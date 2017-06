Annonce

Argumentaire

L’Afrique subsaharienne est victime de vicissitudes de tous ordres. Les populations de cette partie du continent sont non seulement confrontées, de façon quotidienne, à des calamités naturelles (sécheresse, inondations régulières), à des conflits frontaliers et fonciers interminables, mais sont de plus en plus pauvres, au regard de la mauvaise gouvernance (détournement des deniers publics, corruption, tribalisme, népotisme, irresponsabilité des gouvernants) en vigueur dans nombre de pays subsahariens. Voilà pourquoi on observe, un peu partout, des crises sociales et des mouvements sociaux (émeutes de la faim, guerres civiles et asymétriques, grèves des enseignants et des médecins), nonobstant les violences d’État encore perpétuées au grand dam des principes démocratiques.

L’objectif du présent appel à contribution est de réunir des articles scientifiques originaux et de bonnes factures pouvant faire l’objet d’un ouvrage collectif. Pour cela, historiens, géographes, juristes, anthropologues, littéraires, économistes, sociologues, philosophes et hommes politiques sont concernés et peuvent apporter leurs contributions sur des axes suivants :

Axe I : Changements climatiques et crise alimentaire

Axe II : Tribalisme, népotisme et corruption

Axe III : Terrorisme et instabilité socio-politique

Axe IV : Coups d’État et guerres civiles en Afrique subsaharienne

Axe V : Nouvelles religiosités

Axe VI : Dialogues interculturels

Axe VII : Mouvements sociaux et violences d’État

Axe VIII : Faillite de la gestion urbaine

Axe IX : Gouvernementalité

Axe X : Refondation de la gouvernance

Modalités de soumission

Les dates à retenir :

30 juin 2017 : Réception des résumés

15 juillet 2017 : Notification pour les résumés retenus

30 septembre 2017 : Réception des articles

Décembre 2017 : Publication de l’ouvrage

Les propositions sont adressées aux adresses suivantes :

tassouandre@gmail.com

tassou_andre@yahoo.fr

alvinehenry@yahoo.fr

Les propositions devront comprendre les éléments suivants :

Le titre de l’article ;

Les coordonnées précises du ou des auteurs (statut, mail, adresse complète) ;

Un résumé (maximum une page).

NB : Toutes les propositions seront évaluées de façon anonyme par deux membres compétents du comité de lecture, puis par un comité de rédaction.

Comité scientifique