Annonce

Durée de la mobilité : 3 mois

Prochaine date limite de candidature : 31 Mai 2017

Période du séjour : Entre les mois de septembre et décembre 2017

Modalités financières

Une aide de 5 000 euros est attribuée pour le séjour de 3 mois. Elle est destinée à couvrir les frais de transport et de séjour. En outre, la FMSH et l’ICS assurent un soutien scientifique et logistique (mise à disposition d’un espace de travail, aide pour trouver un logement, lettres pour les bibliothèques, etc.).

Critères d’éligibilité

Les candidats doivent être engagés dans des recherches en sciences humaines et sociales qui puissent s’intégrer dans le programme stratégique de recherche de l’ICS « Sociétés en mutation : Héritages et Défis ». Ce programme se décline en 7 groupes de recherche ;

Pour pouvoir présenter leur candidature, les chercheurs doivent être ressortissants d’un pays de l'union européenne et être associés à une institution de recherche française ;

Ils doivent être titulaires d'un doctorat. La thèse doit avoir été soutenue après 2010. Il n'y a pas de limite d'âge.

Critères et processus de sélection

Un comité de sélection composé de membres de la FMSH, de l’ICS et d’experts externes, analysera les candidatures au regard des éléments suivants :

La qualité du dossier scientifique et de la méthodologie développée

La pertinence d’aller au Portugal au regard du projet déposé et du parcours du candidat

La capacité à identifier des contacts scientifiques sur place

Éléments du dossier de candidature

Les postulants sont invités à candidater

avant le 31 Mai 2017

sur la plateforme en ligne. Les candidatures peuvent se faire en français ou en anglais.

1. Rendez-vous sur la plateforme http://calls.msh-paris.fr et entrez dans l’espace « Researcher Workspace » ;

2. Identifiez-vous si vous avez déjà créé un compte, le cas échéant créez un compte ;

3. Remplissez votre profil puis cliquez sur « create a new application » ;

4. Sélectionnez l’appel : « Programme Atlas OUTGOING ANNEE 2017», puis: « FMSH-ICS : France > Portugal » ;

5. Remplissez tous les onglets d’information ;

6. Dans le dernier onglet « Documents », téléchargez sous forme d’un document électronique unique au format pdf, votre dossier de candidature qui sera composé des pièces suivantes :

Un CV de maximum 2 pages ;

La copie du diplôme de la thèse ;

Une lettre de recommandation ;

Un exposé de 10 000 signes maximum (espaces et notes compris) composé de :

la problématique et les objectifs du projet de recherche ; une bibliographie ; le détail du programme du séjour de terrain (lieux et institutions à visiter, contacts).

(espaces et notes compris) composé de :

7. Vous pouvez sauvegarder votre candidature sans la soumettre pour y revenir plus tard ou la soumettre définitivement. Lorsque vous aurez soumis votre candidature, vous recevrez un email de confirmation. Attention, si votre candidature n’est pas soumise, elle ne sera pas étudiée.