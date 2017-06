Annonce

Programme

Vendredi 24 novembre

Musée départemental Arles antique

8h30 - 9h00 Accueil des participants et inscriptions

9h00 Ouverture du colloque, discours d’accueil

9h20 - 9h40 Julien Boislève, Marie-Pierre Rothé et Sébastien Barberan : La maison de la Harpiste et ses décors de deuxième style pompéien, bilan de quatre années de fouilles sur le site de la Verrerie à Arles

9h45 - 10h05 Julien Boislève et Marie-Pierre Rothé : Les peintures murales de la pièce XXVIII de la maison de l'Aiôn à Arles : le poète et les muses ?

10h10 - 10h30 Mathilde Carrive et David Djaoui : Enduits peints en contexte de décharge fluviale : le cas d'Arles

10h35 Pause

10h55 - 11h15 Jean Chausserie-Laprée , Michel Rétif et Jean-Claude Bardzakian : Entre tradition protohistorique et innovation gallo-romaine, données nouvelles sur l’habillage et le décor des maisons de Maritima Avaticorum

11h20 - 11h40 Ophélie Vauxion , Grégory Vacassy et Ghislain Vincent : Le décor peint d'une habitation de la ville basse sur le site du Castellas à Murviel-lès-Montpellier

11h45 - 12h05 Barbara Bianchi : La pittura d'epoca romana nelle ville gardesane: casi esemplari per un excursus cronologico

12h10 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 14h20 Monica Salvadori et Clelia Sbrolli : Le Terme del Sarno a Pompei (VIII, 2, 17-23). Analisi degli apparati pittorici attraverso vecchi dati e nuove acquisizioni

14h25 - 14h35 Diego Carbone : Peinture murale a Nora (Sardaigne) entre IIe et IIIe s. p.C. : apparition et fortune de l'atelier « des systèmes à panneaux en bichromie blanc/rouge » ?

14h40 - 15h00 Carmen Guiral-Pelegrin et Lara Iniguez-Berrozpe : Un taller tardorrepublicano en Bilbilis (Zaragoza, España)

15h05 - 15h25 Mathieu Poux et Aldo Borlenghi : La collection d'enduits peints fragmentaires du site des « Buissières » à Panossas (Isère) : un exemple de diffusion du deuxième style pompéien en milieu rural ?

15h30 Pause

15h50 - 16h00 Marjorie Leperlier : Trois exemples de peintures murales « à candélabres » découvertes à Lyon

16h05 - 16h15 Lucie Lemoigne et Joël Serralongue : Réseaux, imitations d'opus sectile et guirlandes : les décors de deux pièces d'un habitat gallo-romain à Annecy-Le-Vieux

16h20 - 16h40 Myriam Tessariol et Cécile Doulan : Décor monochrome de la place Gambetta à Bordeaux

16h45 - 17h00 Présentation introductive à l'exposition Le luxe dans l'Antiquité, par Nicolas De Larquier

17h00 - 17h10 Pause

17h10 - 18h30 Assemblée générale de l’AFPMA et élections du conseil d’administration

18h30 Visite de l’exposition Le luxe dans l’Antiquité

Samedi 25 novembre

8h30 Accueil des participants

9h00 - 9h10 Aude Raspail : Pour une nouvelle étude des enduits peints de Villards-d’Héria (Jura)

9h15 - 9h25 Sabine Groetembril et Mélanie Fondrillon : Une cave romaine à Bourges. Un Faune dans la niche

90h30 - 9h50 Sabine Groetembril et Véronique Biver : La villa de Schieren (Grand-Duché du Luxembourg). Hercule, Amours et compagnie

9h55 - 10h05 Jérôme André, Aline Ferrari et Alexandra Spuhler : Deux décors avenchois pour s'initier à l'étude de la peinture murale romaine

10h10 - 10h20 Yves Dubois : Nugae helveticae : le pinax de Kallnach et l'hapax de Boscéaz

10h25-10h55 Session Poster :

Hélène Anton : Les peintures antiques de la collection Campana : une série de faux au musée du Louvre

Paolo Barresi, Maria Lucia Guarneri et Raffaella Federico : Ornati decorativi della domus della Gazzella: ipotesi ricostruttive e possibili comparazioni

Laura Bontemps : Étude et conservation-restauration d’une niche peinte du sacellum du Grand Théâtre de Vendeuil- Caply : l’usage de la photogrammétrie pour la restauration du patrimoine

Veronica Chiavelli, Silvia Diani, Stella Falzone, Alaia Piergentili Margani, Federica Pollari et Roberta Stortoni : Tra stucco e pittura: elaborazione del repertorio ornamentale nei frammenti da Villa Medici

Francesca Fagioli : La «riscoperta» degli intonaci dipinti della domus di Via Sigismondo a Rimini: nuovi dati dai depositi

Silvia Fortunati : Nuove acquisizioni sulla decorazione pittorica della villa di Domiziano a Sabaudia (LT)

Anne-Marie Guimier-Sorbets et Alain Guimier : L’emploi du bleu égyptien sur les peintures du site de la Verrerie à Arles

Tomas Garcia Jorge : Geometric and architectural motives in the Roman visual culture in the Conventus Bracaraugustanus

Jean-Pascal Jospin et Camille Richard : Les peintures murales romaines de Voiron-Sermorens

Giulia Elena Lugli et Giulia Tirelli : Picta fragmenta. La domus di Via Farini a Mutina (Italie)

Giuseppe Monte : Hellenistic and roman wall painting in central-western Sicily

Léa Narès : Le parc archéologique de Baïes : projet d’étude des peintures in situ

Leonardo Sebastiani : Peinture murale fragmentaire pompéienne : contextualisation et restitution

Camilla Simonini et Antonella Coralini : Picta fragmenta. Affreschi e stucchi romani da Fossalta (Modena)

10h55 - 11h05 Michel Fuchs : Un bras soulève un plat sur fond bleu à Metz : geste divin, rituel ou festif ?

