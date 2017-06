Résumé

Dans le cadre du CLe anniversaire de la Confédération canadienne, ce colloque entend interroger non seulement ce qui définit le Canada en 2017, mais aussi le comparer avec ce qui le définissait en 1867, au moment de la Confédération, ainsi qu’en 1967, lors du centenaire. Il souhaite de plus introduire une dimension prospective en réfléchissant aux éléments qui feront demain la spécificité du Canada. La réflexion sera orientée autour de trois axes correspondant aux valeurs, aux pratiques et aux représentations par lesquelles le Canada se définit.