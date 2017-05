Annonce

Présentation

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme du deuxième séminaire HEnsA20, porté par le Bureau de la Recherche Architecturale Urbaine et Paysagère et le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, co-organisé par l’ENSA de Toulouse et l’ENSAP de Bordeaux, qui se tiendra le vendredi 9 et le samedi 10 juin prochain.

La première journée de séminaire, qui se tiendra à l’ENSA Toulouse, sera consacrée à l’histoire de l’enseignement à Toulouse ainsi qu’aux interventions issues de l’appel à communications national dont le thème porte sur les « Pratiques pédagogiques et écrits théoriques ». La seconde journée, qui se tiendra à l’ENSAP Bordeaux, sera consacrée à l’histoire de l’enseignement au sein de cette école ainsi qu’à un temps d’échange autour des outils et programme de recherche.

D’un point de vue pratique, un bus a été prévu afin de faciliter les déplacements d’une école à l’autre (départ de Toulouse vers 18 heures, arrivée à Bordeaux vers 21h30). Une participation de 10 euros sera demandée (l’argent sera récolté dans le bus, si possible en liquide, sinon par chèque, l’ordre reste à préciser). Nous vous invitons à vous munir d’un encas pour le dîner du vendredi.

Afin d’anticiper au mieux le nombre de places nécessaires pour la réservation du bus, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire impérativement avant le vendredi 26 mai sur le lien suivant : https://www.inscription-facile.com/form/j1EkZSBBbAhMABbt3rU6.

A partir de ce même lien, vous avez également la possibilité de vous inscrire au déjeuner du vendredi à Toulouse (participation de 12 euros).

Programme

Vendredi 9|06 - ENSA Toulouse

L’histoire de l’enseignement à Toulouse

9h - Accueil

Monique REYRE (Directrice de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse)

9h30 - Modération : Anne-Marie Châtelet (ENSA Strasbourg, EA 3400 ARCHE)

Laurence CHEVALLIER (ENSA Toulouse, UMR Passages CNRS 5319) et Constance RINGON (ENSA Toulouse, LRA) Archives toulousaines : état des lieux

11h15/11h30 - Pause

11h30 - Le rôle de la recherche dans l’enseignement à l’ENSA de Toulouse

Modération : Enrico CHAPEL (ENSA Toulouse, LRA)

Pierre FERNANDEZ, Michel LEGLISE, Gérard RINGON, Gérard TINE

12h30 - Pause déjeuner

Pratiques pédagogiques et écrits théoriques

14h Visite des locaux de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse

14h30 Modération : Gilles-Antoine Langlois (ENSAP Bordeaux, UMR Passages CNRS 5319, associé LéaV)

Amandine DIENER (ENSA Strasbourg, EA 3400 ARCHE) Le cours de théorie de l’architecture à l’École des beaux-arts au XXe siècle. Evolution des approches pédagogiques au prisme des supports d’enseignement

16h/16h30 - Pause 16h30

Maxime DECOMMER (ENSA Paris Malaquais, ACS UMR AUSser CNRS 3329) Les stages et la pratique opérationnelle dans la formation des architectes ; le cas de l’Antenne pédagogique expérimentale de Cergy-Pontoise, 1970-1975

Samedi 10|06 - ENSAP Bordeaux

L’histoire de l’enseignement à Bordeaux

9 h30 - Accueil

Martin CHÉNOT (Directeur de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux)

9h45 - Modération : Daniel Le COUÉDIC (Université de Bretagne Occidentale, Géoarchitecture EA 2219)

Laurence BASSIÈRES (ENSA La Villette et ENSAP Bordeaux, ATTHEP) Création et évolution de l’école régionale d’architecture de Bordeaux

10h30/11h00 - Pause

11h - Modération : Marie-Jeanne DUMONT (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS, UMR AUSSER 3329)

Gilles-Antoine LANGLOIS (ENSAP Bordeaux, UMR Passages CNRS 5319, associé LéaV) Eté 68 : Edmond Lay, Pierre Lajus et l’atelier de Tarbes

13h30 – Les pédagogies d’une école d’architecture et de paysage

Modération : Gilles RAGOT (Université Bordeaux Montaigne)

Bruno FAYOLLE-LUSSAC, Vincent AUZANEAU, Isabelle AURICOSTE

Outils et programmes de recherche

15h - Bilan et perspectives

16h - Visite des locaux de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux

Séminaire hensa20

Histoire de l’enseignement de l’architecture au 20e siècle

Programme de recherche 2016-2020 soutenu par le Comité d’histoire et le service de l’architecture de la direction générale des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication.

Responsables scientifiques du projet