: Un bras soulève un plat sur fond bleu à Metz : geste divin, rituel ou festif ? 11h10 - 11h20 Claire Serano : Aperçu sur les décors à colonnes fictives

: Aperçu sur les décors à colonnes fictives 11h25 - 11h45 Éric Morvillez : Retrouver les peintures de jardin disparues de la maison de Salluste et du Poète tragique à Pompéi

: Retrouver les peintures de jardin disparues de la maison de Salluste et du Poète tragique à Pompéi 11h50 - 12h00 Clémence Arnault : La répétition des thèmes mythologiques dans les domus pompéiennes

12h05 Pause déjeuner

14h00 - 14h20 Radu Ciobanu : Le peintre romain au travail : l’iconographie du métier

: Le peintre romain au travail : l’iconographie du métier 14h25 - 14h35 Hélène Labit : Venatio et décors peints en Afrique romaine

: Venatio et décors peints en Afrique romaine 14h40 - 15h00 Cyril Dumas : L’art prophylactique

: L’art prophylactique 15h05 - 15h25 Baptiste Augris : L’Empire de Vénus, les traits d’Éros : images de la rencontre amoureuse dans la peinture pompéienne

Pause

15h50 - 16h10 Antonnella Coralini, Silvia Di Cristina et Irene Loschi : Restaurer la mémoire : le programme Vesuviana de Pompei à Herculanum via Naples

et : Restaurer la mémoire : le programme Vesuviana de Pompei à Herculanum via Naples 16h15 - 16h25 Joëlle Carayon-Veissière et Alix Barbet : Méthodologie de recherches croisées sur trois bases de données : le bleu dans les peintures murales, les textiles et les cartonnages-momie, IIe s. a.C./IIe s. p.C.

et : Méthodologie de recherches croisées sur trois bases de données : le bleu dans les peintures murales, les textiles et les cartonnages-momie, IIe s. a.C./IIe s. p.C. 16h30 - 16h40 Nicole Blanc , Hélène Eristov et Henri Leredde : À vous de jouer : enregistrer et gérer ses décors muraux avec Fabvlvs

, et : À vous de jouer : enregistrer et gérer ses décors muraux avec Fabvlvs 16h45 - 16h55 Claudine Allag : L’évocation des peintures romaines dans la littérature romanesque (XIXe-XXe s.)

: L’évocation des peintures romaines dans la littérature romanesque (XIXe-XXe s.) 17h00 Conclusion et clôture du colloque

Informations pratiques

Lieu du colloque : auditorium du musée départemental Arles antique

presqu’île du cirque romain, 13 200 Arles http://www.arles-antique.cg13.fr

Accès :

En voiture : depuis l’autoroute A54, prendre la sortie 5 Arles centre, Port Saint-Louis puis avenue Jean-Monnet jusqu’au musée. Parking gratuit devant le musée (nombre de places limité)

En train : depuis la gare SNCF d’Arles : navette gratuite du centre ville, Navia A, de la gare au musée en 10 minutes, passage toutes les

30 minutes (horaires à consulter sur http://www.tout-envia.com/ftp/FR_documents/LIGNE%20

NAVIA%20A-4volets%20174x100mm%20(12).pdf - à pied compter 30 minutes de marche (2 km en longeant le Rhône par les quais, une agréable balade !).

En avion : arrivée à l’aéroport Marseille-Provence à Marignane. Navette gratuite entre l’aéroport et la gare Vitrolles-Aéroport Marseille-Provence (5 minutes). Trains pour Arles (40 minutes de trajet).

Hébergement : quelques hôtels se trouvent tout près du musée (Ibis style palais des congrès et Ibis budget), de nombreux autres en ville facilement accessibles à pied.

Liste d’hôtels disponible à l’office du tourisme (http://www.arlestourisme.com/fr/hotels-a-arles.

html) . Nombreuses offres de nuits chez l’habitant, notamment dans le quartier de la Roquette tout proche (via Airbnb notamment).

Repas : un buffet est organisé le midi par le colloque, à l’hôtel Ibis Style, sur inscription uniquement, 15 euros par repas (voir fiche d’inscription). Pour le soir, nombreux restaurants encentre ville.

Votre dimanche à Arles :

Musée départemental Arles antique : accès gratuit sur présentation

du badge du colloque (expos temporaire et permanente), dont l’exposition Le luxe dans l’Antiquité (1er juillet 2017 - 21 janvier 2018).

Visite des monuments arlésiens : la ville d’Arles offre la gratuité de visite de tous les monuments antiques (arènes, théâtre, thermes, cryptoportiques, Alyscamps) et du cloître Saint-Trophime jusqu’au dimanche 26 novembre inclus, sur présentation du badge remis à l’accueil du colloque.