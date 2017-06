Annonce

Programme

Mardi 6 juin

Le mardi 6 juin, le 5e atelier méthodologique de l'ARIP (Association de Recherche sur l'Image photographique) aura lieu. Nous aurons le plaisir d’accueillir Louise Barré (Université Bordeaux-Montaigne).

Louise Barré est Doctorante au Laboratoire des Afriques dans le Monde (LAM), de l'Université Bordeaux-Montaigne

Titre de son intervention : Représentation photographique de la« femme évoluée » en contexte postcolonial (Côte d’Ivoire, 1964)

Résumé de son intervention

En Côte d’Ivoire, quatre ans après l’indépendance de 1960, le journal du Parti Unique, Fraternité, déploie un imaginaire officiel du « développement » à travers le medium photographique. Cet acteur d’une représentation normative d’une « femme évoluée » suggère que la « modernité », telle qu’elle est pensée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) tiendrait non pas seulement à une changement économique, mais aussi à une transformation des habitudes corporelles féminines. C’est du moins ce que peut suggérer l’analyse des photographies qui accompagnent la réforme de la famille votée en 1964 : une certaine discipline du corps, le changement du vêtement, l’effacement de la nudité sont autant de marqueurs visuels qui disent plus et au-delà du discours textuel. Dans un contexte de censure, où peu de sources relatent les réactions populaires face à cet important changement législatif, l’étude des sens pluriels de l’image photographique peut-elle nous informer de la diffraction du message officiel, ou encore de la possibilité de réceptions multiples?

Rendez-vous le mardi 6 juin en salle CIRHAC de 18h à 20h à l’INHA (Galerie Colbert)

Mardi 13 juin

Le 6e atelier méthodologique de l’ARIP aura lieu le mardi 13 juin 2017. Nous aurons le plaisir d’accueillir Marlène Van de Casteele (Université Lumière LYON 2) et Julie Martin (Université Toulouse Jean Jaurès).

Jeudi 22 juin

L’ARIP vous invite à écouter et discuter avec Clara Bouveresse en salle Demargne (INHA, Galerie Colbert) à l’occasion de la parution de son livre, Histoire de l’agence Magnum. L’art d’être photographe, chez Flammarion. Ce livre est fondé sur sa thèse de doctorat menée sous la direction de Michel Poivert et de Jean Kempf à l’université Paris 1.

26 septembre 2017

Le 7e atelier méthodologique de l’ARIP aura lieu le mardi 13 juin 2017. Nous aurons le plaisir d’accueillir Chiara Naldi (Université de Udine, Italie) et Fabiana Bruce (Université Fédérale Rurale de Pernambuco, Brésil)

5 Décembre 2017

Le 9e atelier méthodologique de l’ARIP aura lieu le mardi 13 juin 2017. Nous aurons le plaisir d’accueillir Yogan Muller (La Cambre-Horta, Belgique)