Résumé

L’espace public tend au XXIe siècle à une pratique mémorielle de divers événements. Les regards sur le passé, quel qu’il soit, sont à l’origine de productions diverses, qu’elles soient écrites ou orales (discours, cinéma, littérature, peinture, photographie, etc.…) mais pas seulement, puisque certains espaces comme les musées se consacrent à la mémoire et ses avatars. La mémoire est aujourd’hui un élément de notre culture contemporaine et pour cause, le temps permet à nos contemporains une prise de recul qui les incite à (re)considérer le passé pour mieux comprendre le présent. L’Espagne du XXe a connu divers conflits dont le XXIe siècle porte la trace et qui sont autant de points de rupture dans l’histoire du pays. Ils ont laissé diverses traces dans la mémoire individuelle et la mémoire collective. République, dictature, guerre civile, transition et monarchie ont ainsi marqué cette période. Les changements que vécut le pays ont fait, et font toujours d’ailleurs, l’objet de commémorations à travers plusieurs productions artistiques.