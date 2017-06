Annonce

Journées d’études Dimension Sexuée de la vie sociale, École des Hautes Études en Sciences Sociales – Centre Norbert Elias, Aix Marseille Université – IDEMEC

Journées organisées par Irène Théry (CNE) et Laurence Hérault (IDEMEC)

Argumentaire

Ces journées d’étude analyseront l’état civil comme une institution sociale complexe, à la fois outil d’identification des individus dans une perspective de police sociale et instance d’affiliation des personnes à la société dans une perspective plus anthropologique. Considéré d’un côté comme une preuve de l’état des personnes à vocation publique, et de l’autre comme un « conservatoire de la vie civile » relevant éminemment de la vie privée de chacun, l’état civil est composite : tout ce qu’il conserve n’a pas vocation à être accessible aux tiers, d’autant plus qu’il se modifie tout au long du parcours biographique, de la naissance à la mort. Ainsi, l’état civil est à la fois un élément constitutif de l’identité individuelle et une institution d’organisation des relations sociales.

Trois grandes questions seront envisagées : comment mettre en perspectives les prénotions et « évidences » qui sous-tendent nos représentations habituelles de l’état civil, à partir des pratiques de sociétés très différentes des nôtres ? Que nous apprend la récente réforme du changement de sexe/genre à l’état civil en France de 2016, tant sur la dynamique des relations entre associations et institutions, que sur les enjeux de catégorie sous-jacents aux conflits politiques ? Enfin, en quoi les choix des femmes en matière de nom (y compris de nom d’usage), éclairent-t-ils une question plus large : la dimension éminemment « relationnelle » de l’état civil ?

Programme

Jeudi 15 juin après-midi

(salle A)

sous la présidence de Jérôme Courduriès , Université Toulouse Jean Jaurès

Après-midi 14-18h : L’état civil en perspective, les apports des sciences sociales

14 h Introduction des journées. Laurence Hérault, Aix-Marseille Université, IDEMEC

14h30 La fausse morte et le fonctionnaire : une ethnographie des pratiques d’état civil en Anatolie centrale, Benoît Fliche , IDEMEC, Aix-en Provence.

, IDEMEC, Aix-en Provence. 15h30 Le statut civil coutumier pour le mouvement autonome kanak : un cadre pour la défense de la famille patriarcale, Christine Demmer, Centre Norbert Elias, Marseille.

16h30 Pause

17h Etat-civil, médecine et transidentité ; une enquête.Christine Dourlens, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

18h fin des travaux

Vendredi 16 juin

(salle A)

sous la présidence d’Agnès Martial, Centre Norbert Elias.

Matin 9h30-12h30 La réforme du changement de sexe à l’état civil de 2016

9h30 Changement d’état civil : analyse de la dynamique associative, institutionnelle et politique, Sun-Hee Yoon, présidente de l’association Acthé, Paris

10h30 pause

11h La récente réforme du changement de sexe à l’état civil : l’enjeu des catégories , Irène Théry, Centre Norbert Elias, EHESS.

Après midi 14h-17h – Etat civil, nom et inscription dans les relations sociales

14h Présentation du numéro de la revue Clio sur le nom, Agnès Martial , Centre Norbert Elias, Marseille.

, Centre Norbert Elias, Marseille. 14h30 Ne pas porter le même nom que son enfant, pour une femme : un manque ? Caroline Bovar, doctorante, CESPRA, EHESS Paris

15h30 pause

16h L’état civil est-il « relationnel » ? Une réflexion à deux voix, Laurence Hérault, IDEMEC-AMU, et Irène Théry, Centre Norbert Elias EHESS

17h Fin des travaux.