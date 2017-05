Annonce

Daniel Baloup (Université Toulouse-Jean Jaurès),

Jacques Paviot (Université Paris-Est Créteil)

À partir de la deuxième moitié du XIe siècle, les royaumes ibériques chrétiens s’étendent territorialement aux dépens des puissances musulmanes installées dans la péninsule depuis les années 710-720. Ce phénomène — généralement désigné sous le nom de Reconquête — se prolonge de façon discontinue sur un temps long : la première conquête d’importance, la prise de Tolède, intervient en 1085 ; à la fin des années 1260, seules les régions soumises à l’émir de Grenade demeurent indépendantes des pouvoirs chrétiens ; et il faut attendre 1492 pour voir la capitale nasride investie par les troupes castillanes.

La chronologie et les circonstances de l’expansion expliquent le caractère composite des royaumes ibériques chrétiens : les pratiques de colonisation évoluent sensiblement tout au long de la période, ce qui a des effets importants sur la composition et la répartition de la population, ainsi que sur l’organisation sociale. C’est surtout pour les époques les plus tardives que l’historiographie a mis en évidence la singularité des espaces frontaliers : pendant deux siècles, à partir des années 1260, la ligne de partage territorial entre l’émirat nasride et ses voisins chrétiens reste globalement stable. L’interaction régulière et pérenne avec les Grenadins — qui n’est pas forcément ni uniquement militaire — apparaît comme la principale caractéristique de cette « société de frontière ». Un autre aspect important est l’éloignement des centres de décision, même si cet éloignement est relatif et variable : alors que les guerres civiles qui secouent les royaumes ibériques à la fin du Moyen Âge obligent parfois le pouvoir royal à se retirer des confins, la reprise de l’affrontement avec Grenade induit périodiquement la présence physique du souverain sur la frontière.

Dans ce contexte, la noblesse possessionnée sur la frontière adopte-t-elle des comportements politiques spécifiques, différents de ceux observés dans d’autres régions ? La journée d’étude aura pour objet d’apporter des éléments de réponse à cette question, en privilégiant deux axes de réflexion : celui des relations avec la royauté, et celui de l’inscription des nobles de la frontière dans les réseaux nobiliaires qui, aux XIVe-XVe siècles, parcourent la péninsule (sans toujours respecter les limites entre les différents royaumes). Il s’agira, au fond, d’éprouver la pertinence de la catégorie « noblesse de frontière » dans l’analyse des relations de pouvoir et des rapports de force qui se manifestent en péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge.

La journée d'étude aura lieu à l'Université Paris-Est Créteil, salle Erasme (bâtiment i, 2e étage, salle i3-218).

10h00 Sara Fourcade, Jacques Paviot (Université Paris-Est Créteil) et Daniel Baloup ( Université Toulouse – Jean Jaurès) Introduction.

10h45 Olivier Biaggini (Université Paris III Sorbonne Nouvelle) L'espace de la frontière et la légitimation du pouvoir nobiliaire dans l'œuvre de Don Juan Manuel

11h15 Maria de Lurdes Rosa (Universidade Nova de Lisboa) Courage, audace, courtoisie : comportements chevaleresques de la noblesse portugaise dans le contexte de la définition du nord d'Afrique comme frontière de la Reconquête

11h45 Juan Luis Carriazo Rubio (Universidad de Huelva) Noblesse, frontière et mémoire dans l'Andalousie du bas Moyen Âge

12h15 Discussion

(Universidad de Huelva) Noblesse, frontière et mémoire dans l'Andalousie du bas Moyen Âge 12h15 Discussion

