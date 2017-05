Annonce

Argumentaire

Volumen est une revue de vulgarisation scientifique éditée depuis 2008 par l’asbl d’études antiques ROMA (Belgique). Publiée en français, au rythme d’une fois par an, la revue internationale souhaite favoriser la diffusion des travaux qui traitent de manière novatrice des civilisations antiques et de leurs rapports. Volumen s’adresse à un public diversifié, composé de spécialistes et de non spécialistes ; pour cela, les articles doivent être rédigés dans une langue à la fois précise et soignée mais accessible aux lecteurs non spécialisés.

Le prochain numéro de Volumen (n°17-18, 2017) sera consacré à deux thèmes :

voyager dans l’Antiquité ;

la corruption dans les civilisations antiques.

Une section « Varia » complètera ce numéro : il est donc possible de soumettre un article ne correspondant pas aux thèmes de l’année mais répondant aux objectifs de Volumen. Toutes les approches sont les bienvenues : historique, littéraire, linguistique, philosophique, juridique, etc.

Le thème du voyage dans l’Antiquité pourra être abordé sous différents angles :

les destinations plus ou moins lointaines des voyageurs

les conditions de voyages : par voie maritime ou par voie de terre, équipements, accueil et hébergement

Les grandes routes traversant le monde antique aux différentes époques et les initiatives de créations d’itinéraires, de réseaux de routes et pistes (ex : les voies romaines, le réseau routier de Shulgi d’Ur en Sumer, …)

les différentes types de voyages : religieux, officiels, professionnels, privés (ex : pèlerinages vers les grands sanctuaires du monde grec ou du Proche-Orient ou vers des sanctuaires plus régionaux comme par exemple en Gaule, déplacements de gouverneurs romains vers leurs provinces, déplacements militaires tels l’Anabase ou les déplacements de légions romaines, les itinéraires commerciaux, etc.)

traversées caravanières de déserts (ex : dans les déserts égyptiens et le Sinaï, dans le Sahara, dans l’Iran, l’Arabie ou la Syrie ancienne, etc.)

le voyage en littérature : périples mythiques ou légendaires

etc.

De même que le thème de la corruption dans les civilisations antiques :

la corruption en politique et dans l’administration (ex : corruption dans l’administration de Deir el-Medina à travers les ostraca, corruption et magistratures locales, etc.)

la corruption en droit

la corruption en philosophie et en morale (ex : conception de la nature humaine)

corruption et jeux panhelléniques

corruption et religion (ex : corruption des oracles)

les grandes figures antiques de la corruption (ex : Verrès, Salluste, Tigellin, Alcibiade, etc.)

etc.

Ces pistes de recherche sont présentées à titre d'exemple et ne sont pas exhaustives. D'autres approches sont les bienvenues.

Le protocole et les modalités de soumission sont les suivants :

la langue de rédaction est le français ;

l’article doit compter entre 2000 et 5000 mots ;

un résumé en français et traduit en anglais doit accompagner l’article ;

l’article doit parvenir au format .doc ou .docx ;

les illustrations doivent être libres de droits ou, dans le cas contraires, les auteurs doivent soit en détenir les droits soit avoir reçu une autorisation écrite de publication de la part du détenteur des droits ;

la bibliographie et les notes de bas de page doivent correspondre aux standards de la revue (les règles sont disponibles sur le site web de l’asbl ROMA : www.roma-asbl.be > revue Volumen > Devenir auteur pour Volumen ?)

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Pour le numéro (2017) à paraître durant le premier trimestre de 2018, les articles doivent être remis

au plus tard le 22 septembre 2017.

Ils sont à envoyer à mahy.asblroma@yahoo.fr ou à asblroma@yahoo.be. Ils seront examinés par le comité de lecture de la revue, qui signalera les corrections éventuelles à l’auteur. Une nouvelle date de remise de l’article dans une version corrigée et définitive sera alors fixée en accord avec l’auteur.

Comité scientifique de la revue Volumen