Le réseau et ses objectifs :

Suite au succès de la journée d’étude doctorale « Maternités, Paternités : Représentations, Pratiques, Nouvelles perspectives », organisée le 9 juin 2016 à Paris Diderot-Paris 7 par Myriam Chatot, Sophie de Chivré, Graziani Ghislain et Nouri Rupert, il nous a semblé important de favoriser les rencontres entre jeunes chercheur.e.s travaillant sur ces thèmes. Nous avons donc décidé de pérenniser cette ambition en fondant le Réseau d’Études Pluridisciplinaires sur les Paternités et les Maternités (REPPaMa) et en organisant des ateliers qui permettront à la fois de fédérer de jeunes chercheur.e.s (doctorant.e.s et jeunes docteur.e.s) et de créer des rendez-vous scientifiques autour de ces thématiques.

Ces ateliers du REPPaMA aborderont notamment les représentations et pratiques liées à la parentalité, aux maternités et paternités – d’un point de vue biologique, légal et/ou social – dans des contextes géographiques, historiques, économiques, sociaux, culturels différents. « Être père » ou « être mère » renvoie à une multitude de pratiques, d’enjeux, de définitions suivant les espaces, les époques et les groupes sociaux. Comment hommes et femmes s’approprient-ils les identités parentales et quelles sont les positions assignées à chacun des deux sexes dans leur rapport à la parentalité ? Quelles sont les manières d’endosser, voire de performer, les rôles perçus comme paternels ou maternels dans une société donnée à un moment donné ?