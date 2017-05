Annonce

Argumentaire

Introduction au projet de recherche « Séances de cinéma : sémantique, pratiques et imaginaires » porté par les membres de Kinétraces, cette journée d’études vise à engager une réflexion sur la notion de séance dans la France des années folles, en interrogeant plus particulièrement ici les éléments alors en pleine mutation qui la définissent, tels que la salle, les pratiques et les techniques, ainsi que les liens entre cinéma et architecture, théâtre, littérature ou encore musique. Les années 1920 sont en effet charnières pour l’étude de l’évolution des conditions de monstration des films, entre stratégies de standardisation, développements de secteurs spécialisés et non-commerciaux, et usages créatifs de la séance. La journée se clôturera par une reconstitution de séance de projection du film La Tierra de los toros (1924) réalisé par Musidora, à la fois oeuvre cinématographique et théâtrale, spectacle mixte intégrant des numéros de danse et de chant sur scène.

Programme

Matinée

9h Accueil au CNC, Salle des Fresques, 32 rue Galilée, 75016 Paris

9h30 Présentation du projet « Séance » et introduction de la journée d’études par le comité d’organisation

Panel 1 : Les salles

10h Ouverture du panel par le président de séance : Laurent Véray (Université Paris 3)

(Université Paris 3) 10h10 Jean-Jacques Meusy (CNRS) : « Évolution de la séance de cinéma, des origines aux années 1920 »

(CNRS) : « Évolution de la séance de cinéma, des origines aux années 1920 » 10h40 Shahram Abadie (Ensa Clermont-Ferrand) : « Le cinéma sur la scène architecturale et urbaine. Les salles parisiennes des ‘‘Années folles’’ »

(Ensa Clermont-Ferrand) : « Le cinéma sur la scène architecturale et urbaine. Les salles parisiennes des ‘‘Années folles’’ » 11h30 Christophe Gauthier (École des Chartes) et Marco Consolini (Université Paris 3) : « Le Vieux-Colombier, un espace de culture théâtral et cinématographique »

(École des Chartes) et Marco Consolini (Université Paris 3) : « Le Vieux-Colombier, un espace de culture théâtral et cinématographique » 12h10 Annie Fee (University College London) : « Aller au cinéma à Paris pendant les années 1920 : une approche spatiale de l’histoire des salles de cinéma »

(University College London) : « Aller au cinéma à Paris pendant les années 1920 : une approche spatiale de l’histoire des salles de cinéma » 12h40 Questions

Après-midi

Panel 2 / Les pratiques

14h30 Ouverture du panel par le président de séance : Laurent Guido (Université Lille 3)

(Université Lille 3) 14h40 Marylin Marignan (Université Lyon 2) : « Unicité de la séance : de l’accompagnement musical aux intermèdes »

(Université Lyon 2) : « Unicité de la séance : de l’accompagnement musical aux intermèdes » 15h10 Charlotte Servel (Université Paris 7): « Les salles obscures des surréalistes »

Panel 3 / Les techniques

16h20 Ouverture du panel par le président de séance : Patrick de Haas (Université Paris 1)

16h30 Cristina Grazioli (Università di Padova) : « Espaces partagés : les relations entre lumière, projection, espace. Réflexions et expérimentations (1910-1930) »

17h Enrico Camporesi (Labex CAP, CRAL, EHESS) : « La séance et l’atelier – notes à partir de la soirée Dada du Coeur à barbe »

Soirée

Reconstitution de séance et projection

Au CNC, 12 rue de Lübeck, 75016 Paris



19h40 Présentation de la séance par Marién Gómez Rodríguez (Université Paris 3)

20h Projection du film La Tierra de los toros de Musidora (1924) avec reconstitution des intermèdes chantés et dansés (100’)

Interprète : Marie-Claude Cherqui

Accompagnement musical au piano : Adelon Nisi, élève de la classe

d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP)

Accompagnement musical à l’accordéon : Michel Viennot

Projection 35 mm, copie en provenance des AFF/CNC

Inscription

Entrée libre