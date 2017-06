Résumé

« Le voyage de Barrès, après ceux de Chateaubriand, de Lamartine, de Gautier, de Gérard de Nerval, aura été le dernier des voyages romantiques d’Orient, des voyages vers l’Orient romantique. Là encore 1914 marque la grande coupure. Cet Orient n’existe plus. » (Albert Thibaudet) La journée se propose d’interroger dans quelle mesure la Grande Guerre modifie la perception et l’écriture de l’Orient chez Barrès. Pour éclairer la genèse d’Une enquête aux pays du Levant, récit né du voyage de 1914 et publié en 1923, on confrontera l’exemple de Barrès aux cas d’écrivains et de savants orientalistes, que ces derniers soient les contemporains ou les informateurs du voyageur.