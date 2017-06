Résumé

L’atelier „Les tendances actuelles de la recherche médiéviste en France » souhaite offrir un forum pour les professeurs et autres enseignants-chercheurs, pour les post-doctorants, les doctorants et les étudiants en histoire médiévale afin qu’ils puissent débattre et échanger intensément sur les tendances actuelles de la recherche. À cette fin, quatre champs de recherche de la médiévistique francophone actuelle seront plus particulièrement examinés. Les échanges entre chercheurs germanophones et francophones doivent permettre à chacun de trouver une source d’inspiration dans la culture scientifique de leurs interlocuteurs. Dans le même temps, il s’agira de réfléchir aux sources éventuelles d’incompatibilités. L’objectif consistera à identifier et à développer les possibilités de coopération entre chercheurs allemands et français