Le colloque se fixe comme finalité d’étudier les relations encore mal déterminées entre la censure et le style, en prenant prioritairement le terme de censure en son sens littéral et juridique mais éventuellement dans ses usages métaphoriques. Longtemps le censeur a été décrit comme un agent dépourvu de sensibilité littéraire : d’une part, il n’accorderait aucune attention à la valeur littéraire des textes poursuivis ; d’autre part, ses examens seraient sans style, soit qu’il use d’un pur langage administratif, soit qu’il se contente de proférer des anathèmes convenus. Dans La Persécution et l’art d’écrire, Leo Strauss, considérait ainsi comme un « axiome » la proposition suivante : « un écrivain attentif d’une intelligence normale est plus intelligent que le censeur le plus intelligent »[1]. Un tel énoncé reprend les attributs d’absurdité, d’illettrisme et d’incompréhension couramment attribués au censeur. Robert Darnton, dans son récent essai De la censure, répond à Strauss : « Notre recherche prouve le contraire. » Et de conclure : « Rejeter la censure comme une répression grossière exercée par des bureaucrates ignorants est mal la comprendre[2]. » À la suite du travail de Darnton, le colloque « Censure et style » se propose de mieux définir les rapports entre la censure et le style. Les travaux porteront sur deux aspects : d’abord sur le degré de considération que le censeur accorde à la valeur littéraire et l’usage qu’il fait du style dans son analyse censoriale ; ensuite sur le style de la censure : quels sont les lieux et les figures rhétoriques de l’argumentation censoriale. D’autre part, en un sens plus métaphorique, la censure désigne toute forme de contrôle normatif sur le style, par exemple des règles rhétoriques, une ligne éditoriale ou l’appartenance à une école littéraire – autant d’éléments qui contraignent le style d’un écrivain et fonctionnent de manière similaire à une censure. Dans quelle mesure la comparaison paraît-elle judicieuse pour analyser la normativité stylistique ? L’usage métaphorique du terme n’est cependant pas toujours métaphorique : la normativité stylistique introduit parfois des considérations éthiques ou sociales dans l’élaboration de ses canons, telle la règle de « bienséance » par exemple.

7 juin, 9h30

(École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm – salle des actes)

Sous la présidence de Laurence Macé

Introduction au colloque par Jean-Baptiste Amadieu et Cristina Marinho

Thomas Hochmann (Université de Reims), « Droit et style »

7 juin, 14h

(École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm – salle des actes)

Sous la présidence de Cristina Marinho

Ângela de Almeida (Université d’Açores), « Censure et style au Portugal (1926-1974) : censeurs et écrivains »

8 juin, 9h30

(Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot – salle 5)

Sous la présidence de Jean-Yves Mollier

Robert Darnton (Harvard) : « Les censeurs au travail : un survol d’histoire comparée »

8 juin, 14h

(Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin – amphithéâtre Milne-Edwards)

Sous la présidence d’Isabelle de Vendeuvre

Guia Boni (Università degli Studi di Napoli "l’Orientale"), « Dinis Machado : Le policier au temps de la dictature »

9 juin, 9h30

(Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin – amphithéâtre Milne-Edwards)

Sous la présidence d’Éric Bordas

Carole Talon-Hugon (Université de Nice), « Malebranche et "la contagion des imaginations fortes" »

9 juin, 14h

(Sorbonne, 1 rue Victor-Cousin – amphithéâtre Milne-Edwards)

Sous la présidence de Carole Talon-Hugon

Éric Bordas (École Normale Supérieure de Lyon), « De Balzac à Houellebecq (en passant par quelques autres), le "complexe du style" comme autocensure »

Pour des raisons de sécurité, les auditeurs qui souhaitent écouter les interventions en Sorbonne des 8 et 9 juin doivent s’inscrire auprès de Mme Cécile Alrivie : cecile.alrivie[at]ens.fr.