dont les sociétés et les individus devront s’adapter pour les accompagner en évitant que ne se cristallisent, ou s’accroissent, de multiples inégalités. Il s’agit ainsi, à travers ce second objectif, qui pointe le fort accroissement du nombre de personnes âgées et très âgées, de saisir comment se construisent les dispositifs collectifs pour y faire face : politiques publiques, infrastructures médico-sanitaires, solidarités familiales et intergénérationnelles. Des thèmes cruciaux visant à caractériser le nouveau défi que va devoir relever l’Afrique tout en ne faisant pas du vieillissement de l’Afrique un facteur supplémentaire de crise sociale.

Cet appel à articles vise à prolonger les travaux existants sur ces questions et à faire du numéro 158 de la revue Gérontologie et société un numéro introductif de référence quant aux questions majeures que pose la réalité contrastée des vieillissements en Afrique. Il invite à une contribution de l’ensemble des chercheurs travaillant sur le vieillissement démographique et individuel en Afrique, au travers d’approches interdisciplinaires.

Quelques grandes thématiques susceptibles d’alimenter ce numéro peuvent être évoquées sans pour autant constituer un cadre limitatif, les coordinateurs du numéro souhaitant que celui-ci mette en regard des réalités contrastées reflétant la diversité des sociétés constitutives du continent. Les contributions proposées pourraient néanmoins s’articuler autour des axes suivants, au sein desquels les problématiques liées à la protection sociale et au genre seront abordées de manière transversale :

Analyses des spécificités du vieillissement démographique dans différents contextes sociaux et territoriaux du continent : s’il est clairement établi que le nombre des personnes âgées devrait très rapidement augmenter dans les prochaines années, l’ampleur de cette évolution variera notablement d’un contexte à l’autre et ce processus s’articulera avec des évolutions contrastées en matière de proportion représentée par les personnes âgées dans chaque population.

. Santé et vieillissement : étude des écarts entre, d’une part, demande de biens et services de santé et, d’autre part, problèmes de solvabilité des Etats et difficultés individuelles d’accès (financière, matérielle, mais aussi culturelle) à ces services. Avec l’avancée en âge les besoins en biens et services de santé évoluent à la fois quantitativement et qualitativement. Cependant, relativement peu d’études ont pour l’instant été menées sur les besoins sanitaires des plus âgés en Afrique. Des contributions permettant de déterminer ces besoins sont donc souhaitées. Par ailleurs, la médicalisation de la vieillesse est un phénomène récent en Afrique et de multiples éléments entravent l’accès à ces biens et services. Quels sont ces freins ? Sur quel socle doivent reposer les politiques sanitaires dirigées vers les plus âgés au Sud du Sahara ? Ces questions fondamentales constitueront le cœur de cet axe thématique.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Les auteurs sont invités à envoyer une proposition de contribution d’environ 6000 signes (espaces compris)

avant le 26 mai 2017

en indiquant, outre le titre de la contribution proposée, l’axe de l’appel auquel elle se rattache, ses objectifs, sa problématique, la méthodologie mobilisée (enquêtes, données et méthodes d’analyse) ainsi que quelques références bibliographiques (5 au maximum).

Les propositions sont à envoyer à cnavgerontologieetsociete@cnav.fr sous la forme d’un fichier intitulé NomAuteur_GetS_VieillissementsAfrique.doc

Les auteurs dont la proposition de contribution aura été retenue seront informés le 23 juin 2017 au plus tard et devront soumettre un article complet pour le 11 décembre 2017 au plus tard.

Coordination du numéro

Muriel SAJOUX[1]

Enguerran MACIA[2]

Ousseynou KA[3]

Daniel REGUER[4]

Comité Scientifique

Frédéric BALARD - Université de Lorraine, 2L2S

- Université de Lorraine, 2L2S Aline CHAMAHIAN - Université de Lille SHS, CeRIES

- Université de Lille SHS, CeRIES Ousseynou KA - Université Alioune Diop de Bambey/ Centre de gérontologie et Gériatrie de Dakar / Bureau de la Santé des Personnes Âgées du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Sénégal.

Université Alioune Diop de Bambey/ Centre de gérontologie et Gériatrie de Dakar / Bureau de la Santé des Personnes Âgées du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Sénégal. Enguerran MACIA - UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS/Université Cheikh Anta Diop / Université Gaston Berger/ Université de Bamako / CNRST).

UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS/Université Cheikh Anta Diop / Université Gaston Berger/ Université de Bamako / CNRST). Sophie PENNEC – Ined

Ined Daniel REGUER - Université du Havre, IDEES/CIRTAI (UMR 6266)

Université du Havre, IDEES/CIRTAI (UMR 6266) Muriel SAJOUX - Université de Tours, UMR 7324 CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES - CNRS)

Université de Tours, UMR 7324 CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés (CITERES - CNRS) Dominique SOMME - Université de Rennes 1, Faculté de Médecine / CHU de Rennes, chef du service de Gériatrie / CRAPE, EHESP