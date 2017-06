Annonce

La décentralisation théâtrale française a permis le développement, après la Seconde Guerre mondiale, de troupes, d’équipements et d’institutions de théâtre en dehors de Paris ; elle forme depuis plusieurs décennies un objet d’études désormais bien exploré. Pourquoi proposer une journée d’études autour de ce sujet largement débattu ? Non seulement parce que l’histoire est « toujours contemporaine » et que notre regard en ce début de XXIe siècle peut probablement apporter de nouveaux éclairages sur ce passé récent, mais aussi parce que nous proposons un angle d’attaque inédit. Il s’agit en effet d’interroger des objets concrets qui sont tout à la fois des traces, des documents et des produits, peut- être même des œuvres, élaborés au cours de cinq décennies par les acteurs de ce mouvement : les revues, les journaux, les bulletins et plusieurs autres supports éditoriaux qui ont systématiquement accompagné l’action théâtrale des foyers, petits ou grands, du théâtre public. Rarement, ces revues, ces journaux, ces bulletins ont été interrogés en tant qu’entités autonomes, en tant que produits textuels et visuels porteurs d’un projet et non pas comme simples réceptacles d’informations. C’est ce que nous souhaitons faire : examiner leurs textes, leurs images, leurs structures éditoriales pour saisir dans l’immédiat, matérialisés dans les pages imprimés à cadence plus ou moins régulière, les enjeux et les contradictions des acteurs du mouvement de la décentralisation théâtrale.

Journée d’étude organisée par

Marco Consolini (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Marion Denizot (Université Rennes 2)

Pascale Goetschel (Université Paris 1)

en collaboration avec le Groupe de Recherche Interuniversitaire sur les Revues de Théâtre, GRIRT

Programme

Matinée

9h Marco Consolini, Marion Denizot, Pascale Goetschel : ouverture des travaux

9h30-9h50 Marion Denizot, Alice Broin (Rennes 2): « Le Courrier dramatique de l'Ouest (1952-1980) et Confluent (1968- 1986) : le statut hybride des revues du Centre dramatique de l'Ouest et de la Maison de la Culture de Rennes » ;

9h50-10h10 Aude Astier, Sylvain Diaz (Strasbourg) : « À l'Est, rien de nouveau ? Les revues et journaux du Centre dramatique de l'Est et du Théâtre national de Strasbourg (1954- 2017) » ;

10h10-10h30 Marco Consolini (Paris 3) : « Bref (1955-1972) : un journal modèle pour la décentralisation ? » ;

10h30-11h Discussion

11h-11h30 Pause

11h30-11h50 Bernard Faivre (Paris Ouest) : « Cité-Panorama (1959- 1970) : diffuser la culture et contribuer à la mobilisation » ;

11h50-12h10 Annette Gardet (Paris 3) : « Théâtre de Champagne-Comédie de Reims (1962-1970): la revue comme propagation » ;

(Paris 3) : « Théâtre de Champagne-Comédie de Reims (1962-1970): la revue comme propagation » ; 12h10-12h30 Stéphanie Loncle (Caen) : « Loisir et Loisir information (1963-1989) : la revue du Théâtre Maison de la Culture de Caen »

12h30-13h Discussion

13h-14h Pause Déjeuner

Après-midi

14h00-14h20 Cristina Tosetto (Paris 3) : « « Nos certitudes au jour le jour ». Grenier de Toulouse (1964-1975), le bulletin du Centre dramatique national du Sud-Ouest » ;

14h20-14h40 Marjorie Glas (EHESS) : « L'évolution des conceptions de l'animation et de la création dans la revue ATAC Informations (1966-1981) » ;

14h40- 15h00 Vincent Chambarlhac (Bourgogne) : « «Le trop grand besoin d'écrire change l'état du comédien. Il en fait un auteur» : Théâtre Bourgogne Actualités (1967-1970) » ;

15h-15h30 Discussion

15h30-16h Pause

16h-16h20 Pascale Goetschel (Paris 1) : « Théâtre 78 (1967-1969) ; traces de théâtre à Sartrouville » ;

16h20-16h40 Alice Folco : « Rouge et Noir (1968-1983), journal de la Maison de la culture de Grenoble » ;

16h40-17h Discussion

17h-17h15 Pause

17h15 La parole à Robert Abirached

