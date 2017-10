Soutien à la recherche du comité pour l'histoire de l'Inserm

Annonce

Année universitaire 2017 - 2018

Présentation

L’Inserm, est un organisme public dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine.

Le Comité pour l’histoire de l’Inserm a été créé en janvier 2017 pour contribuer à une meilleure connaissance de l’institution, de ses travaux et plus largement de la santé et de la recherche médicale.

Pour la rentrée 2017, il propose un soutien financier aux étudiants de master qui s’engageront dans un mémoire de recherche concernant l’histoire de l’institution ou plus largement l’histoire de la recherche biomédicale et des questions de santé. Les candidats, historiens ou étudiants relevant d’une autre discipline mais intégrant dans leur mémoire une approche historienne significative, peuvent élaborer avec l’aide d’un directeur de recherche leur propre sujet. Des thématiques sont également proposées par le Comité.

Sur cette base, les candidats peuvent postuler selon les modalités suivantes :

Les candidatures seront examinées par le Comité. Elles seront impérativement accompagnées de la recommandation du directeur ou de la directrice du mémoire de recherche.

Le montant du soutien financier pourra atteindre un montant maximum de 3 000 euros en fonction des spécificités de chaque projet.

Les modalités de versement de l'aide financière seront précisées aux candidats une fois leur dossier retenu.Les dossiers de candidature doivent comprendre les documents suivants en pièce jointe d'un courriel indiquant les nom, prénom, adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques du candidat :

Retrouvez plus d’informations sur le site : http://histoire.Inserm.fr/

Modalités pratiques d'envoi des dossiers

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 20 octobre 2017

le formulaire de candidature ci-joint dûment rempli ;

une lettre par laquelle le candidat demande une aide pour un sujet défini en accord avec le directeur de recherches et s’engage à respecter la convention d’études s’il est retenu ;

un projet de recherche dactylographié (6 à 10 p.), mentionnant la problématique générale du sujet, les sources et les méthodes qui seront utilisées, et des éléments de bibliographie ;

un curriculum vitæ détaillé du candidat ;

une lettre de recommandation du Professeur sous la direction duquel la recherche sera menée, présentant l’étudiant et approuvant son projet ;

une photocopie de la carte d’étudiant ou une attestation de recherche fournie par l’université ou le centre de recherche du candidat.

Composition du comité

Les 9 membres du comité sont nommés par le Président-directeur général de l’Inserm pour une durée de 4 ans, renouvelable :

le Président : Pascal Griset , Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, co-auteur de l’ouvrage « Au cœur du vivant » rédigé à l’occasion du cinquantenaire de l’Inserm et spécialiste de l’histoire de l’innovation et des grandes institutions scientifiques

, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, co-auteur de l’ouvrage « Au cœur du vivant » rédigé à l’occasion du cinquantenaire de l’Inserm et spécialiste de l’histoire de l’innovation et des grandes institutions scientifiques 4 personnalités ayant contribué par leur action au développement et à l’excellence de l’Inserm : Yves Agid , Martine Bungener , Pierre Corvol , André Syrota

, , , 4 personnalités, spécialistes des enjeux sciences et société/Inserm : Florence Hachez-Leroy, Jean-Paul Gaudillière, Muriel Le Roux, Cécile Meadel

Membres de droit :