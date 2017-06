Annonce

Argumentaire

Questionner les dichotomies traditionnelles entre « théories » et « pratiques » économiques, et, plus généralement, entre « histoire des sciences économiques » et « histoire économique » : tel est l’enjeu des journées d’étude Turgot : mondialisation, science et économie au siècle des Lumières.

Le renouvellement du sujet est rendu possible par la mise à disposition récente d’un fonds d’une richesse exceptionnelle : les archives de la famille de l’économiste, intendant et ministre Turgot (1727-1781), récemment acquises par l’État grâce au mécénat de la Banque de France et conservées aux Archives nationales. Ces papiers permettent de réinscrire ce questionnement dans les pratiques sociales, administratives et culturelles de l’activité scientifique au XVIIIe siècle.

Des archives inédites ou mises en regard avec des fonds complémentaires ouvrent de nouvelles pistes d’enquête sur la construction et la circulation du savoir économique, à des échelles diverses entre le local et le global, à l’intersection d’autres sciences telles que l’histoire naturelle et la géographie, ou sur les liens entre littérature, science et administration.

La première journée sera consacrée, d’une part, à une réflexion sur la biographie scientifique et, d’autre part, à l’histoire globale des sciences au siècle des Lumières dont les perspectives de recherche ont connu un profond renouvellement depuis une décennie. La seconde journée a pour objectif d’exploiter thématiquement les archives méconnues, voire inconnues, de ce fonds dans une perspective d’histoire intellectuelle, autour des réseaux de sociabilité savante de Turgot ou encore de la genèse et de la réception de ses œuvres.

Ces journées d’étude sont organisées par Loïc Charles, Anne Conchon et Arnaud Orain.

Programme

Lundi 19 juin

9 h-9 h 30 : Accueil et allocution introductive, par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales

9 h 30-10 h 30 : Les papiers Turgot aux Archives nationales (745AP) : de la constitution du fonds à son exploitation, par Alexis Douchin, Archives nationales, département des Archives privées

10 h 30-10 h 45 : Pause

10 h 45-11 h 45 : Turgot et la notion de progrès : archives inédites, par Nicolas Rieucau, université Paris-8

11 h 45-12 h 45 : Turgot et « l’économie », par Emma Rothschild, Harvard University et University of Cambridge

12 h 45-14 h : Pause déjeuner

14 h-15 h : Gouvernement colonial et utopie physiocratique au prisme des archives de la famille Turgot (1750-1776), par Loïc Charles, université Paris-8 et INED, et par Arnaud Orain, université Paris-8

15 h-16 h : « Je ne le croirai que quand je le verrai » : Turgot et l’économie politique de la Compagnie des Indes (1769-1785), par Elizabeth Cross, Harvard University

16 h-16 h 15 : Pause

16 h 15-17 h 15 : Michel Adanson’s Imagined Plantations : Botany, Secret Knowledge and French Colonial Policy after the Seven Years’ War, par Mary Terrall, University of California, Los Angeles / UCLA

Mardi 20 juin

9 h 30-10 h 30 : Turgot contrôleur général et la navigation intérieure (1774-1776) : la mise en œuvre politique d’une pensée économique ? par Éric Szulman, université Paris-1

10 h 30-10 h 45 : Pause

10 h 45-11 h 45 : Turgot et les grains, par Steven Kaplan, Cornell University

11 h 45-12 h 45 : Turgot et les territoires de la réforme fiscale, par Anne Conchon, université Paris-1

12 h 45-14 h : Pause déjeuner

14 h-15 h : Turgot et la circulation de l’argent, par Joël Thomas Ravix, université de Nice

15 h-16 h : Les échanges franco-anglais au xviiie siècle : l’exemple de la correspondance Bostock-Turgot, par Frédéric Moyer, université Paris-8

Renseignements et inscription : dap[point]an(at)culture[point]gouv[point]fr