Le projet scientifique et culturel du Louvre Abu Dhabi, premier musée universel dans le monde arabe propose une vision et une mise en œuvre de la notion de musée universel dans notre époque globalisée. Une exigence qui implique la réévaluation des notions d’œuvres d’art, de civilisation et d’universel héritées de l’Europe des Lumières à l’aune du monde multipolaire d’aujourd’hui, où les références sont multiples et dans un temps de réécriture permanente de l’histoire collective. Pour raconter cette histoire globale, le parcours du Louvre Abu Dhabi va à rebours de l’atomisation des collections muséales en proposant une muséographie décloisonnée des collections. Décloisonner les arts, les civilisations et les aires géographiques, pour mettre en valeur tant les échanges que les spécificités propres à chacune, est à l’image de la réalité multiculturelle et cosmopolite d’Abu Dhabi. S’appuyant sur une conception résolument comparatiste, le musée organise des dialogues d’œuvres de cultures différentes sous la forme de mises en regard. Ces mises en regards, ces vis-à-vis, invitent à penser la construction identitaire non pas dans la distinction ou dans le renforcement de la différence, mais dans la conjugaison des identités les unes aux autres.

Inauguré le 6 juillet 2016, le Centre Dominique-Vivant Denon est un nouveau lieu d’étude et de recherche au musée du Louvre. Il est dédié aux professionnels des musées, aux chercheurs et à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du Louvre et des musées. Il contribue d'une part au développement de la recherche produite par le musée et s’inscrit plus largement dans des partenariats avec des institutions culturelles et académiques, issus des disciplines des sciences humaines et sociales. Il propose d'autre part un accès à une grande diversité de fonds documentaires.

Ses domaines de référence portent sur le Louvre, son histoire, ses perspectives, sa place parmi les musées d’hier et de demain. Ses activités se définissent autour de quatre grands thèmes : l’espace architectural et urbain du musée, la place du monument et son histoire au cœur de la ville et du territoire, l’espace muséal et la présentation des collections à travers l’évolution des pratiques muséographiques, les missions du musée, l’histoire de son organisation et de son évolution socio-économique, la place du musée dans la société, la question de ses publics et de ses valeurs.

Vendredi 16 septembre : Histoire d’un lieu : de la Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux au Centre Dominique-Vivant Denon, par Isabelle le Masne de Chermont (BNF) et Françoise Mardrus, Centre Dominique - Vivant Denon (en lien avec les Journées Européennes du Patrimoine)

Vendredi 21octobre : Scénographier une exposition, échange entre Guilhem Scherf, Juliette Trey, musée du Louvre et Géraldine Thomas, scénographe

Vendredi 25 novembre : Qui était Dominique-Vivant Denon ? Par Marie-Anne Dupuy-Vachey, historienne de l’art

Vendredi 16 décembre : Écrire l’Histoire du Louvre à l’occasion de la publication Histoire du Louvre, Edition Fayard- musée du Louvre, 2016 par Geneviève Bresc-Bautier

Vendredi 20 janvier : La danse au musée, par Florence Dinet, chef de projet Petite galerie, Juan Felipe Alarçon, scénographe de l’exposition et Agnès Izrine, commissaire de l’exposition « Corps rebelle » au musée des Confluences de Lyon

Vendredi 24 février : La Grande galerie du Louvre, revisitée par Michel Goutal, architecte en chef des Monuments historiques et Néguine Mathieu, chef du service histoire du Louvre

Vendredi 24 mars : Le nouvel accrochage des salles de peintures françaises du Musée du Louvre par Sébastien Allard, directeur du département des Peintures

Vendredi 21 avril: Scénographier une exposition : de Paris à New York, exposer « Valentin de Boulogne », échange entre Sébastien Allard, directeur du département des Peintures, commissaire général de l’exposition au Louvre, Annick Lemoine, INHA et université de Rennes 2, commissaire et Juan Felipe Alarcon, scénographe

Vendredi 19 mai : Rendre sensible l’esprit des lieux : Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l’atelier au musée par Dominique de Font–Réaulx, directrice du musée Delacroix.

Vendredi 23 juin: Du Louvre des Lumières au Louvre Abu Dhabi : les enjeux d’un parcours muséographique inédit, par Jean-François Charnier, conservateur en chef du patrimoine, directeur scientifique de l’Agence France-Muséums - Louvre Abu Dhabi

Entrée gratuite, sur inscription dans la limite des places disponibles Centre-Vivant-Denon@louvre.fr

Tout public. Séances à 17h15 et à 18h30

Retrouvez toute la programmation du cycle de conférences des Vendredis Dominique-Vivant Denon sur :

http://www.louvre.fr/cycles/les-vendredis-dominique-vivant-denon/au-programme#tabs

Les inscriptions se font par courriel dans la limite des places disponibles :

Centre-vivant-denon@louvre.fr.

L’accès au Centre Dominique-Vivant Denon se fait par la porte des arts, dans la cour carrée du Louvre.