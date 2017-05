Annonce

Argumentaire

Le Département des Alpes de Haute-Provence organise en 2017 la deuxième édition des Rencontres archéologiques départementales. Cette manifestation scientifique et culturelle, gratuite et ouverte à tous, a pour objectif de proposer un état des lieux des recherches archéologiques récentes conduites dans les Alpes provençales. Tout en valorisant la richesse archéologique de ce territoire, il s’agit de restituer au public les résultats des principales opérations et de permettre aux archéologues de présenter les résultats de leurs travaux. L’objectif est également d’offrir un moment d’échange et de convivialité à ces derniers, quelles que soient leurs spécialités chronologiques ou leurs organismes de rattachement. L’édition 2017 comportera une session thématique sur la recherche archéologique dans la vallée de l’Ubaye, suivie d’une session d’actualité diachronique consacrée aux Alpes provençales.

Les Rencontres archéologiques départementales sont organisées en partenariat avec l’IUT d’Aix-Marseille site de Digne-les-Bains, qui accueille la manifestation dans ses locaux. La diffusion de l’événement, qui s’inscrit dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, reçoit l’appui de la ville de Digne-les-Bains et de l’Inrap. La librairie la Ruelle (Digne-les-Bains), proposera un stand de vente d’ouvrages dédié à l’histoire, à l’archéologie et au patrimoine local.

Inscription nécessaire pour la participation à la journée et au repas (gratuit), à l’adresse archeologie@le04.fr ou par téléphone au 04.92.30.04.35, avant le 31 mai 2017.

Programme

9h : Café, accueil des participants

9h15 : Mot d’accueil

La recherche archéologique dans la vallée de l’Ubaye

9h30 : L’archéologie dans la vallée de l’Ubaye : des érudits du XIXe siècle aux recherches actuelles ( Delphine ISOARDI /CCJ – UMR 7299 ; Florence MOCCI / CCJ – UMR 7299)

10h15 : Archéologie du lac de Serre-Ponçon : approche méthodologique et études de cas en Ubaye (Karine RAYNAUD / Ass. Patrimoine et Archéologie dans le Sud des Alpes)

11h00 : Pause

Actualités archéologiques dans les Alpes provençales

11h30 : A la recherche du rempart antique et de la cathédrale de Gap (Lucas MARTIN / Inrap)

12h00 : Les fouilles préventives du Castrum de Lazer dans les Hautes-Alpes : 1989-2016 (Florian BONVALOT / Eveha, Laurent FIOCCHI / Eveha)

12h30 : Pause déjeuner (buffet sur site, gratuit sur inscription)

14h00 : Pas si vide ! Le Paléolithique supérieur dans les Préalpes du sud : les Prés de Laureet la moyenne vallée du Jabron (Antonin TOMASSO / université de Liège ; Guillaume PORRAZ /CNRS AnTeT, Louise PURDUE / CNRS CEPAM)

14h30 : Le Plan de Chateauredon : état des connaissances sur les occupations préhistoriques (Mathieu MANENT)

) 15h00 : La dendrochronologie dans les Alpes de Haute-Provence : résultats récents (Vincent LABBAS / LA3M – UMR 7298 ; Lisa SHINDO / CCJ – UMR 7299)

15h30 : Pause