Annonce

Présentation

Le Codes 93, Comité départemental d’éducation à la santé en Seine-Saint-Denis organise une journée d'échanges consacrée à l'éducation nutritionnelle, à la promotion de l'activité physique et à la précarité. Elle aura lieu le mardi 27 juin 2017 à la faculté de médecine de Bobigny. Il s’agit d’une journée gratuite à l’intention des professionnels et bénévoles des champs sanitaire, social et éducatif de la région Ile-de-France. Cette journée est proposée autour de la question : « Est-il pertinent de continuer à mettre en place des actions d'éducation nutritionnelle et de promotion d'activité physique dans le contexte actuel ? » Elle proposera des tables rondes, des séances plénières et des ateliers qui permettront aux financeurs, chercheurs et acteurs de terrain de se rencontrer et d'échanger.

Objectif général de la journée



Permettre aux acteurs locaux d'exprimer leurs difficultés et de trouver des leviers pour la conception ou la mise en œuvre de leurs projets en éducation nutritionnelle et promotion de l'activité physique auprès des publics en situation en précarité.

Objectif spécifiques

Mutualiser les compétences et expériences professionnelles pour la réalisation d'une évaluation et favoriser la réflexion et les échanges entre acteurs de terrain.

Comité scientifique