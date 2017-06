Résumé

Cette nouvelle revue francophone sera en en ligne et son champ portera sur histoire et linguistique et alliera aussi le monde des bigs datas. Elle se fondera sur les postulats d'une nouvelle discipline, la culturomique. La culturomique est un néologisme qui cristallise une discipline nouvelle qui mêle les nouvelles technologies, l’histoire mais aussi particulièrement la lexicologie et ses occurrences. Les profils recherchés sont ceux d'universitaires en histoire, en linguistique ou travaillant sur les outils numériques liés aux bigs datas, et ayant un intérêt pour les autres disciplines.