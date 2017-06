Annonce

Argumentaire

Installé au cœur des débats et des combats politiques latino-américains et ibériques, le passé récent est un objet d’étude central pour les sciences sociales d’aujourd’hui. S’il représente un terrain de lutte de(s) mémoire(s), son étude est nécessaire à la compréhension des dynamiques actuelles de pays ayant vécu des situations de paroxysmes politiques, souvent dégénérées en régimes autoritaires. Ce passé nous interpelle et suscite des questions qui sont liées à la temporalité, à la mémoire, aux représentations et à l'expérience vécue.

Lors de cette journée d’études les thèmes principaux de l’histoire du temps présent seront abordés depuis une perspective locale, nationale et transnationale. Les luttes de mémoires ; le récit d’une histoire dite “officielle” ; la recherche de vérité, de justice et de réparation suite au terrorisme d’Etat ; la mise en question de commémorations ; la sensibilité des exilés qui ont fui des conflits violents seront, entre autres, les axes de réflexion de cette rencontre.

Tout en respectant la tradition du séminaire « Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine et en Espagne », cette journée permettra aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux et de nourrir également les débats et la réflexion autour des questions méthodologiques et des approches spécifiques au terrain et aux acteurs.

Programme

Première partie

14h – 16h

1) Giulia Calderoni [Master 2, Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL)] La transformation de l’activisme politique des exilés argentins en Italie (1974-1983)

[Master 2, Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL)] La transformation de l’activisme politique des exilés argentins en Italie (1974-1983) 2) Fabian Correa Bohorquez [Master 2, Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL)] Réflexions autour de la notion de “exilé” et de “victime” dans la construction de mémoire historique du conflit armée en Colombie : le cas des colombiens en France

[Master 2, Institut des hautes études de l'Amérique latine (IHEAL)] Réflexions autour de la notion de “exilé” et de “victime” dans la construction de mémoire historique du conflit armée en Colombie : le cas des colombiens en France 3) Julie Lavielle [Doctorante, Université de Paris X – Nanterre] Quelles mémoires pour une ville résiliente ? Le cas de Medellín (Colombie).

[Doctorante, Université de Paris X – Nanterre] Quelles mémoires pour une ville résiliente ? Le cas de Medellín (Colombie). 4) Lauriane Bouvet [Doctorante, Université Stendhal-Grenoble 3 - Université de la République (Uruguay)] Para otra historia del difícil proceso de justicia en Uruguay : entre comportamientos sociopolíticos y comportamientos judiciales en torno a los crímenes del terrorismo de Estado.

Deuxième partie

16h30 – 18h00

5) Tiphaine Catalan [Doctorante, Université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis] Etudier la participation des Espagnols à la Résistance en Limousin : Quelles sources ? Quelle méthodologie ?

[Doctorante, Université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis] Etudier la participation des Espagnols à la Résistance en Limousin : Quelles sources ? Quelle méthodologie ? 6) Marie Thouvard [Master 2, Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM)] Les enjeux de la mémoire et de l'identité dans l'ex colonie française de San Rafael, Mexique.

[Master 2, Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM)] Les enjeux de la mémoire et de l'identité dans l'ex colonie française de San Rafael, Mexique. 7) Catherine Lacaze [Institut Pluridisciplinaire pour les Etudes sur les Amériques, Toulouse] Francisco Morazán, icône révolutionnaire centraméricaine ?

Organisation et contacts

Marcy Marianela Campos – marcy.campos@ehess.fr

Flavio Foresi – foresiflavio@gmail.com

Cristian Pereira – crisperk@gmail.com

Coordination